Confira como inserir o conceito hygge na decoração

Aplicar o conceito hygge na decoração pode ser uma ótima opção para quem busca deixar a casa mais acolhedora. A palavra, que pode ser pronunciada como “hu-ga”, ainda não tem uma tradução literal para o português. No entanto, a tendência é entendida como um estilo de vida cujo objetivo é inserir bem-estar, aconchego e conforto na rotina.

O estilo de vida hygge surgiu entre os países escandinavos. Devido aos longos períodos de frio rigoroso e curtas horas de sol, a população passa a maior parte do tempo em casa. Por isso, nasceu a necessidade de criar formas de deixar os momentos mais confortáveis e aconchegantes.

Entre os países escandinavos, o conceito é empregado principalmente pela Dinamarca. Não é à toa que, em 2020, a Dinamarca foi considerada o segundo país mais feliz do mundo, de acordo com Relatório Mundial da Felicidade da ONU (Organização das Nações Unidas). A nação ficou atrás somente da Finlândia.

Aplicando o hygge na decoração

A decoração da casa é algo que diz muito sobre a personalidade e o estilo de vida do morador. Logo, o hygge também pode ser incluído no décor. Além de proporcionar bem-estar, a tendência também representa uma forma de enxergar o mundo.

“A verdadeira decoração não é combinar a luminária com o tapete, mas transmitir uma ideia. Assim, preparar as residências para expressar as sensações que se buscam com o hygge é fundamental para quem se identifica com esse estilo de vida”, aponta o arquiteto Everton Sentinello, proprietário do Estúdio Sentinello.

Por isso, conforme explica a designer de interiores Larissa Santo, o estilo pode ser aplicado de diversas formas: desde as cores nas paredes até os objetos utilizados para decorar os ambientes, como velas, almofadas e mantas no sofá.

Além disso, o hygge também pode ser incorporado aos mais variados tipos de decoração, já que a ideia central é inserir bem-estar no dia a dia. Contudo, o proprietário do Estúdio Sentinello alerta que é necessário ter cuidado para não descaracterizar o estilo principal escolhido, mas, sim, criar uma harmonia entre ambos.

Elementos que prezam o conforto e o aconchego são ideias no conceito hygge (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Elementos importantes do hygge

Itens que transmitam conforto, leveza e aconchego são essenciais para a construção de uma decoração com o conceito hygge. Por isso, os profissionais indicam o uso de velas (inclusive as aromatizadas), elementos com texturas, luminária com luz esmaecida, objetos com valor afetivo, tapetes macios, cobertores e mantas aconchegantes, almofadas macias, sofás e cadeiras confortáveis.

Além disso, elementos que remetem à natureza também são muito bem-vindos para deixar o ambiente ainda mais agradável. Dessa forma, pode-se incluir na decoração plantas, materiais como lã e madeira. Vale também valorizar a iluminação natural nos espaços.

Poder das cores

As cores também são bastante importantes para inserir o conceito hygge na decoração. Dessa forma, para construir ambientes agradáveis e aconchegantes, os tons mais utilizados são os neutros, pastéis, cinzas, marrons e brancos. Larissa Santo recomenda utilizar as cores cinza e branco para sofás, tecidos e paredes. Os tons pastéis podem ser aplicados em elementos usados para compor a decoração.

Hygge no Brasil

O Brasil tem um clima bastante diferente dos países nórdicos. Na maior parte do território brasileiro, por exemplo, o inverno não costuma ser tão rigoroso. Mas, ainda assim, é totalmente possível aplicar o hygge na decoração residencial — desde que feitos alguns ajustes.

Conforme o arquiteto Everton Sentinello, o calor é um dos aspectos que merecem atenção. “O hygge busca texturas para proteção contra o frio extremo, o que não acontece no nosso caso. Assim, aqui no Brasil deve-se ter cuidado para não criar um ambiente ‘quente’, porque, para nós, o conforto pode estar no ‘fresco’, sem perder o prazer e o toque dos materiais que o hygge prioriza”, afirma.