Elaborar um cronograma de estudos é de extrema importância para aqueles que desejam se preparar adequadamente para o vestibular. Isso permite organizar o tempo de forma eficiente, distribuindo as matérias a serem estudadas ao longo dos dias, semanas e meses.

Segundo Michel Arthaud, professor de Química da Plataforma Professor Ferretto, manter uma rotina de aprendizagem permite a identificação de pontos que precisam de maior atenção e dedicação, garantindo que nenhum conteúdo seja negligenciado, especialmente aqueles abordados nos vestibulares.

Abaixo, o professor lista 5 dicas simples para montar um cronograma de estudos eficaz. Confira!

1. Faça uma autoavaliação

Ao iniciar o planejamento, é essencial fazer uma análise da própria trajetória. Isso deve ser feito a fim de identificar em quais disciplinas não alcançou o desempenho desejado, os conteúdos em que sente mais dificuldade e, principalmente, o que tem sido uma ‘pedra no caminho’ que o impede de evoluir.

“Essa autoanálise é muito importante, pois, a partir da reflexão do próprio aluno sobre o seu desenvolvimento e os pontos falhos, cria-se consciência do que precisa ser aperfeiçoado e, consequentemente, do que precisa ser revisitado”, comenta Michel Arthaud.

As falhas também são importantes durante o processo de estudo. “Uma frase que tem que ficar guardada na cabeça é: errar é bom, pois é no erro que se aprende. Se você só acertar, vai acabar tendo a falsa impressão de que sabe tudo. Ao errar e verificar o motivo, o aluno entende que consegue superar aquela dificuldade”, avalia.

2. Estipule metas realistas

Antes de elaborar um cronograma de estudos, é importante traçar metas para o semestre, seja uma melhora nas notas em matérias específicas ou um preparo para um exame importante. A partir disso, é possível traçar todos os objetivos do período letivo.

“Delinear um cronograma de estudos sem definir os objetivos para o semestre não é produtivo. Para planejar um caminho e alcançar o que se almeja nos meses a seguir, é essencial saber aonde se quer chegar. Portanto, estabelecer metas claras é o primeiro passo para um plano de estudos eficaz e focado”, explica o docente.

Os simulados ajudam na preparação para as provas (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

3. Foque os simulados

Os simulados são essenciais em qualquer rotina de estudos, pois não apenas testam o conhecimento, como também preparam o psicológico para a pressão dos vestibulares e ajudam a pegar o ritmo dos exames, se realizados da maneira correta.

“O segundo semestre passa ainda mais rápido do que o primeiro, e o que nós recomendamos para os vestibulandos é uma maior dedicação aos simulados. Cronometrando o tempo de prova e corrigindo cada questão minuciosamente, é possível tirar um grande proveito dos testes e garantir essa experiência bônus que faz a diferença lá na frente. Quando o aluno só estuda pelos materiais e faz as listas de exercícios, não consegue ter essa perspectiva”, resume Michel Arthaud.

4. Participe de aulões

Com grande repercussão nas semanas anteriores à prova, os aulões são um ótimo recurso para considerar no planejamento de estudos. Eles são desenvolvidos como uma revisão geral dos assuntos de uma matéria e funcionam muito bem no esclarecimento das “pontas soltas” que, eventualmente, os alunos notam quando o vestibular se aproxima.

“Os aulões são uma ‘carta na manga’ a ser usada na reta final, pois ajudam os estudantes a tirarem as últimas dúvidas e revisarem o conteúdo que estudaram lá no começo. É uma das melhores formas de conseguir o ‘gás’ final para os exames e realizar o vestibular confiante”, aponta o professor.

5. Não deixe o descanso de lado

Com os últimos meses de aprendizado se aproximando, é normal ficar focado nos estudos para alcançar seus objetivos e notas desejadas. No entanto, é importante lembrar que o descanso é igualmente essencial para o bem-estar físico e mental.

“Embora a proximidade das provas possa gerar uma pressão para os alunos alcançarem suas metas acadêmicas, é fundamental lembrar que o descanso não é uma opção, mas uma necessidade. Ignorar o descanso pode levar a uma queda no rendimento e a problemas de saúde. Portanto, é importante criar um equilíbrio entre estudos e repouso”, finaliza Michel Arthaud.

Por Isabela Rocha