5 orações para o Dia de Santa Marta

O Dia de Santa Marta é celebrado em 29 de julho. Trata-se de um momento especial para refletir sobre esta figura querida pelos fiéis da Igreja Católica, que ficou conhecida por sua hospitalidade e dedicação a Jesus. Irmã de Maria e Lázaro, ela é uma pessoa central no Novo Testamento. Em diversos momentos, demonstrou uma fé inabalável e um profundo amor ao próximo, recebendo Cristo em sua casa e servindo-O com dedicação.

Santa Marta é considerada a padroeira das donas de casa, cozinheiros e todos aqueles que se dedicam ao serviço em bem aos outros com amor e diligência. Em sua homenagem, confira, a seguir, 5 orações!

1. Oração à Santa Marta para a proteção do lar

Ó Santa Marta, tu que és modelo de hospitalidade e serviço, intercede por nós junto a Nosso Senhor. Que tua presença em nosso lar traga paz, amor e harmonia. Protege nossa casa de todo mal e abençoa a todos que aqui habitam. Que possamos seguir teu exemplo de fé e dedicação, servindo a Jesus com todo o nosso coração. Amém.

2. Oração de Santa Marta para estabilidade financeira

Santa Marta, minha protetora, vós que vencestes o dragão sob teus pés, peço-vos que interceda por mim para que nunca falte dinheiro em minha casa. Com tua fé inabalável e tua força divina, ajuda-me a encontrar os recursos necessários para viver dignamente e cumprir minhas obrigações financeiras. Santa Marta, peço tua proteção e benção, conceda-me a graça de prosperar e ser abençoado com abundância. Amém!

Ore à Santa Marta para superar as dificuldades (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Oração à Santa Marta para superar dificuldades

Santíssima Santa Marta, tu que enfrentaste com coragem e fé as adversidades de tua vida, ajuda-nos a superar os desafios que encontramos em nosso caminho. Dá-nos a força e a determinação para enfrentar os obstáculos com esperança e confiança na providência divina. Que, assim como tu, possamos encontrar em Jesus o conforto e o alívio para nossas angústias. Amém.

4. Oração à Santa Marta para a união familiar

Santa Marta, que em tua casa recebeste Jesus e cuidaste com tanto amor de tua família, intercede por nós para que possamos viver em harmonia e união. Que nosso lar seja um reflexo do teu, cheio de amor, compreensão e serviço mútuo. Ajuda-nos a superar as dificuldades com paciência e a celebrar juntos as bênçãos de cada dia. Amém.

5. Oração à Santa Marta para conseguir um emprego

Santa Marta, fiel seguidora de Jesus Cristo, protetora dos trabalhadores e dos aflitos, volto-me a ti com humildade e fé. Nestes tempos de desemprego e incerteza, peço tua intercessão junto a Deus Pai, para que eu encontre um novo emprego e recupere minha estabilidade financeira.

Fortalece minha esperança, querida santa, guia-me em minhas ações e decisões, que eu possa perseverar na busca por trabalho, e enfrentar com coragem os desafios que surgirem. Santa Marta, escuta meu clamor, como escutaste a Jesus em Betânia, e ajuda-me a superar este momento difícil.

Com gratidão e devoção, prometo, divulgar tua bondade e proteção, e louvar teu nome, querida santa, por toda a minha vida. Amém!