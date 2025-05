4 características do cachorro da raça staffordshire bull terrier 

Com origem na Grã-Bretanha, o staffordshire bull terrier foi desenvolvido no século XIX a partir do cruzamento entre antigos buldogues e cães do tipo terrier. Seu objetivo inicial era criar um cachorro forte, ágil e resistente, características necessárias para as lutas entre animais, prática comum naquela época. Com o tempo, essas atividades foram abolidas e o “staffbull”, como é carinhosamente chamado, passou a ser valorizado por seu temperamento equilibrado e natureza afetuosa, especialmente com crianças.

Abaixo, confira as principais características do cachorro da raça staffordshire bull terrier!

1. Aparência física

Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o staffordshire bull terrier apresenta uma estrutura física bem balanceada, de grande força em relação ao seu tamanho. O cão é musculoso, ativo e ágil, com tronco curto e peito largo. O peso varia entre 12,7 kg e 17 kg para machos e 11 kg a 15,4 kg para fêmeas, com uma altura na cernelha que vai de 35,5 cm a 40,5 cm.

Sua pelagem é curta, lisa e assentada, fácil de cuidar e disponível em várias cores, como vermelho, fulvo, branco, preto, azul ou qualquer combinação dessas com branco. Variedades tigradas também são aceitas.

A cabeça do staffordshire bull terrier é uma das características mais marcantes da raça. Conforme descrito pela CBKC, ela é curta, com crânio largo e profundo, transmitindo a impressão de força e robustez. As bochechas são bem musculosas. O focinho é curto. Os olhos, por sua vez, são redondos, de tamanho médio e escuros — mas podem variar de acordo com a tonalidade da pelagem.

2. Temperamento e personalidade

Apesar de sua aparência forte e destemida, o staffordshire bull terrier tem um temperamento dócil e muito apegado à família, principalmente às crianças. Conforme a descrição da CBKC, ele é um cão de “coragem indomável, altamente inteligente e afetuoso”. Esse perfil o torna ideal para conviver em lares que buscam um companheiro fiel.

É um cão alerta e protetor, mas não costuma ser agressivo sem motivo. Sua personalidade segura e equilibrada o torna sociável, principalmente quando o tutor investe na sua socialização com outros animais e pessoas logo nos primeiros meses de vida.

A prática de atividade física é fundamental para o staffordshire bull terrier manter a sua musculatura e peso saudáveis (Imagem: Anna Hudorozkova | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão bastante ativo e com massa muscular significativa, o staffordshire bull terrier exige uma alimentação de qualidade, rica em proteínas e nutrientes que sustentem sua energia e estrutura corporal. A ração deve ser escolhida com base na orientação de um médico-veterinário, levando em conta a idade, o peso e o nível de atividade do animal.

Apesar de ser uma raça considerada saudável, é importante manter visitas regulares ao veterinário, vacinação e vermifugação em dia e cuidar da saúde bucal e das articulações. Além disso, a prática de atividade física é fundamental para manter a sua musculatura e peso saudáveis.

4. Educação e socialização

O staffordshire bull terrier é uma raça inteligente e com forte vontade própria, o que significa que precisa de uma educação bem orientada. O uso de reforço positivo, paciência e consistência nos comandos ajuda a formar um cão obediente. Como é um cachorro com muita energia, também se beneficia de exercícios físicos diários e estímulos mentais que evitam o tédio e comportamentos indesejados.

Segundo a CBKC, ele é ágil e tem boa movimentação, o que permite que se destaque em esportes caninos e atividades ao ar livre. Investir desde cedo na socialização é essencial para que ele conviva bem com outros animais e desconhecidos.