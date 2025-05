O liquidificador é um eletrodoméstico que se tornou um grande aliado na cozinha, especialmente na rotina agitada do dia a dia. Ele facilita o preparo de receitas rápidas e práticas, economizando tempo e esforço. Sua praticidade e eficiência o tornaram indispensável em muitos lares, contribuindo para uma alimentação mais variada e saborosa.

Por isso, confira 7 receitas de liquidificador para o fim de semana!

Pudim de chocolate

Ingredientes

790 g de creme de leite

395 g de leite condensado

4 ovos

4 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó Manteiga para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado, os ovos e o chocolate em pó. Bata por 5 minutos. Coloque a mistura em uma forma untada com manteiga e leve ao forno em temperatura média por 45 minutos, em banho-maria e coberto com papel-alumínio. Depois, aguarde esfriar, desenforme e leve à geladeira até gelar. Sirva em seguida.

Torta de frios

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de óleo de soja

1 xícara de chá de leite

10 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de glutamato monossódico

Sal a gosto

Óleo de soja para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de presunto ralado

300 g de queijo muçarela ralado

2 tomates picados

1 cebola picada

Orégano a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma massa mole. Coloque metade em forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de trigo. Em seguida, distribua sobre a massa o presunto, a muçarela, os tomates, a cebola e o orégano. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Sirva em seguida.

Paçoca caseira

Ingredientes

200 g de biscoito maisena

500 g de amendoim torrado e sem pele

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

Manteiga para untar

Modo de preparo

No liquidificador, triture o biscoito e o amendoim até obter uma farofa. Transfira para um recipiente e, aos poucos, misture com o sal e a manteiga. Despeje o leite condensado em fio e amasse com as mãos até dar liga. Unte uma forma com manteiga e espalhe a mistura, apertando com uma colher. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Corte em quadrados e sirva em seguida.

Bolinho de arroz (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Bolinho de arroz

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsa picada

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

3 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 1 tomate picado

Óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite, os ovos, o sal, o queijo ralado, a salsa, a farinha de trigo e o fermento. Transfira para um recipiente e acrescente o arroz e o tomate. Misture bem. Coloque o óleo em uma panela e aqueça em fogo médio. Faça colheradas com a massa e frite no óleo. Coloque os bolinhos em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva.

Dica: sirva com molho a gosto.

Creme de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura picada

picada 1 cebola cortada em pedaços

1 1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de caldo de carne

1/3 de xícara de chá de manteiga

1/2 xícara de chá de água

2 cravos-da-índia

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a cenoura, a cebola, o leite e o caldo de carne. Bata até ficar homogêneo. Escorra e reserve o caldo e a massa da peneira. Em uma panela, coloque a massa que ficou no escorredor, a manteiga, a água e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar mole. Retire os cravos-da-índia.

Ponha no liquidificador a massa de cenoura, a metade do caldo, a farinha de trigo e bata até ficar macio. Despeje tudo em uma panela, junte o resto do caldo e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o creme de leite. Cozinhe por mais 5 minutos e sirva em seguida.

Bolo de coco (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Bolo de coco

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

200 ml de leite de coco

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de coco ralado

ralado Coco ralado para finalizar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o leite, o leite de coco e o açúcar até a mistura ficar homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente até incorporar. Desligue o liquidificador, adicione o fermento e o coco ralado e misture com uma colher delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até o bolo ficar dourado e o palito sair limpo. Espere esfriar, desenforme e finalize com coco ralado. Sirva em seguida.

Musse de manga cremoso

Ingredientes

2 mangas palmer descascadas e picadas

palmer descascadas e picadas 395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga picada, o leite condensado e o creme de leite. Bata bem por cerca de 2 a 3 minutos, até formar um creme liso. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje o creme em taças ou um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Sirva em seguida.