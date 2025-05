3 materiais que elevam a atmosfera dos ambientes

À medida que os lares passam a refletir mais intensamente as emoções e o estilo de vida de quem os habita, cresce o valor de escolhas que despertem os sentidos e promovam conforto. Nesse contexto, destaca-se uma abordagem que valoriza a presença sensível de materiais, como vidros, texturas naturais e pedras — capazes de transformar a experiência do ambiente, muito além da aparência.

“Esses materiais trazem uma linguagem sensorial que conversa com o conforto emocional, além de valorizar a luz, a fluidez e o vínculo com a natureza”, pontuam os arquitetos Raphael Martins e Gabriel Galera, à frente do escritório Martins Galera.

Abaixo, entenda mais sobre o uso de vidros, texturas naturais e pedras!

1. Vidro

O vidro permite entrada abundante de luz (Projeto: escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)

Transparente e versátil, o vidro é um elemento que convida à contemplação. Segundo os arquitetos, ele é essencial para criar integração entre os espaços internos e externos, permitindo a entrada abundante de luz natural e reforçando a sensação de amplitude. O vidro favorece a transparência não só física, mas simbólica, quebrando barreiras visuais e conectando o ambiente com o entorno. Também pode ser utilizado em peças de mobiliário e elementos decorativos.

2. Texturas naturais

Tecidos naturais trazem acolhimento para o espaço (Projeto: escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)

Tecidos naturais, madeira com acabamento bruto e revestimentos com relevos são exemplos de texturas que trazem acolhimento. “A textura é responsável por despertar o toque e criar uma atmosfera de pertencimento. Ela convida o morador a sentir o espaço”, destaca Gabriel Galera.

3. Pedras naturais

As pedras naturais agregam sofisticação e autenticidade ao ambiente (Projeto: escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)

As pedras naturais agregam sofisticação e autenticidade. Utilizadas em pisos, bancadas ou mesmo nas paredes, elas carregam uma estética única, impossível de ser replicada. “A irregularidade e a história geológica presente nas pedras nos conectam com o tempo e com a terra. É um resgate do essencial em meio ao ritmo acelerado da vida moderna”, explica Raphael Martins.

Por Bruna