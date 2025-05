Durante a correria do dia a dia, o jantar pede praticidade — mas isso não significa que ele precise ser sem graça. Se a ideia é servir algo especial sem complicação, as receitas de travessa são a escolha ideal. Cheias de sabor, elas transformam ingredientes simples em refeições que surpreendem e encantam à primeira garfada. E o melhor: ficam prontas em poucos minutos, permitindo que você aproveite mais o momento com a família e tenha tempo para relaxar.

Abaixo, confira 3 receitas de travessa surpreendentes para o jantar!

Empadão de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga

1 ovo

1 gema de ovo para pincelar

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Azeite de oliva para untar

Água gelada

Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de molho de tomate

250 g de requeijão cremoso

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o tomate, o milho-verde, a ervilha e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Refogue até o recheio ficar cremoso. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Montagem

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra parte da massa. Disponha em uma travessa untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo, forrando o fundo e as laterais. Cubra com o recheio e o requeijão cremoso. Abra o restante da massa e cubra o empadão, apertando bem as bordas. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Polenta com carne moída

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá (dissolvido em 1 xícara de chá de água fria)

(dissolvido em 1 xícara de chá de água fria) 3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, queijo muçarela, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o fubá dissolvido, mexendo sempre, e cozinhe até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e mexa para incorporar. Desligue o fogo e disponha em uma travessa untada com azeite de oliva.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e espalhe o molho sobre a travessa. Polvilhe com queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango, vagem e queijo (Imagem: Para Katerina | Shutterstock)

Arroz de forno com frango, vagem e queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

2 filés de peito de frango cortado em tiras

1 xícara de chá de vagem cozida e cortada em pedaços

cozida e cortada em pedaços 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as tiras de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até ficarem douradas. Desligue o fogo e transfira para um recipiente grande. Junte o arroz cozido, a vagem, o creme de leite e metade do queijo muçarela. Misture bem. Disponha em uma travessa untada com azeite de oliva, cubra com o restante do queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.