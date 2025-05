8 dicas para se destacar em matemática no vestibular

A matemática está entre as matérias que mais assustam os candidatos em vestibulares. Logo, para se dar bem nas provas é preciso estar preparado e “afiado” para enfrentar todo o tipo de questão. Por isso, listamos os assuntos mais cobrados e algumas dicas para você se destacar nas provas!

1. Questões abordam assuntos além da matemática

As provas de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos principais vestibulares do Brasil já não abordam mais somente a disciplina. No Enem, por exemplo, o exame engloba Matemática e suas Tecnologias, isto é, as questões envolvem diversas informações que ultrapassam fórmulas e operações matemáticas.

2. Situação-problema

Nada adianta conhecer todos os conceitos matemáticos e não saber aplicá-los em uma situação-problema. É fundamental assimilar cada conhecimento às situações do cotidiano. Por isso, antes de partir para a resolução, organize as ideias, intérprete dados e relacione as informações aos conteúdos, para só assim resolver a situação-problema.

3. Entenda os gráficos

Nos principais exames de matemática, o candidato deve saber traduzir e interpretar gráficos e análises quantitativas. Mas não se apavore, pois por trás do teste pode estar um conhecimento básico, como a regra de três.

4. Temas prováveis

Alguns temas ganham destaque no Enem e nos principais vestibulares do país. São eles:

Porcentagem;

Estatística;

Cálculo;

Questões interdisciplinares;

Geometria analítica;

Geometria espacial;

Geometria plana;

Álgebra, gráficos e tabelas;

Análise combinatória;

Logaritmo.

5. Interdisciplinaridade

Fique esperto, pois a interdisciplinaridade é uma marca do Enem e dos exames mais concorridos do Brasil. Assim, questões de matemática podem envolver física, química, biologia e até geografia.

É importante dominar conceitos básicos de matemática (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. Domine conceitos básicos

Quem deseja obter sucesso na prova de matemática deve dominar conceitos básicos, como porcentagem, frações, razão e proporção. Mas não descuide dos conceitos básicos de geometria, que também marcam presença, como triângulos e quadriláteros.

7. Mantenha-se atualizado

Quem pensa que estar atualizado só é útil para a prova de redação está enganado. O exame de matemática pode exigir a interpretação de situações reais, inclusive na leitura de gráficos e tabelas. Por isso, é essencial ler revistas e jornais que apresentam gráficos e tabelas para estar familiarizado na hora da prova.

8. Raciocínio lógico

Parece até brincadeira, mas os desafios e jogos de raciocínio lógico fazem parte da maioria das provas e podem influenciar no resultado. Por isso, esteja afiado e treine com a aplicação de conceitos matemáticos.

Por Eco Editorial