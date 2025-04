A Páscoa é um momento de celebração, renovação e união ao redor da mesa. Logo, o que não pode faltar na data são deliciosos pratos para compartilhar com os familiares. Para abrir as comemorações, as saladas são excelentes opções. Isso porque elas são deliciosas, saudáveis e podem ser preparadas de forma simples.

A seguir, confira 6 saladas especiais para a Páscoa!

Salada verde com camarão e abacate

Ingredientes

200 g de camarão cozido e descascado

Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua

1 manga descascada cortada em fatias

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Suco de 1 limão

Folhas de 1 maço de alface-roxa

1 xícara de chá de folhas de agrião

100 g de folhas de rúcula silvestre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e o abacate e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-roxa, de agrião e de rúcula silvestre. Adicione a mistura de abacate e camarão reservada, a manga e o tomate-cereja. Regue com azeite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de alface com agrião e bacalhau

Ingredientes

Salada

Folhas de 1 maço de alface

Folhas de 1 maço de agrião

1 cenoura descascada e ralada

300 g de bacalhau cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

50 g de lascas de queijo parmesão

1 colher de sopa de gergelim torrado

Molho

1/2 xícara de chá de azeite

4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

1 colher de sopa de água

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque as folhas de alface, o agrião, a cenoura, o bacalhau, o tomate e o queijo. Misture delicadamente e polvilhe com o gergelim. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de espinafre com morango

Ingredientes

Salada

4 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de morango fatiado

1/2 xícara de chá de nozes levemente tostadas

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas de espinafre. Acrescente os morangos, as nozes e o queijo feta. Em um potinho com tampa, misture todos os ingredientes do molho. Agite bem até formar uma emulsão. Regue a salada com o molho somente na hora de servir, para manter as folhas frescas. Misture delicadamente e sirva imediatamente.

Salada de feijão-branco com tomate e salsa (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Salada de feijão-branco com tomate e salsa

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

cozido e escorrido 8 tomates-cereja cortados ao meio

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias

Folhas de 1 ramo de salsa

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o feijão-branco, os tomates-cereja, a cebola-roxa e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com azeite. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com bacalhau

Ingredientes

350 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 3 ovos cozidos, descascados e cortados em quatro partes

6 colheres de sopa de azeite

300 g de bacalhau dessalgado em lascas

1 cebola-roxa descascada e fatiada

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira o peixe para um recipiente. Acrescente o grão-de-bico, os ovos, a cebola-roxa e a salsinha e misture delicadamente. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de abobrinha grelhada com limão e hortelã

Ingredientes

2 abobrinhas italianas

Suco de 1 limão

Raspas de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finas no sentido do comprimento (tipo lâminas). Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Pincele as fatias de abobrinha com um pouco de azeite e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem marcadas e macias. Transfira as abobrinhas para uma tigela. Regue com o suco de limão e o restante do azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e raspas de limão. Finalize com as folhas de hortelã picadas. Sirva em temperatura ambiente ou levemente fria.