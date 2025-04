5 séries turcas para assistir na Netflix

As séries turcas têm conquistado o coração dos brasileiros, especialmente entre os assinantes da Netflix. Marcadas por enredos repletos de melodrama, reviravoltas e muito romance, essas produções geralmente se baseiam em temas universais, o que gera identificação entre o público. Por isso, não é surpresa que obras como “Asas da Ambição” e “O Famoso Alfaiate” estejam entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

A seguir, confira informações sobre essas e outras séries turcas disponíveis na Netflix!

1. Próximo (2024)

“Próximo” acompanha a história de uma advogada recém-solteira que tenta encontrar um novo amor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Equilibrando comédia, romance e drama, “Próximo” acompanha a história de Leyla, uma advogada recém-solteira que precisa se adaptar ao novo status de relacionamento após passar metade de sua vida com o primeiro amor e descobrir uma traição.

Com o apoio de seus melhores amigos, ela se aventura no mundo moderno em busca de um novo amor. Enquanto isso, no trabalho, Leyla cuida do divórcio de um famoso empresário. Porém, quando se trata de amor, não há barreiras, e seus dois mundos podem se colidir, causando ainda mais confusão na vida da advogada.

2. O Famoso Alfaiate (2023)

“O Famoso Alfaiate” narra a história de um talentoso alfaiate que herda o prestigiado negócio de seu pai, mas descobre segredos sombrios sobre a família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma produção original da Netflix, “O Famoso Alfaiate” tem uma narrativa envolvente e repleta de suspense, capaz de prender o espectador do começo ao fim. A história segue Peyami (Çağatay Ulusoy), um talentoso alfaiate que herda o prestigiado negócio de seu pai, mas descobre segredos sombrios sobre a família que o levam a questionar a própria identidade.

Para complicar ainda mais, o protagonista é encarregado de confeccionar o vestido de noiva da esposa de seu melhor amigo, uma missão que o envolve em um turbilhão de emoções. O casamento se torna o cenário principal para diversas revelações familiares.

3. A Lenda de Shahmaran (2023)

“A Lenda de Shahmaran” acompanha a trajetória de uma jovem que decide retormar laços familiares antigos e começa a ter pressentimentos e sonhos estranhos ligados a uma lenda (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada em uma história real, “A Lenda de Shahmaran” narra a trajetória de Sashu, uma jovem que, sob a desculpa de participar de uma palestra, decide retomar os laços do passado e viajar até a cidade de Adana para conhecer o avô, que abandonou sua mãe anos antes. No entanto, “após conhecer a comunidade de Mar, a jovem começa a ter pressentimentos e sonhos estranhos que podem estar ligados a uma antiga lenda divina. Quanto mais ela se aproxima da comunidade […] mais ela fica imersa na lenda de Shahmaran”, conta a sinopse.

4. Asas da Ambição (2022)

“Asas da Ambição” aborda o conflito entre as gerações X e Z com a história de uma jovem ambiciosa e determinada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criado por Meriç Acemi, “Asas da Ambição” aborda o conflito entre as gerações X e Z. A trama destaca as principais diferenças entre essas gerações, especialmente no que diz respeito às redes sociais e às novas formas de trabalho — temas familiares para a geração Z, principalmente para Aslı, uma jovem ambiciosa e determinada. Escolhida para ser âncora de um jornal tradicional, a protagonista busca chegar ao topo da forma mais rápida possível. Enquanto tenta conciliar sua ascensão com a aprovação dos colegas, ela começa a contornar algumas regras. Resta saber se suas atitudes inescrupulosas irão valer a pena.

5. Love 101 (2020)

“Love 101” conta a história de um grupo de jovens que decidem se unir para fazer a professora amada se apaixonar (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma série turca de comédia dramática adolescente, ambientada em 1998, “Love 101″conta a história de um grupo de jovens prestes a ser expulso de uma escola em Istambul devido ao mau comportamento. Na tentativa de evitar a expulsão, eles se unem para fazer com que sua amada professora — e única defensora deles — se apaixone por um treinador de basquete. Ao longo dessa missão, segundo a sinopse, eles acabam descobrindo o verdadeiro significado da amizade, amor e a coragem de ser quem realmente são.