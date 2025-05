3 orações para o Dia de São Filipe Néri

O Dia de São Filipe Néri, celebrado em 26 de maio, é uma data especial para os fiéis que buscam inspiração em sua alegria e profunda fé. Conhecido como o “Santo da Alegria”, ele dedicou sua vida ao serviço de Deus com humildade e caridade, especialmente entre os jovens e os mais necessitados. Até hoje, ele é lembrado como um exemplo de santidade acolhedora.

Filipe Néri nasceu em Florença, Itália, em 1515, e desde jovem demonstrava grande amor por Deus e pelos outros. Mudou-se para Roma ainda novo, onde viveu de forma simples, dedicando-se à oração e ao cuidado com os mais necessitados. Lá fundou a Congregação de Padres do Oratório, um grupo de padres voltados à evangelização e à formação espiritual.

Ficou conhecido por seu bom humor, humildade e capacidade de atrair as pessoas. Mas, mesmo sendo muito respeitado, evitava cargos de prestígio e preferia servir discretamente. Segundo relatos históricos, chegou a recusar duas vezes o convite para se tornar cardeal, pois não desejava honras nem bens materiais. Desapegado das glórias do mundo, viveu inteiramente dedicado ao sacerdócio até sua morte, em 1595. Em 1622, foi canonizado pela Igreja Católica e passou a ser venerado como santo.

Orações a São Filipe Néri rogam por alegria e fortalecimento espiritual (Imagem: Es5669 | Shutterstock)

Orações para o Dia de São Filipe Néri

Para celebrar a memória de São Filipe Néri e se conectar com sua espiritualidade, dedique um tempo a essas três orações. Por meio delas, é possível solicitar a intercessão do “Santo da Alegria”, renovar a fé e buscar forças para viver com mais amor, humildade e alegria.

1. Oração a São Filipe Néri

Ó glorioso São Filipe, vós que fostes tão favorecido de Deus em ajudar e consolar os vossos filhos espirituais na hora da sua morte, sede-me advogado e pai, quando me achar naquele tremendo passo. Impetrai-me a graça, para que naquela hora o Demônio não me vença, que a tentação não me oprima e que o temor não me desanime.

Fortalecido de viva fé, firme esperança e ardente caridade, sustentai-me com perseverança naquele último combate, de modo de, cheio de confiança na misericórdia de Deus, nos merecimentos de Jesus Cristo e na proteção de Maria Santíssima, seja feito digno de morrer a morte dos justos e de alcançar a bem-aventurada pátria do paraíso para ver e louvar a Deus convosco e com todos os santos do céu. Amém.

2. Oração para servir a Deus com alegria

São Filipe, santo da alegria, intercedei por mim e conduzi-me à alegria verdadeira no serviço a Cristo e à caridade amável por todo o povo de Deus. Quero também eu poder cantar a glória de Deus e anunciar, com coração apaixonado, a Sua Palavra. Amém!

3. Oração para fortalecer a fé e ter paciência

Filipe, meu santo advogado, que suportastes perseguição e calúnia, dor e doença com tão admirável paciência, obtende-me a graça da verdadeira fortaleza em todas as provações da vida. Que eu possa imitar a vossa paciência e aceitar com boa vontade as cruzes que me forem dadas, para que possa alcançar a recompensa da vida eterna. Amém!