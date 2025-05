6 benefícios da cereja para a saúde

Originária da Europa e da Ásia, a cereja é o fruto de árvores do gênero Prunus que possui diversas variedades. As comumente encontradas no comércio são geralmente as cerejas doces (Prunus avium) e as cerejas azedas (Prunus cerasus), muito utilizadas em preparações culinárias, como tortas, bolos, geleias e até molhos.

Mas não é só na cozinha que as cerejas são apreciadas — elas também ganham destaque por seu alto valor nutricional e compostos bioativos, que contribuem para a saúde do organismo. A seguir, conheça alguns dos principais benefícios dessa fruta!

1. Auxilia no controle de peso

Por ser baixa em calorias — cerca de 50 calorias a cada 100 gramas, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) —, a cereja pode ser consumida sem comprometer a ingestão calórica diária. Além disso, é rica em fibras, que aumentam a sensação de saciedade e ajudam a reduzir a fome entre as refeições, favorecendo um melhor controle do apetite.

2. Ajuda a prevenir complicações associadas ao diabetes tipo 2

As cerejas têm baixo índice glicêmico e são ricas em fibras, o que contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Seus compostos antioxidantes também vêm ganhando destaque em pesquisas que investigam a prevenção e o controle de complicações associadas ao diabetes tipo 2.

Um exemplo é o estudo “Beneficial effects of cherry consumption as a dietary intervention for metabolic, hepatic and vascular complications in type 2 diabetic rats“, publicado no periódico Cardiovascular Diabetology. A pesquisa apontou efeitos positivos do consumo de cereja na função vascular e na proteção do fígado.

No estudo, ratos Wistar machos foram acompanhados por dois meses e alimentados com uma dieta de alto teor de gordura e frutose, usada para simular condições semelhantes às do diabetes tipo 2 em humanos. Os resultados mostraram que o consumo regular de cereja, associado ao estilo de vida, promoveu melhorias no funcionamento dos vasos sanguíneos e do fígado, reduziu o estresse oxidativo e ajudou a reequilibrar o metabolismo dos animais.

3. Retarda o envelhecimento precoce

Por ser rica em compostos fenólicos e vitaminas A e C, a cereja pode contribuir para o retardamento do envelhecimento precoce. Esses nutrientes atuam no combate aos radicais livres, que são os principais responsáveis pelo surgimento de rugas, linhas de expressão e manchas na pele. A vitamina C, em especial, auxilia na produção de colágeno, proteína essencial para manter a firmeza e a elasticidade da pele, ajudando a reduzir a flacidez.

O consumo da cereja ajuda a proteger a visão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Mantém a saúde dos olhos

Os mesmos componentes da cereja que ajudam a manter a saúde da pele também são aliados da visão. A vitamina A, por exemplo, atua diretamente na proteção da córnea e na formação de pigmentos na retina, que permitem a visão em ambientes com pouca luz.

Já a vitamina C ajuda a proteger os olhos contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo doenças oculares relacionadas ao envelhecimento, como a degeneração macular e a catarata. Os compostos fenólicos, por sua vez, têm ação anti-inflamatória e antioxidante, contribuindo para a manutenção dos vasos sanguíneos da retina saudáveis.

5. Melhora a qualidade do sono

As cerejas contêm melatonina e triptofano, substâncias que regulam o ciclo do sono e promovem um descanso mais profundo e reparador. A pesquisa “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality“, publicada na revista acadêmica European Journal of Nutrition, confirma essa relação. O estudo investigou se a ingestão de suco concentrado de cereja ácida aumenta os níveis de melatonina em adultos saudáveis e melhora a qualidade do sono.

Para isso, 20 voluntários consumiram placebo ou suco concentrado de cereja ácida por 7 dias e foram avaliados por meio de actigrafia (técnica que mede e registra atividade física), questionários subjetivos sobre o sono, amostras sequenciais de urina e análise de cosinor para determinar o ritmo cardíaco da melatonina.

De acordo com o relato do estudo, os resultados mostram que “o conteúdo total de melatonina foi significativamente elevado no grupo que recebeu o suco de cereja, enquanto não houve diferenças entre os ensaios basais e os com placebo. Houve aumentos significativos no tempo na cama, no tempo total de sono e na eficiência do sono com a suplementação do suco de cereja. Embora não tenha sido observada diferença no ritmo circadiano da melatonina, houve uma tendência a um aumento do mesor (média geral de produção) e da amplitude”.

6. Auxilia na prevenção de ansiedade e da depressão

E não é apenas o sono que a melatonina e o triptofano favorecem; esses nutrientes também ajudam a prevenir a ansiedade e a depressão. Isso porque atuam de forma integrada no sistema nervoso: a melatonina, como mencionado, regula o sono, fundamental para a saúde mental, enquanto o triptofano é um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ao controle do humor. Os antioxidantes presentes na fruta, por sua vez, controlam o sistema nervoso central, contribuindo para a redução da ansiedade e da depressão.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que a cereja pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo da fruta não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.