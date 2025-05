Luzes em tom canela são a nova aposta para os cabelos no outono

As luzes no tom canela são uma das principais apostas dos salões de beleza neste outono. A tonalidade, que mescla nuances quentes e acobreadas, tem sido escolhida por quem busca suavizar a cor dos fios sem mudanças drásticas, mantendo um visual mais natural e alinhado à estação.

Segundo Eliane Pavini, hairstylist e proprietária do Shampoo Eliane e Rafael Pavini, em Ribeirão Preto (SP), o tom canela atende a diferentes perfis de clientes. “Ele valoriza tanto os tons mais claros quanto os castanhos, mas sem o contraste marcante do loiro tradicional. É uma escolha que harmoniza bem com o clima ameno e a paleta de cores do outono”, explica.

Benefícios do tom canela

O estilo tem atraído principalmente mulheres adultas, entre 30 e 50 anos, que buscam modernizar o visual com praticidade. “Muitas querem realçar o tom natural do cabelo sem precisar de retoques constantes ou mudar drasticamente a cor. O tom canela oferece esse equilíbrio — sem falar que é a cara do outono”, afirma a hairstylist.

Alguns cuidados são importantes para manter a cor dos fios por mais tempo (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Dicas para manter a coloração

Para manter a cor por mais tempo, a recomendação de Eliane Pavini é investir em shampoos sem sulfato, máscaras nutritivas e evitar lavagens diárias. Sessões de manutenção no salão também são indicadas a cada dois meses. “Apesar de ser uma coloração mais suave, [o tom canela] ainda exige hidratação frequente, uso de produtos específicos e proteção térmica”, conclui.

Por Andrea Berzotti