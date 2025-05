Conheça o charme único de Vitória da Conquista

Classificada pelo Atlas da Violência como uma das cidades mais seguras da Bahia, Vitória da Conquista é sinônimo de business, mas é também um município que tem um charme único. Situada na região sudoeste do estado, a cidade do interior baiano tem clima ameno quase o ano todo, exceto no inverno, quando os termômetros — acreditem — registram baixas temperaturas. Com quase 400 mil habitantes, concilia o jeitinho baiano de ser com as comodidades urbanas.

A terceira maior cidade da Bahia (só perde para a capital, Salvador, e para Feira de Santana), o município tem completa infraestrutura, oferecendo variadas opções de hotéis, cafés, bares, restaurantes, farmácias, hospitais, bancos, shopping centers, universidades, escolas técnicas e supermercados, entre outros serviços.

Além do Uber e do transporte urbano — a passagem de ônibus custa R$ 3,80 —, conta ainda com o aeroporto Glauber Rocha, distante 18 quilômetros do centro da cidade. O aeroporto movimenta 40 mil pessoas por mês, atendendo todo o sudoeste do Estado e o Norte de Minas Gerais. Gol, Latam e Azul operam no local, possibilitando voos para Salvador (BA), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Casa Glauber Rocha

Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista em 1939 e faleceu em 1981, no Rio de Janeiro. Adquirida pela prefeitura local para abrigar o acervo do cineasta, a casa onde o baiano viveu até os 9 anos ainda pode ser conhecida, ao menos sua fachada — infelizmente está abandonada e um de seus principais problemas é o telhado que desaba aos poucos. Ainda assim, merece a visita. Fica na Rua 2 de Julho, no centro.

Reverenciado como um gênio revolucionário, Glauber Rocha foi um dos fundadores do Cinema Novo e o único brasileiro até o momento que ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Cannes, na França. Suas obras “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), “Terra em Transe” (1967) e “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969) são apontadas como alguns dos melhores filmes nacionais.

Lazer e cultura

Embora as suas ruas, alamedas e avenidas praticamente não sejam arborizadas, Vitória da Conquista guarda cativantes redutos verdes para quem curte um dolce far niente enquanto observa o movimento ao redor. Ou, para quem simplesmente gosta de encontrar amigos e conhecidos e colocar a conversa em dia.

Praça Tancredo Neves

No centro da cidade, a Praça Tancredo Neves, antigo Jardins das Borboletas, é um desses endereços. Com lago habitado por peixinhos e abraçado por centenárias árvores e coloridas flores, o coração de Vitória da Conquista é ponto de encontro popular e palco para caminhadas e eventos culturais.

A praça está situada no lugar onde o então vilarejo começou a se formar. Antes de o Brasil ser descoberto por Portugal, era habitada pelos Imboré, Mongoió e Pataxó. Esses povos indígenas foram “convidados” a se retirar dali pela Coroa Portuguesa. A escolha do local se deu pela abundância de água proveniente das nascentes da Serra do Periperi, área de conservação da Mata Atlântica do município.

Catedral de Nossa Senhora das Vitórias e Memorial Régis Pacheco

Logo em frente à praça está a Catedral de Nossa Senhora das Vitórias e o Memorial Régis Pacheco. Dedicada à Nossa Senhora das Vitórias, a matriz foi construída entre os anos de 1930 e 1943, em substituição à antiga capelinha edificada em 1808. Seu estilo arquitetônico é o neogótico, quase sem curvas e com linhas retas.

Ao lado em estilo neoclássico, o Memorial Governador Régis Pacheco é tombado por decreto. Foi construído na segunda década do século 20, por ordem do coronel João Fernandes de Oliveira Santos. Posteriormente, ele doou o casarão ao genro, o médico João Régis Pacheco, como presente de casamento com a sua filha.

Desde abril de 2007, a Casa Régis abriga o Memorial Governador Régis Pacheco. O espaço preserva parte da memória política do município — Pacheco foi prefeito de Vitória da Conquista, deputado federal e governador da Bahia. Reúne ainda quadros do artista plástico Orlando Celino retratando todos os intendentes e prefeitos que já ocuparam o cargo de Chefe do Executivo no município.

