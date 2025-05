5 pontos turísticos para visitar na Coreia do Sul

A Coreia do Sul é um dos destinos asiáticos que mais atraem visitantes globais, incluindo brasileiros. Dados do Ministério do Turismo sul-coreano indicam que o número de turistas internacionais já ultrapassou os níveis pré-pandemia, impulsionado principalmente pelo fenômeno K-pop, pela gastronomia local e pelos cenários de dramas coreanos que conquistaram fãs em todo o mundo.

“Estamos observando um interesse sem precedentes dos brasileiros pela Coreia do Sul. O que antes era um destino de nicho, agora se tornou uma das principais escolhas para quem busca uma experiência cultural imersiva e autêntica na Ásia”, afirma Erik Cabral, CEO da agência Viagem com Estilo.

Segundo ele, o crescimento no número de visitantes tem boas explicações: “O aumento de 30% no fluxo turístico reflete não apenas a popularidade da cultura pop coreana, mas também o reconhecimento da excelente infraestrutura, segurança e diversidade de atrações que o país oferece”.

A seguir, Erick Cabral elenca os cinco pontos turísticos mais procurados na Coreia do Sul e motivos para visitá-los. Confira!

1. Seul

Na capital Seul, o Palácio Gyeongbokgung oferece um vislumbre da vida imperial coreana, enquanto o bairro Bukchon Hanok Village preserva centenas de casas tradicionais em ruas que parecem transportar o visitante para séculos atrás. “O contraste entre o antigo e o moderno é fascinante em Seul”, destaca Erick Cabral.

Ele explica que essa convivência de tempos tão diferentes encanta os visitantes e proporciona uma imersão cultural única. “Em um mesmo dia, nossos clientes podem visitar templos centenários e explorar o futurista Dongdaemun Design Plaza”, afirma.

Para os fãs da cultura pop, Gangnam oferece lojas de luxo e o COEX Mall com sua espetacular Starfield Library. Em Hongdae, a atmosfera jovem atrai visitantes com galerias independentes e artistas de rua. A N Seoul Tower proporciona vistas panorâmicas de 360 graus da metrópole, especialmente deslumbrantes ao pôr do sol.

2. Busan

Busan conquista visitantes com suas praias e atmosfera relaxada. A praia de Haeundae é emoldurada por arranha-céus modernos, enquanto o Templo Haedong Yonggungsa impressiona por sua localização sobre rochas à beira-mar. O Mercado de Peixes de Jagalchi é uma explosão sensorial onde os visitantes podem degustar frutos do mar frescos. O Parque Taejongdae oferece trilhas entre pinheiros centenários e falésias com vista para o mar.

3. Gyeongju

Conhecida como “museu sem paredes”, Gyeongju preserva um impressionante patrimônio histórico. O Parque Tumuli abriga túmulos reais, enquanto o Observatório Cheomseongdae é considerado o mais antigo da Ásia. “Gyeongju é essencial para entender a profundidade histórica da Coreia”, comenta Erick Cabral.

O Templo Bulguksa, patrimônio da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), oferece uma das experiências culturais mais autênticas do país, complementado pelo Templo Seokguram com sua monumental estátua de Buda.

4. Ilha de Jeju

A Ilha de Jeju é dominada pelo Monte Hallasan, o pico mais alto da Coreia do Sul. “É como o Havaí coreano, mas com identidade cultural única”, descreve o CEO da agência Viagem com Estilo. As formações de lava criaram atrações como a Caverna Manjanggul e as colunas hexagonais de Jusangjeolli Cliff. A ilha também é conhecida pelas haenyeo, mulheres mergulhadoras que coletam frutos do mar sem equipamento de respiração.

5. Suwon

A apenas 30 minutos de Seul, Suwon abriga a Fortaleza Hwaseong, patrimônio mundial da UNESCO. “A muralha de 5,7 km é uma obra-prima da engenharia militar da Dinastia Joseon”, explica Erick Cabral. O Palácio Hwaseong Haenggung abriga demonstrações de artes marciais tradicionais, enquanto o Estádio Mundial de Suwon, palco de jogos da Copa de 2002, oferece tours para entusiastas do futebol.

