4 doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível. Caracterizada pelo aumento da pressão ocular, pode prejudicar o nervo óptico e, consequentemente, causar danos à visão. No entanto, a doença pode se desenvolver de maneira silenciosa.

Conforme o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós, oftalmologista e professor de Medicina da Faculdade Pitágoras, os sinais de alerta para o glaucoma podem ser sutis, mas o acompanhamento regular com um oftalmologista pode ajudar a prevenir danos irreversíveis à visão.

“O glaucoma é conhecido como a cegueira silenciosa, porque muitas vezes não há sintomas evidentes até que danos graves ao nervo óptico já tenham ocorrido. Por isso, é crucial realizar exames oftalmológicos regularmente, especialmente considerando fatores de risco, como histórico familiar ou pressão ocular elevada”, explica.

Sinais de alerta para o glaucoma

É importante estar atento aos seguintes sinais:

Perda gradual da visão periférica : muitas pessoas com glaucoma começam a perceber que estão perdendo a visão lateral (periférica) antes de notarem algum problema com a visão central;

: muitas pessoas com glaucoma começam a perceber que estão perdendo a visão lateral (periférica) antes de notarem algum problema com a visão central; Visão embaçada : o aumento da pressão ocular pode causar distorções na visão, fazendo com que a pessoa veja de forma embaçada, especialmente ao redor de luzes;

: o aumento da pressão ocular pode causar distorções na visão, fazendo com que a pessoa veja de forma embaçada, especialmente ao redor de luzes; Dor nos olhos ou cabeça : em casos mais avançados de glaucoma, pode ocorrer dor ocular e cefaleia, especialmente quando a pressão ocular aumenta de forma repentina;

: em casos mais avançados de glaucoma, pode ocorrer dor ocular e cefaleia, especialmente quando a pressão ocular aumenta de forma repentina; Vômitos e náuseas : quando o glaucoma se apresenta de forma aguda (glaucoma de ângulo fechado), pode ser acompanhado por vômitos, náuseas e dor intensa nos olhos;

: quando o glaucoma se apresenta de forma aguda (glaucoma de ângulo fechado), pode ser acompanhado por vômitos, e dor intensa nos olhos; Arco ou halo ao redor das luzes: um sinal comum do glaucoma é ver halos coloridos ao redor de fontes de luz, especialmente à noite.

“O diagnóstico precoce do glaucoma pode ser feito por meio de exames simples, como a tonometria ocular (para medir a pressão intraocular), a campimetria visual (para avaliar o campo de visão) e a tomografia de coerência óptica (para analisar a saúde do nervo óptico)”, destaca o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós.

A catarata pode causar embaçamento da visão e ser confundida com glaucoma (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

O Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós ainda alerta para doenças que podem ser confundidas com o glaucoma por apresentar sintomas semelhantes, mas têm causas e tratamentos diferentes. Por isso, é importante diferenciar as condições:

1. Catarata

A catarata causa embaçamento da visão, principalmente em pessoas mais velhas, e pode ser confundida com o glaucoma. No entanto, a condição afeta o cristalino do olho, enquanto o glaucoma afeta o nervo óptico devido ao aumento da pressão ocular.

2. Degeneração macular

A degeneração macular afeta a visão central e pode ser confundida com o glaucoma em seus estágios iniciais. A principal diferença é que a degeneração macular não causa perda da visão periférica, como no glaucoma.

3. Uveíte

A uveíte é uma inflamação que afeta as camadas do olho e pode causar dor, vermelhidão e alteração na visão. Embora possa causar aumento da pressão ocular, a uveíte não tem as mesmas consequências que o glaucoma, que provoca dano progressivo ao nervo óptico.

4. Pressão ocular elevada sem glaucoma (hipertensão ocular)

Algumas pessoas têm pressão ocular elevada, mas não desenvolvem o glaucoma. O acompanhamento regular com o oftalmologista é necessário para monitorar esses casos.

Por Camila Souza Crepaldi