5 benefícios da creche para o bem-estar dos cachorros

Com a rotina intensa de trabalho e compromissos, muitos tutores têm dificuldade em conciliar a atenção necessária para seus cães com as responsabilidades diárias. Para atender a essa demanda, as creches para animais de estimação têm se tornado uma alternativa cada vez mais comum para quem precisa de uma ajuda extra durante o dia.

As creches oferecem uma variedade de atividades que garantem diversão, socialização e cuidados profissionais para os pets. Frequentados majoritariamente por cães, os espaços costumam ser amplos, permitindo a livre movimentação dos animais em passeios e brincadeiras. Alguns estabelecimentos oferecem também adestramento para os mais travessos, corrigindo comportamentos inadequados.

Segundo Monique Ribeiro, médica-veterinária e CEO da rede Clinicão, as creches superam a comodidade e trazem benefícios importantes para o bem-estar dos bichinhos, proporcionando uma rotina mais equilibrada.

Confira, a seguir, alguns benefícios das creches para os cachorros!

1. Socialização

As creches promovem a interação com outros animais e pessoas fora do convívio habitual do pet. O contato com um ambiente novo e movimentado contribui para que o animal se torne mais adaptável a diferentes situações e mudanças, como viagens, facilitando o deslocamento com os tutores e a adaptação a novos espaços.

2. Estímulo físico e mental

As creches oferecem rotinas ativas e saudáveis, com brincadeiras e exercícios constantes, ajudando a prevenir problemas de saúde como sedentarismo e obesidade. Além disso, atividades estimulantes ajudam a manter a saúde mental dos animais, combatendo o tédio e promovendo o bem-estar emocional ao mantê-los engajados e desafiados.

Ao manter os cachorros ativos, as creches ajudam a prevenir problemas comportamentais (Imagem: Jayme Burrows | Shutterstock)

3. Prevenção de comportamentos destrutivos

Quando estão sozinhos e desestimulados, muitos cachorros desenvolvem comportamentos indesejados, como roer móveis, destruir objetos ou latir excessivamente. Ao manter os pets ocupados e fisicamente ativos, as creches ajudam a prevenir esses problemas comportamentais.

4. Cuidados especializados

As creches oferecem uma abordagem profissional e personalizada no cuidado dos animais, com acompanhamento de monitores qualificados, como veterinários e adestradores. Além de fornecerem alimentação e higiene adequadas, garantem a administração de medicamentos, caso necessário, e acompanhamento em tratamentos específicos.

5. Segurança e tranquilidade para os tutores

As creches proporcionam um ambiente seguro e supervisionado para os cachorros, tranquilizando os tutores. Saber que o pet é bem cuidado e monitorado por profissionais capacitados, permite que os tutores se ausentem sem preocupações, seja para trabalho ou viagens.

Por Nicole Loureiro