Cristo sertanejo

A área “nobre” e descolada da cidade é a Zona Leste. É nela que rolam baladas — especialmente na Avenida Olívia Flores, ponto alto da vida noturna em Vitória da Conquista. Emblemática, a Olívia Flores não se resume apenas às suas baladas e aos seus restaurantes, a avenida é ainda um ótimo endereço para quem gosta de fazer caminhadas.

Villa do Bosque

Já no Bairro de Candeias fica a Villa do Bosque, um espaço (leia-se uma bucólica vila) repleto de verde e flores multicoloridas, com fonte, pinturas, esculturas, bancos e mesinhas distribuídos pelos jardins. Em seu interior distribuem-se cafés com guloseimas imperdíveis, sorveterias artesanais, bistrôs, bares e restaurantes com gastronomia diversificada, desde pratos típicos aos de culinária internacional.

As entradas para essa simpática vilinha são a Avenida Jorge Teixeira nº 606 e a rua que fica atrás dela: a da Granja. De terça-feira a domingo, a Villa do Bosque abre para almoço às 11h30. Os restaurantes fecham às 15 horas e reabrem às 18h30, quando o bar com música ao vivo também funciona animando a noite. O espaço fecha à meia-noite.

Solange Biscoitos

Ao lado da Villa do Bosque está a Solange Biscoitos, uma das muitas fábricas da tentação típica dos conquistenses. Doces, salgados, em formato de bolinha, de chips e em outras interessantes versões, os biscoitos têm sabores como alho, cebola, natural… Há ainda os que unem combinações exóticas, como alho com goiabada – uma delícia!

Recentemente, Vitória da Conquista conquistou o título de Capital Estadual do Biscoito, uma tradição passada de geração em geração que foi reconhecida pela Assembleia Legislativa da Bahia, por meio de um projeto de Lei Estadual. Além de movimentar o comércio local, a produção de biscoito gera mais empregos e renda para centenas de famílias da cidade.

Atualmente, o município possui mais de 40 fábricas artesanais de biscoitos e produz cerca de quatro mil toneladas da iguaria por ano, segundo estimativas do Sebrae. Somente na Ceasa, são 220 boxes exclusivos para a venda da guloseima. Além dos biscoitos, o Ceasa também é um lugar legal para ser conhecido, com legumes, verduras e frutas que revelam os hábitos e os costumes do consumo de alimentos da população local.

Principais shoppings da cidade

Para quem gosta de fazer compras, os shopping centers Conquista Sul e Boulevard são algumas das opções que Vitória da Conquista oferece. Com 114 lojas, o primeiro fica na Avenida Juraci Magalhães, 3.340, Boa Vista, enquanto o segundo, com mais de 125 espaços comerciais, localiza-se na Avenida Olívia Flores, 2.500, Universidade.

O Shopping Conquista Sul funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Domingos, das 14 às 20 horas. Praça de alimentação: de segunda à sábado, das 10 às 22 horas. Domingos e feriados, das 11 às 22 horas. O Boulevard Shopping também funciona nesses mesmos horários, exceto aos domingos quando abre ao meio-dia e fecha às 22 horas.

O Cristo de Mário Cravo foi concebido como um símbolo de fé e esperança para o povo baiano (Imagem: Felinto A Frota Lopes | Shutterstock)

Fé com flores

Outra atração especial da cidade é o Cristo de Mário Cravo. Muitas cidades brasileiras guardam a estátua de Jesus com os braços abertos, mas certamente nenhuma delas tem um exemplar como esse. Localizado no alto da cidade, na Serra do Periperi, a obra, inaugurada em 1980, foi concebida como um símbolo de fé e esperança para o povo baiano.

Diferentemente de outras representações de Jesus, essa imagem feita em fibra de vidro possui características físicas que remetem ao povo sertanejo, refletindo o trabalho árduo e as dificuldades enfrentadas pela seca. O artista Mário Cravo optou por essa estética, com a intenção de criar uma ligação profunda entre a imagem religiosa e a realidade do povo da região. O Cristo fica no Bairro Cruzeiro, na Serra do Periperi.

