O frango e o peixe são proteínas leves, versáteis e saudáveis, que se adaptam bem a diferentes preparações e temperos. Por serem mais fáceis de digerir e menos gordurosas do que outras carnes, são excelentes escolhas para o almoço de segunda-feira. Além disso, contribuem com nutrientes importantes como proteínas, vitaminas e minerais.

A seguir, confira 5 pratos leves com frango e peixe para a segunda-feira!

Peito de frango grelhado com salada verde

Ingredientes

Frango

2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 colher de chá de ervas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Salada

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de alface roxa

1 pepino fatiado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em uma tigela, tempere os filés com azeite, alho, ervas finas, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Coloque os filés e grelhe por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até dourar bem e cozinhar por completo.

Salada

Em uma tigela, misture todas as folhas, o pepino e o tomate-cereja. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva o frango grelhado ao lado da salada verde.

Moqueca de tilápia

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates sem sementes e picados

200 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de azeite de dendê

Coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela larga, aqueça o azeite e refogue a cebola por 2 minutos. Adicione os pimentões e os tomates, refogando até que comecem a amolecer. Disponha os filés de tilápia sobre os legumes, cubra com o leite de coco e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos, até que o peixe esteja macio. Adicione o azeite de dendê no final para dar um toque especial. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Salada de frango desfiado com grão-de-bico e folhas verdes

Ingredientes

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula e espinafre)

1/2 cenoura ralada

1/2 pepino cortado em meia-lua

1/4 de cebola-roxa fatiada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Hortelã picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango com o grão-de-bico. Adicione a cenoura, o pepino, a cebola-roxa e o tomate-cereja. Misture bem. Acrescente as folhas verdes. Misture delicadamente para não murchar. Tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e hortelã. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Filé de peixe grelhado com legumes (Imagem: KarepaStock | Shutterstock)

Filé de peixe grelhado com legumes

Ingredientes

Peixe

2 filés de peixe branco

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de alho picado

1 colher de chá de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Legumes

1/2 abobrinha cortada em tiras

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 cebola-roxa fatiada

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, alho, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque os filés e grelhe por cerca de 3 a 5 minutos de cada lado, até que fiquem dourados por fora e macios por dentro. Reserve.

Legumes

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola-roxa, o pimentão e a abobrinha por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos. Sirva os filés de peixe sobre uma cama de legumes ou ao lado. Decore o prato com salsinha.

Quibe assado de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

moído 1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de água quente

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com a água quente. Deixe hidratar por cerca de 30 minutos, até que fique macio. Depois, escorra bem e esprema com as mãos para retirar o excesso de água. Em outro recipiente, misture o frango moído com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma massa homogênea.

Unte uma assadeira com azeite e espalhe a massa de quibe, pressionando levemente com uma espátula para nivelar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar levemente nas bordas. Sirva em seguida.