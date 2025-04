5 dicas para escolher o perfume ideal para o outono

O outono convida a pequenas transformações, desde ajustes na rotina até novas escolhas de estilo. Nesse contexto, o perfume ideal torna-se um detalhe essencial para complementar essa mudança e realçar a personalidade, criando uma sensação envolvente e sofisticada.

Abaixo, Anna Beatriz Londres, fundadora das Colônias Be e desenvolvedora de fragrâncias, compartilha dicas para ajudar na escolha do perfume para o outono. Confira!

1. Notas amadeiradas e terrosas

O outono pede fragrâncias que remetem ao conforto e à natureza. As notas amadeiradas, como sândalo, cedro e patchouli, estarão em alta. “No outono, há uma procura maior por fragrâncias que trazem a sensação de conforto. As notas amadeiradas ganham destaque, especialmente as de sândalo e vetiver”, explica Anna Beatriz Londres.

2. Essências gourmand

Adoce o seu outono com fragrâncias gourmand. Notas de baunilha, caramelo, chocolate e café são ideais para criar uma sensação de aconchego. Além de serem fragrâncias que aquecem, elas proporcionam a sensação de afago.

O perfume de alfazema com toque de lavanda proporciona relaxamento (Imagem: Light Stock | Shutterstock)

3. Florais com notas de especiarias

Embora o outono seja uma estação mais associada a aromas terrosos e amadeirados, as fragrâncias florais com um toque de especiarias ganham destaque. A alfazema é uma nota olfativa floral associada a sensações de limpeza e frescor. Seu aroma é doce, mas com um toque sutil de lavanda, proporcionando uma sensação relaxante e calmante.

4. Tendência minimalista e natural

As tendências de 2025 também apostam em essências mais naturais e puras. Fragrâncias à base de plantas, como lavanda, erva-cidreira e alecrim, combinadas com notas de musgo e terra, são ideias para quem busca um estilo minimalista e relaxante.

5. Fixando a fragrância na pele

Mesmo em dias mais frescos, há formas de garantir maior fixação de colônias e perfumes. A recomendação é aplicá-los nos pontos quentes do corpo, como pulsos, atrás das orelhas e no colo. Essas regiões ajudam a potencializar o aroma ao longo do dia. “Outra recomendação é manter a pele bem hidratada, utilizando uma loção suave. A hidratação contribui para a fixação da fragrância por mais tempo na pele”, finaliza Anna Beatriz Londres.

Por Débora Nascimento