5 animes emocionantes para assistir na Netflix

Os desenhos animados japoneses, conhecidos como animes, têm conquistado uma legião de fãs ao redor do mundo — e essa paixão não é exatamente recente. Entre os anos 1990 e 2000, títulos como “Naruto”, “Dragon Ball” e “Yu-Gi-Oh!” marcaram gerações e se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop, especialmente entre a Geração Z.

De acordo com a pesquisa “Anime Is Huge — and here are the numbers to prove it“, realizada pelo Polygon, em parceria com a Vox Media e a The Circus, 42% do público da Geração Z é fã assíduo de animes, tornando-se o grupo que mais consome esse tipo de conteúdo atualmente.

Atenta a esse fenômeno, a Netflix tem investido fortemente no gênero, que frequentemente aparece entre os títulos mais assistidos da plataforma. Por isso, reunimos alguns dos animes mais emocionantes disponíveis na plataforma de streaming para quem quer se aventurar (ou se emocionar) com essas histórias. Confira!

1. Suzume (2023)

“Suzume” acompanha a história de uma adolescente que precisa salvar o Japão do caos (Imagem: Reprodução digital | Toho Co. Ltd)

Do mesmo criador de “Your Name“, “Suzume” acompanha a jornada de uma adolescente de 17 anos que, no caminho de volta da escola, conhece um jovem enigmático chamado Souta, que está em busca de portas misteriosas. Intrigada com a missão do desconhecido, Suzume o segue até um prédio abandonado, onde encontra uma porta solitária entreaberta — com vista para um céu estrelado que parece ser a única parte intacta de um cenário devastado.

A partir desse momento, outras portas começam a surgir por todo o Japão. Sempre que são abertas, liberam desastres e destruição. Souta, encarregado de fechá-las, acaba sendo enfeitiçado e impedido de cumprir sua missão. Então, cabe a Suzume enfrentar os perigos, fechar as portas e impedir que o país seja consumido pelo caos.

2. Cyberpunk: Mercenários (2022)

“Cyberpunk: Mercenários” acompanha a trajetória de um jovem que tenta sobreviver em uma cidade obcecada por tecnologia e modificações corporais (Imagem: Reprodução digital | CD Projekt Red, TRIGGER e Netflix)

Baseado no game “Cyberpunk 2077“, “Cyberpunk: Mercenários” conta a história de um enredo independente do jogo. A trama acompanha a trajetória do protagonista David Martinez, um jovem prodígio de uma família pobre que passa por uma tragédia e vê sua vida mudar completamente.

Após o ocorrido, ele se junta a um grupo de mercenários e tenta sobreviver no submundo do crime de uma cidade obcecada por tecnologia e modificações corporais. No local, o protagonista é levado ao limite — físico e emocional — enquanto descobre até onde consegue ir para sobreviver.

3. Komi Can’t Communicate (2021)

“Komi Can’t Communicate” acompanha a história de uma jovem que tenta superar a ansiedade social e a dificuldade em se comunicar (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Escrito e ilustrado por Tomohito Od, “Komi Can’t Communicate” foi adaptado para animação pela OLM Studios e está disponível na Netflix desde 2021. A produção acompanha a história de Shoko Komi, a garota mais popular da escola, conhecida por ser bonita, elegante e misteriosa.

No entanto, por trás da aparência impecável, a protagonista esconde um grande desafio: a extrema ansiedade social e a dificuldade em se comunicar com os outros. Tudo muda quando ela conhece Tadano, um colega gentil e observador, que descobre seu segredo e decide ajudá-la em uma missão: fazer 100 amigos. A partir daí, a jovem percebe que, às vezes, o maior desafio é apenas dizer “oi”.

4. Violet Evergarden (2018)

“Violet Evergarden” acompanha a história de uma jovem ex-soldada que tenta superar os traumas após a Segunda Guerra Mundial na Europa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Premiado como “Melhor Anime” na primeira edição do Dolby Cinema Japan Awards, em 2020, “Violet Evergarden” narra a história de uma jovem ex-soldada, treinada para ser uma assassina implacável, que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial na Europa. Com o fim do conflito, Violet precisa reconstruir sua vida enquanto lida com o arrependimento pelas pessoas que matou.

Em busca de um novo propósito e tentando encarar o próprio passado, ela começa a trabalhar em uma agência de roteiristas, escrevendo cartas para pessoas que não sabem ler ou escrever — e, também, para nobres. É nesse novo caminho que Violet passa a descobrir sua verdadeira identidade e enfrenta, pouco a pouco, as marcas deixadas pela guerra.

5. My Hero Academia (2016)

“My Hero Academia” narra a trajetória de um garoto que nasceu sem poderes, mas sonha em se tornar um grande herói (Imagem: Reprodução digital | Crunchyroll)

Com cinco temporadas na Netflix e prestes a estrear a sétima no Japão, “My Hero Academia” é, sem dúvidas, um dos animes mais aclamados entre o público. A trama envolvente explica o sucesso. De acordo com a sinopse oficial, a história se passa em um mundo onde a maioria da população nasce com algum tipo de superpoder, conhecido como “individualidade”.

No centro da narrativa está Izuku Midoriya, um garoto que nasceu sem poderes, mas sonha em se tornar um grande herói. Sua vida muda quando conhece All Might, o maior herói de todos os tempos, que vê em Midoriya um enorme potencial e decide passar seu poder adiante. A partir daí, o jovem ingressa na prestigiada U.A. High School e embarca em uma jornada cheia de ação, desafios e descobertas.