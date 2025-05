6 animais que parecem estar sempre sorrindo

O mundo animal é imenso, repleto de criaturas incríveis que surpreendem pelas cores, comportamentos, sons e formas. Algumas espécies despertam a atenção pela beleza exótica, outras pela inteligência impressionante ou por hábitos curiosos. Em meio a tanta diversidade, existem animais que encantam por algo inusitado: uma fisionomia que parece sorrir o tempo todo.

Esse “sorriso” nem sempre está ligado a emoções como nos humanos, mas a traços anatômicos como o formato dos olhos, da boca e da cabeça. Ainda assim, a expressão alegre desses animais transmite leveza e simpatia — e acaba criando uma conexão imediata com quem os observa.

A seguir, conheça alguns animais que parecem estar sempre sorrindo!

1. Quokka

O quokka tem o rosto arredondado e a boca curvada para cima (Imagem: Martin Pelanek | Shutterstock)

O quokka é um marsupial nativo da Austrália, especialmente encontrado na Ilha Rottnest. Com cerca de 40 a 54 cm de comprimento, o animal tem o corpo robusto, pelagem marrom-acinzentada e cauda curta. O que realmente chama atenção é seu rosto arredondado com olhos grandes e uma boca naturalmente curvada para cima, dando a impressão constante de um sorriso gentil. Noturno e herbívoro, ele se alimenta de folhas, raízes e frutos.

2. Golfinho

O golfinho tem a expressão sorridente por conta do formato do maxilar inferior (Imagem: L. S. Luecke | Shutterstock)

O golfinho é um dos mamíferos marinhos mais conhecidos e admirados do planeta. Sua expressão sorridente é resultado do formato do maxilar inferior, que dá ao rosto um ar amigável e alegre. Espécies como o golfinho-nariz-de-garrafa podem chegar a 4 metros de comprimento e são encontrados em oceanos do mundo todo. Vivem em grupos e apresentam comportamento altamente social, com vocalizações complexas e interações brincalhonas entre os membros do bando.

3. Axolote

O axolote tem os cantos da boca levemente levantados (Imagem: ArnPas | Shutterstock)

O axolote é um anfíbio nativo dos lagos Xochimilco e Chalco, na Cidade do México. Seu corpo pode medir de 15 a 45 cm, com pele lisa e coloração que varia entre branco, cinza e até rosa. A fisionomia achatada e os cantos da boca levemente elevados fazem com que pareça estar sempre sorrindo. De hábitos aquáticos e noturnos, alimenta-se de pequenos peixes, vermes e crustáceos. Infelizmente, está criticamente ameaçado de extinção na natureza.

4. Shiba inu

O shiba inu tem uma expressão feliz (Imagem: OlesyaNickolaeva | Shutterstock)

O shiba inu é uma das raças de cães mais antigas do Japão, originalmente criado para caça em regiões montanhosas. Com porte pequeno (35 a 40 cm de altura), pelagem densa e fofa, trata-se de um cachorro ágil, independente e muito inteligente. Um de seus traços mais marcantes é o “sorriso”: sua boca ligeiramente curvada para cima, combinada com olhos expressivos e orelhas triangulares, cria uma aparência sempre feliz.

5. Samoieda

O formato do rosto do samoieda faz parecer que ele está sempre sorrindo (Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock)

O samoieda é uma raça de cachorro originária da Sibéria, onde era usada por povos nômades para puxar trenós, caçar e até aquecer os tutores dormindo junto a eles. Sua pelagem branca espessa e seu corpo robusto (com até 60 cm de altura) ajudam a suportar temperaturas extremas. A expressão sorridente, chamada de “sorriso samoieda”, ocorre devido ao formato dos olhos, das bochechas e da boca, que naturalmente se curva para cima.

6. Raposa-do-ártico

A raposa-do-ártico tem os olhos pequenos e o formato da boca lembra um sorriso calmo (Imagem: buchpetzer | Shutterstock)

Habitante das regiões polares do Hemisfério Norte, a raposa-do-ártico é uma sobrevivente nata. Ela tem cerca de 50 a 70 cm de comprimento e uma pelagem que muda de cor conforme a estação: branca no inverno e marrom-acinzentada no verão. Seus olhos pequenos e o formato da boca criam uma expressão que lembra um sorriso calmo. Silenciosa e habilidosa, se alimenta de roedores, aves e restos de carcaças deixadas por ursos-polares.