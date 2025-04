7 curiosidades sobre a novela Vale Tudo

O remake de “Vale Tudo” estreou no horário nobre da TV Globo e já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, originalmente exibida em 1988, tem adaptação de Manuela Dias, autora da novela “Amor de Mãe”, e promete retomar o sucesso de audiência das produções das nove.

Para isso, a emissora apostou em seguir a linha original do enredo, que mergulha nos conflitos morais entre mãe e filha enquanto reflete sobre questões éticas no Brasil — um dos fatores que a consagrou como uma das obras mais memoráveis da teledramaturgia. Além disso, há novos dramas e reviravoltas que prometem surpreender o público.

Antes de reviver essa história emocionante, que tal conhecer algumas curiosidades inesquecíveis de “Vale Tudo”? Confira!

1. Abertura parecida com a original

A abertura de “Vale Tudo” é, sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes da novela, especialmente pela música “Brasil”, escrita por Cazuza, Nilo Romero e George Israel, e interpretada por Gal Costa. Por isso, no remake, mesmo com a modernização, esse tópico não foi alterado e segue o conceito original, preservando os quadros em movimento com imagens que representam o país. A diferença é que, na nova versão, a única imagem de pessoa que aparece é a de Gal Costa, homenageada no final da abertura.

2. Inspirada em um filme norte-americano

Apesar de ser um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, “Vale Tudo” é inspirada em um filme clássico norte-americano, o “Almas em Suplício”, de 1945. Dirigido por Michael Curtiz, a trama também acompanha a história de uma mãe humilde que enfrenta divergências éticas com a filha. O longa rendeu à atriz Joan Crawford o Oscar de Melhor Atriz em 1946, por sua interpretação como a protagonista Mildred Pierce.

3. Mudanças para os tempos digitais

Na versão original, o público acompanhou Raquel (Regina Duarte), uma mãe justa e simples, e Maria de Fátima (Gloria Pires), uma filha ambiciosa, envolvidas em intensos conflitos morais. A trama ganhou força quando Maria de Fátima vendeu a casa da mãe e partiu para o Rio de Janeiro em busca do sonho de se tornar modelo. Agora, na adaptação de Manuela Dias, a personagem ganha uma ambição atualizada: em vez das passarelas, a jovem deseja se tornar influenciadora digital e enriquecer a qualquer custo.

As primeiras cenas da novela foram gravadas em Foz do Iguaçu e contaram com cerca de 130 pessoas no set (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Gravações em Foz do Iguaçu

As primeiras cenas da novela foram gravadas na cidade turística de Foz de Iguaçu, no Paraná. Segundo o documentário “Como Nasce uma Novela”, exibido durante o “Show da Vida”, no programa “Fantástico”, cerca de 130 pessoas participaram das gravações — 70 do elenco e da equipe, e 60 figurantes. No total, foram 11 dias de filmagens em diferentes pontos turísticos da cidade, incluindo o Parque Nacional do Iguaçu, em que a protagonista Raquel trabalha como guia turística.

5. Locação inédita

A nova versão traz uma locação inédita para representar a mansão da família Roitman. A casa escolhida fica no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e nunca havia sido utilizada pela Rede Globo. Na trama, quem ambientará a locação será Celina Junqueira (Malu Galli), irmã de Odete Roitman.

“Escolhemos um luxo tradicional, mais inspirado nas construções portuguesas. Trata-se de uma construção colonial com ares de uma quinta ou uma residência na Toscana, trazendo um clima europeu e sofisticado”, contou o cenógrafo Fábio Rangel ao jornal Diário do Rio.

6. Participações do universo da moda

Além da participação da modelo internacional Carol Trentini no primeiro capítulo, a emissora investiu em figurinos glamorosos para os ensaios de moda iniciais da trama, que contou com a parceria da figurinista de novela Marie Salles e do stylist Daniel Ueda, com mais de 25 anos de experiência e um portfólio rico em trabalhos com ícones como Gisele Bündchen.

“Como figurinista, eu faço personagens. Então, acho muito bom contar com a parceria de stylists, como o Dani. Sempre procuro trabalhar com pessoas que acredito serem excelentes profissionais e que podem agregar ao meu trabalho”, disse Marie Salles ao portal gshow.

7. Bordões inesquecíveis

“Se mete”, “sangue de Jesus tem poder” ou ainda “chérie”, esses são alguns dos bordões famosos da novela que você com certeza já deve ter ouvido. Ditas pelas personagens Raquel e Solange Duprat, essas frases conquistaram o vocabulário popular e se tornam inesquecíveis, assim como o gesto de “banana” do personagem Marco Aurélio, interpretado por Reginaldo Faria na versão original.