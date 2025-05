3 impactos do TDAH na rotina de adultos

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Eles podem variar em intensidade e manifestar-se de diferentes formas em cada paciente, afetando a capacidade de concentração, organização e controle de impulsos.

“O TDAH pode impactar diversos aspectos do dia a dia, desde a capacidade de manter o foco e organização até a impulsividade nas decisões. Reconhecer esses momentos e buscar estratégias de gerenciamento, como psicoterapia e técnicas de organização, pode ajudar a minimizar os efeitos do TDAH e melhorar a qualidade de vida”, comenta Elaine Cristina Coelho de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, a profissional aponta três impactos do TDAH na rotina de pessoas adultas. Confira!

1. Dificuldade em manter o foco no trabalho ou estudos

Pessoas com TDAH frequentemente enfrentam desafios para manter o foco em tarefas prolongadas, como trabalho ou estudos. “A dificuldade em concentrar-se pode levar a uma produtividade reduzida, erros frequentes e necessidade de mais tempo para completar tarefas. Isso pode resultar em frustração e sensação de incapacidade de acompanhar o ritmo dos colegas ou cumprir prazos”, comenta Elaine Cristina Coelho de Campos.

Pessoas com TDAH podem ter dificuldade para gerenciar o tempo e priorizar tarefas (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

2. Problemas na organização e planejamento

O TDAH pode impactar significativamente a capacidade de organização e planejamento. Os pacientes podem ter dificuldade em gerenciar o tempo, priorizar tarefas e manter uma rotina estruturada. Isso pode levar a esquecimentos, perda de compromissos importantes e sensação de desordem na vida diária. “A falta de organização pode afetar tanto a vida profissional quanto pessoal, criando obstáculos para alcançar objetivos e manter a estabilidade”, acrescenta a psicóloga.

3. Impulsividade nas decisões e comportamentos

A impulsividade é uma característica comum do TDAH e pode manifestar-se em decisões rápidas e comportamentos sem considerar as consequências. Isso pode incluir compras impulsivas, interrupções frequentes em conversas e dificuldade em esperar a sua vez. “A impulsividade pode causar conflitos interpessoais, problemas financeiros e situações embaraçosas, afetando negativamente as relações sociais e a qualidade de vida”, finaliza Elaine Cristina Coelho de Campos.

Por Leticia Zuim Gonzalez