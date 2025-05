Veja como aprender matemática pode mudar o futuro

O Dia Nacional da Matemática é comemorado em 6 de maio. A data homenageia Malba Tahan, pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, um professor e escritor brasileiro que usava histórias criativas para mostrar como a matemática podia ser interessante e divertida. Ele acreditava que, com imaginação e boas histórias, era possível ensinar a matéria de forma leve e encantadora.

Mesmo presente em absolutamente tudo ao nosso redor, a matemática ainda assusta muita gente. Contudo, para o Professor Daniel Ferretto, fundador da Plataforma Professor Ferretto, o problema nunca foi a disciplina em si, mas como ela é ensinada. “A matemática não nasce difícil. O que falta é o jeito certo de aprender”, explica o profissional, que há mais de uma década se dedica a quebrar a barreira do medo que muitos alunos criam ainda nos primeiros anos escolares.

Entender a lógica da matemática transforma o ensino

Mais do que decorar fórmulas, o Professor Daniel Ferretto acredita que entender a lógica por trás dos números é o que realmente transforma. “A matemática não é sobre decorar fórmulas, é sobre entender o mundo. Quando o aluno percebe isso, a transformação acontece. Ele ganha confiança e começa a ver que é capaz. E esse sentimento vale mais que qualquer nota”.

Segundo ele, a chave está em fazer o estudante perceber que ele não é o problema. “Tem aluno que chega dizendo que odeia matemática. Quando começa a entender e ver resultado, tudo muda. A nota sobe, a confiança cresce, e o que parecia impossível se torna rotina. Isso é poder”, diz.

A matemática está presente em muitas tarefas do dia a dia (Imagem: Vectorium | Shutterstock)

Impacto da matemática no dia a dia

O impacto da matemática vai muito além das provas do colégio ou do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ela está presente no dia a dia de cada jovem: quando se calcula o troco do lanche, se organiza a mesada, se compara preços no mercado, ou até se monta o cronograma de estudos. Nos bastidores das redes sociais, dos jogos online, dos aplicativos e até das músicas que bombam no streaming… adivinha quem está lá? A matemática.

E não para por aí. Raciocínio lógico, tomada de decisões, análise crítica e agilidade mental são só algumas das habilidades desenvolvidas por quem mergulha de verdade nos números. E são justamente essas habilidades que o mercado mais valoriza — seja na engenharia, na medicina, na tecnologia ou até nas ciências humanas.

“Quando o jovem entende que a matemática não é um fim, mas um meio para conquistar sonhos, tudo muda”, defende o Professor Daniel Ferretto, que acrescenta: “Ela te dá estrutura para resolver problemas, te ajuda a pensar melhor. E isso ninguém te tira”.

Nova chance para a matemática

Neste Dia da Matemática, o convite que fica é simples e poderoso: que tal dar uma nova chance para essa matéria? Que tal quebrar o ciclo do medo e descobrir que, sim, você é capaz de aprender? Afinal, como defende o Professor Daniel Ferretto: “A matemática não é só sobre números. Ela é sobre autonomia, confiança e possibilidades. E todo jovem merece sentir isso”.

Não importa se você é daqueles que sempre fugiu da matemática, se teve um histórico ruim com a matéria ou se já se convenceu de que ‘não nasceu pra isso’. Talvez tudo o que te faltava era alguém que te mostrasse o caminho com paciência, clareza e propósito.

Por Larissa Crippa