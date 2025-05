5 tipos de portas para armários e as vantagens de cada um deles

Ao planejar a marcenaria dos ambientes, a escolha do tipo de porta para os armários vai muito além do aspecto visual. Essa decisão pode tornar os espaços mais funcionais, facilitar o dia a dia e assegurar um melhor aproveitamento de cada metro disponível. Segundo o arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, fatores como layout do espaço, rotina dos usuários e funcionalidade devem caminhar juntos.

“É preciso considerar sistemas de abertura que se adaptem ao espaço disponível, materiais duráveis e soluções que combinem com projeto de interiores. Uma porta bem escolhida faz a diferença ao projeto, assim como a escolha errada atrapalha a vida cotidiana”, explica.

Aspectos para considerar na escolha das portas

De acordo com Bruno Moraes, o planejamento é o caminho para o sucesso, além de considerar que cada espaço da residência apresenta pormenores que precisam ir de encontro com as necessidades de quem ali vive. Por isso, ele elenca os seguintes critérios:

Dimensões do cômodo: um dos primeiros fatores a serem avaliados. Bruno Moraes enfatiza que ambientes compactos como dormitórios ou cozinhas pequenas demandam portas que economizem o espaço de abertura a fim de evitar o conflito com outros móveis ou a circulação;

Rotina: a função do cômodo também influencia na escolha da porta e, de acordo com o arquiteto, em cozinhas e lavanderias, onde há maior exposição à umidade, calor e impactos, é importante investir em portas feitas de materiais resistentes;

Harmonia: cores, texturas e acabamentos devem ser escolhidos com cuidado para garantir que a porta não apenas funcione bem, mas também contribua para o estilo do ambiente.

Tipos de portas para armários

Cada tipo de escolha de porta de armário tem vantagens e desvantagens. “Hoje em dia, é grande o número de portas no mercado, desde as mais tradicionais até aquelas que são novidades e tendências no décor”, diz o arquiteto. Abaixo, o profissional lista os principais tipos de portas para armários!

1. Portas de abrir

As portas de abrir são versáteis e podem ser aplicadas em qualquer ambiente (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Também chamadas de portas de giro, são as tradicionais que se movimentam para fora ou para dentro com o auxílio de dobradiças “Elas são versáteis e podem ser aplicadas em praticamente qualquer ambiente”, ressalta Bruno Moraes.

2. Portas de correr

As portas de correr são mais eficientes para imóveis com metragem reduzida (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Montadas em trilhos, deslizam lateralmente sem ocupar espaço adicional para a abertura e são ideais para ambientes compactos e modernos. Esse tipo de solução ajuda muito na circulação, principalmente em ambientes pequenos, pois, diferentemente da porta de giro, ela não invade o ambiente ao girar para dentro ou para fora.

3. Portas sanfonadas

As portas sanfonadas são uma boa alternativa para maximizar o espaço (Projeto: BMA Studio | Imagem: Luis Gomes)

Divididas em seções articuladas, se dobram ao serem abertas e esse modelo é uma boa alternativa para maximizar o espaço e dar um toque contemporâneo ao móvel.

4. Portas de puxar

As portas de puxar valorizam a simplicidade e a integração visual do ambiente (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Fazendo referência ao ato de distender, essas portas combinam a praticidade do uso diário com uma estética que valoriza a simplicidade e a integração visual do ambiente.

5. Portas escamoteáveis

As portas escamoteáveis são perfeitas para quem quer economizar espaço (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Esse sistema é perfeito para quem quer economizar espaço e ocultar algum ambiente, pois as portas em um primeiro momento giram e depois recolhem, se escondendo dentro da marcenaria. As portas podem abrir ou fechar a marcenaria com muita facilidade, sem atrapalharem o ambiente ou a circulação. O custo da ferragem deste sistema é mais caro do que os anteriores.

Dicas para utilizar os modelos

Para imóveis com metragens reduzidas, os móveis com portas de correr costumam ser mais eficientes, pois economizam o espaço de abertura, evitando que encostem em outros elementos, como luminárias ou mobiliário próximo. Por outro lado, Bruno Moraes alerta que é necessário considerar que essas portas utilizam ferragens que podem reduzir o espaço interno do armário devido à instalação dos trilhos.

As portas de correr geralmente oferecem menos isolamento acústico entre ambientes do que as portas de giro. Isso acontece porque, por conta do trilho afastado da parede, costuma haver uma pequena fresta entre a porta e o vão, o que permite a passagem de som de um cômodo para outro.

Em áreas mais amplas, ele afirma que o projeto permite apostar nas tradicionais portas de abrir. No entanto, recomenda que seja feita uma medição prévia, já considerando o espaço necessário para a abertura total da folha — uma precaução que evita erros no dimensionamento de móveis. “Para ambientes maiores, inclusive, é possível combinar os dois modelos de armários, de acordo com o estilo e a preferência do morador”, sugere o especialista.

Materiais mais indicados

Além do sistema de abertura, o material das portas também influencia no resultado. Para tanto, ele adverte sobre a importância de considerar atributos como resistência e facilidade de limpeza, bem como o respeito à seleção de itens sustentáveis e ecologicamente corretos que são encontrados em madeiras certificadas, MDF com baixa emissão de formaldeído e vidros reciclados. “O mundo nos pede essa responsabilidade de observar aquilo que compramos”, enfatiza Bruno Moraes.

Madeira, MDF, vidro e até mesmo metal podem ser empregados conforme o estilo do projeto. Para um toque contemporâneo, vidros serigrafados ou portas espelhadas trazem sofisticação, enquanto nos estilos mais rústicos ou farm, a madeira é perfeita para aquecer o ambiente.

Personalização sob medida

A personalização é um diferencial que permite a execução de portas sob medida e adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. “Cada imóvel possui suas particularidades, enquanto que cada família tem seus critérios específicos. Dessa forma, eu acredito muito na customização dos móveis planejados como meio de aproveitar os espaços da melhor forma”, aconselha Bruno Moraes.

Outro ponto trazido por ele são os avanços tecnológicos que agregam funcionalidades extras, tais como os sistemas de abertura automática com sensores de movimento, iluminação embutida e ferragens que permitem o alinhamento perfeito das portas.

Por fim, a personalização das portas, seja na cor, acabamento ou puxadores, também é um detalhe que não deve passar desapercebido. “Portas sem puxadores e com sistema de toque são muito procuradas em projetos minimalistas, enquanto os modelos ripados ou frisados adicionam textura e interesse visual”, finaliza o arquiteto.

Por Emilie Guimarães