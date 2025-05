O inverno é uma das estações mais elegantes do calendário, e essa sofisticação também se reflete na maquiagem. Com temperaturas mais baixas, surge o momento ideal para explorar novas texturas, cores e acabamentos marcantes. Tons fechados ganham destaque e proporcionam um visual acolhedor e cheio de personalidade. É a temporada perfeita para ousar com estilo e apostar em makes que equilibram conforto visual e atitude.

Abaixo, o maquiador e criador de conteúdo Emerson Damas, referência em beauty arts, destaca 7 dicas de maquiagem para o inverno. Das peles glow ao delineado gráfico, descubra o que promete destacar ainda mais a beleza no frio!

1. Pele glow com hidratação reforçada

A beleza natural continua sendo o foco, mesmo nas estações mais frias. Porém, o clima seco do inverno exige cuidados extras para manter o viço da pele. “Mesmo no frio, a pele com aspecto natural segue em alta. A diferença é que, no inverno, ela precisa de uma preparação ainda mais cuidadosa com hidratantes densos e primers iluminadores. O acabamento glow natural, com aquele ar de pele bem tratada, continua sendo protagonista”, explica o maquiador.

2. Batons escuros e sofisticados

Os lábios ganham força nas produções de inverno com cores intensas e cheias de personalidade, ideais para contrastar com looks neutros ou monocromáticos. “Os lábios ganham destaque com tons intensos como vinho, ameixa, marrom café e bordô. Esses batons trazem poder e elegância instantânea para qualquer produção. Vale usar com acabamento matte aveludado ou cremoso, dependendo do estilo”, indica.

3. Olhos em tons terrosos e metalizados

As sombras em tons quentes e sofisticados continuam em alta, oferecendo um visual marcante e, ao mesmo tempo, versátil para diversas ocasiões. “Sombras em marrom, caramelo, cobre e dourado queimado são apostas certeiras. Elas criam profundidade e combinam com todos os tons de pele. A tendência é aplicar esfumados bem construídos, com pontos de luz metalizados para destacar o olhar”, recomenda Emerson Damas.

Os delineados se reinventam e dão um toque mais moderno aos looks (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Delineado gráfico com personalidade

O delineado tradicional se reinventa com formas ousadas e criativas, dando um toque moderno às maquiagens de inverno. “O clássico delineado preto ganha releituras criativas. Vale apostar em delineados duplos, flutuantes, geométricos ou com traços invertidos. É uma tendência que combina muito com looks de inverno, que geralmente são mais neutros”, sugere o profissional.

5. Blush vinho e terracota

Nesta estação, o blush deixa de ser apenas um toque de cor para se tornar elemento-chave na construção de um visual sofisticado. “Os blushes ganham intensidade nesta estação. Tons como vinho, terracota e tijolo trazem um ar de saúde com sofisticação. A ideia é aplicar nas maçãs do rosto e levar sutilmente em direção às têmporas, quase criando um contorno suave”, diz.

6. Iluminador pontual e elegante

A iluminação no inverno é mais estratégica. Em vez de exagerar, a ideia é destacar pontos específicos do rosto com sofisticação. “No inverno, o iluminador aparece de forma mais discreta e estratégica. Em vez de exagerar no brilho, o truque é aplicar produtos com fundo dourado ou pêssego em pontos altos do rosto, como topo das maçãs, centro do nariz e arco do cupido”, explica Emerson Damas.

7. Sobrancelhas naturais e penteadas para cima

Menos é mais: o visual natural continua forte, com foco em sobrancelhas bem cuidadas e penteadas para criar um efeito lifting sutil. “As sobrancelhas seguem a linha natural, mas com definição. O gel incolor ou com cor leve é ideal para pentear os fios para cima, criando um efeito lifting suave. Nada de linhas marcadas ou exageradas — o foco é leveza com presença”, conclui.

Por Lucas Siciliano