Orquidário Municipal Zilda Gusmão

Já no Bairro Recreio estão o Orquidário Municipal Zilda Gusmão e a pitoresca Catedral das Flores, dois espaços que fazem parte do Parque Ambiental do Rio Verruga, projetado pelo arquiteto e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. O orquidário é visita obrigatória para os amantes de flores e a entrada é gratuita.

Abriga 200 plantas, incluindo diversas espécies de orquídeas que encantam com suas cores vibrantes, formas únicas e fragrâncias, além de bromélias e outras flores ornamentais. Fica ao lado do Horto Florestal Vilma Dias, na Rua Marcelino Rosa. Funciona diariamente, das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas.

Quase em frente ao Orquidário, a Catedral das Flores é o endereço certo para quem gosta de presenciar o sol se despedindo de mais um dia. Com uma estrutura metálica tubular de 12 metros de altura e cobertura de flores da espécie ipoméia-rubra, a catedral ocupa uma área de 200 metros quadrados e tem bancos para contemplação das flores e do pôr do sol, oito canteiros suspensos com diferentes espécies de flores, fonte, iluminação, palmeiras areca, bambu nos arredores, sica revoluta, bougainville bola, jasmim e ipês.

Além do hipnotizante espetáculo do pôr do sol, o espaço também é perfeito para um descontraído piquenique. Ou, simplesmente, para relaxar e desfrutar a memorável vista. Com entrada gratuita, o projeto também é assinado pelo escritório do arquiteto urbanista Jaime Lerner, ex-governador do Paraná que revolucionou o conjunto arquitetônico de Curitiba (PR), onde também foi prefeito.

Lagoa das Bateias

Se o assunto é a natureza, outra dica é a Lagoa das Bateias. Recém-reformada, é sinônimo de lazer e diversão. Com área aproximada de 53 hectares, oferece infraestrutura para quem gosta de praticar esportes, andar de bike e fazer caminhadas ao ar livre. Possui quadras poliesportivas e campos de grama sintética e de areia. Faz parte da sub-bacia da Bacia do Rio Santa Rita, que integra a do Rio Verruga. Localiza-se na zona urbana de Vitória da Conquista.

Reserva Ambiental do Poço Escuro

Outro paraíso para os amantes da natureza e da preservação ambiental é a Reserva Ambiental do Poço Escuro. O espaço abriga três diferentes trilhas: a Principal, a Bordo Leste e a Bordo Oeste. Cada uma proporciona uma experiência única de conexão com o meio ambiente, permitindo que o visitante explore as belíssimas paisagens naturais e a rica biodiversidade do local.

A reserva é integrada por três principais tipos de vegetação: Mata Atlântica, Mata de Cipó e Caatinga, onde habitam diferentes espécies endêmicas de fauna e de flora. Importante refúgio de vida selvagem e da biodiversidade, a reserva não apenas abriga uma vegetação exuberante, mas também é tida como o último reduto remanescente de mata de grande porte na Zona Urbana da cidade, destacando-se na conservação ambiental.

Vida urbana

Com um invejável Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos R$ 8,2 bilhões, a economia de Vitória da Conquista é uma das mais promissoras da Bahia, sendo a quinta maior do Estado. Classificada como uma das economias que mais cresce no Nordeste, a cidade tem na prestação de serviços, especialmente no comércio, o seu maior carro-chefe.

Juntos, esses dois setores representam mais de 80% do PIB. Esse número se refere à soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no município no período de um ano. A cidade concentra ainda indústrias de diferentes segmentos, como a de bebidas, a alimentícia, a têxtil, a de material de construção e as fábricas de plástico. Tem ainda forte atuação na área da agropecuária, com destaque para a produção de café.

Com excelente qualidade de vida, fascinantes redutos verdes, paisagens naturais irretocáveis, lojas, shopping centers e animadas baladas, Vitória da Conquista não se traduz somente em seu ritmo cosmopolita e pelo conforto que oferece como uma cidade urbana. Seduz, sim. E muito! Com o sotaque de sua gente, o icônico jeitinho baiano de ser que acolhe com simpatia e carinho os visitantes!

Por Fabíola Musarra – Revista Qual Viagem