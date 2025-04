3 razões para tomar a vacina da gripe todos os anos

Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a campanha de vacinação contra a gripe torna-se ainda mais importante, ajudando a proteger a população, reduzir internações e aliviar a sobrecarga nos serviços de saúde.

Abaixo, a infectologista Dra. Luísa Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, destaca três razões fundamentais para a imunização anual contra a gripe. Confira!

1. Prevenção de casos graves e hospitalizações

Dados do DataSUS revelam mais de 25 mil internações por influenza em 2024, com crianças de 1 a 4 anos e idosos acima de 80 anos sendo os mais vulneráveis. O recente Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que 11 estados brasileiros já estão em nível de alerta ou risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), reforçando a necessidade da vacinação.

“Todas as faixas etárias são suscetíveis a doenças do trato respiratório e podem evoluir com quadros graves, mas algumas pessoas são mais propensas a complicações, como pneumonias, descompensação de quadros crônicos e até mesmo óbito”, alerta a Dra. Luísa Chebabo.

A composição da vacina contra a gripe é atualizada anualmente (Imagem: PxB | Shutterstock)

2. Atualização da vacina contra novas cepas

O vírus influenza sofre mutações genéticas constantes, tornando a vacina do ano anterior ineficaz contra as novas versões. Em 2025, a vacina trivalente foi atualizada com uma nova linhagem do vírus influenza A H3N2, garantindo maior proteção. “A composição da vacina contra a gripe precisa ser atualizada anualmente para cobrir as cepas do vírus que estarão em circulação naquele período”, explica a Dra. Luísa Chebabo.

3. Proteção para toda a população

A Dra. Luísa Chebabo reforça a importância da vacinação como a forma mais eficaz de se proteger contra a gripe e suas complicações, especialmente diante do cenário de alerta para o aumento de casos graves no país.

“A imunização é segura e tem um papel muito importante na proteção individual contra a doença e as chances de agravamento, e complicações não se restringem apenas aos grupos de risco. Toda a população deve tomar a vacina, exceto menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave após doses anteriores”, explica a médica.

A vacina está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para grupos prioritários e na rede privada para toda a população.

Por Rachel Lopes