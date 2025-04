No outono, diversas doenças respiratórias começam a se manifestar com mais frequência. Entre as mais comuns, estão a gripe e o resfriado, que afetam pessoas de todas as idades e causam sintomas como mal-estar, dor no corpo, tosse, febre e congestão nasal.

Além de buscar orientação médica quando necessário, é essencial adotar cuidados em casa para aliviar os sintomas e prevenir agravamentos. O consumo de chás, por exemplo, pode ser um grande aliado nesse período, já que muitas ervas ajudam a promover alívio natural dos sintomas respiratórios.

A seguir, confira 7 receitas de chás para ajudar a combater gripe e resfriado!

Chá de alho

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os dentes de alho, reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá para remover os pedaços de alho e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Dica: beba duas xícaras desse chá por dia.

Chá de guaco

Ingredientes

1/2 l de água

1 colher de sopa de folhas de guaco

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de guaco e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá para remover as folhas de guaco e adoce com o mel. Sirva em seguida.

Dica: beba duas xícaras desse chá por dia.

Chá de alecrim com laranja

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de alecrim

Casca de 1/2 laranja

1 xícara de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de alecrim e a casca de laranja e tampe. Deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com o mel. Sirva em seguida.

Chá de poejo com cravo-da-índia e gengibre (Imagem: Angel Simon | Shutterstock)

Chá de poejo com cravo-da-índia e gengibre

Ingredientes

3 cravos-da-índia

1 colher de sopa de folhas de poejo

1/2 l de água

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os cravos-da-índia, as folhas de poejo, o gengibre e a água e leve ao fogo médio para ferver. Após, reduza o fogo e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e sirva em seguida.

Dica: beba pequenas quantidades do chá até que o desconforto do resfriado passe.

Chá de equinácea

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de folhas de equinácea

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de equinácea, tampe e deixe o chá descansar por 10 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de eucalipto (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Chá de eucalipto

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de eucalipto

1 xícara de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de eucalipto, tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de sabugueiro com canela

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de sabugueiro

1 canela em pau

1 xícara de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de sabugueiro e a canela em pau. Tampe e deixe o chá descansar por 10 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Dica extra

Os chás devem ser consumidos até 3 horas após o preparo. Passado esse período, as infusões podem perder as propriedades benéficas para a saúde. Lembre-se: os chás não substituem o tratamento médico.