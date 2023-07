Terapias para avós: como enfrentar os desafios com os netos

A experiência de ser avô ou avó pode parecer uma reedição da parentalidade. Mas, apesar da experiência, não se sabe tudo sobre a nova função, desafios surgem no mundo tecnológico atual e pode ser preciso buscar ajuda para lidar com tantas mudanças. Neste artigo, conheça algumas terapias para avós.

Sou avô, e agora?

Quando nos tornamos pais, estamos rodeados por mistérios que aquela ou aquelas novas vidas nos apresentam.

Tudo é novidade, mesmo que estejamos no segundo ou terceiro filho, uma vez que cada um é uma caixinha de surpresas em termos de temperamento e personalidade.

O manual de como lidar com tudo isso, por mais que o mundo avance, nunca foi escrito. Mas, de uma forma ou outra, deu certo, e eles cresceram.

Quando tudo parecia se acalmar, quando tudo parecia mais ou menos encaminhado, surgem os netos.

Desafios de ser avós

Apesar de imaginar que vão colaborar com tudo o que aprenderam, surge um competidor ferrenho para ensinar até mesmo o que só a intuição e o amor podem ser capazes de saber: a internet!

Os avós não sabem “nada”. Quando vão dar um palpite ou uma sugestão com base em suas experiências, o celular já está na mão ensinando tudo e esvaziando o papel dos avós.

E isso ocorre mesmo quando a prática de tudo o que os pais pesquisam na internet parece não se encaixar na sua realidade.

Ser avó ou avô não tem sido uma tarefa fácil no mundo de hoje. Por isso, mesmo com o avançar da idade, é preciso se inteirar das tecnologias para interagir com filhos e netos para estarem mais próximos e se atualizarem.

Entretanto, existem os que têm mais dificuldade com essas ferramentas e acabam se sentindo distantes de quem amam.

Terapias para avós

Esses novos tempos geram inseguranças que, muitas vezes, fazem com que os avós se sintam rejeitados, solitários e tristes.

No entanto, ninguém precisa ficar nesse lugar. A responsabilidade pela inclusão passa por atitudes assertivas que esses avós podem tomar.

Já existem muitas opções ao alcance de todos, que ajudam na aceitação desses momentos de inovação na forma de se comunicar e que acabam aproximando filhos, netos e avós.

Nesse sentido, existem várias formas de terapia que podem ajudar a flexibilizar e aceitar as novidades da vida. Vamos citar algumas:

Aromaterapia

Terapia holística que se utiliza de óleos essenciais, que são substâncias voláteis 100% naturais, extraídas de plantas, flores e frutas, a Aromaterapia pode ajudar com nossos medos e inseguranças (entenda melhor aqui).

Óleos como Gerânio, Lavanda e Bergamota podem ser usados de forma isolada ou em sinergias, ajudando a acalmar as emoções e a lidar com a nova fase.

Florais

Podemos buscar a ajuda da Terapia com Florais para lidar com sentimentos conflitantes, que negamos ou temos de modificar, como a incerteza e a insegurança que ser avô gera.

Cada essência é indicada para trabalhar emoções específicas ou um conjunto de emoções, sendo indicada para cada caso. Veja aqui algumas sugestões de florais.

Aconselhamento terapêutico

Buscar acompanhamento com um terapeuta será sempre bem-vindo em todas as fases da nossa vida. Pode ser um aromaterapeuta, um terapeuta holístico ou um psicólogo. Veja aqui uma lista de profissionais do Personare.

Para além de aprenderem sobre tecnologia, é preciso entender que a nova família que se formou tem, agora, o perfil do casal — e isso nem sempre é fácil de conseguir só.

Além disso, os pares de nossos filhos e filhas têm outros valores, outra forma de pensar a parentalidade, por isso, os avós precisam se readequar.

É preciso cumprir horários e respeitar os momentos estipulados para visitar os netos e que nem sempre as coisas podem ser do nosso jeito são outros desafios a enfrentar.

Ou seja, é necessário perceber que estamos em constante aperfeiçoamento do nosso ser. Devemos aprender a renunciar a toda espécie de controle, a rever nosso conceito de respeito à individualidade e das escolhas de nossos filhos.

O apoio terapêutico pode ser bem-vindo para que as angústias e inseguranças sejam trabalhadas e permitam uma experiência suave e agradável para todos.

Com essas coisas em mente — porque é necessário não romantizar demais o ser avô e avó — o relacionamento entre avós e netos vai acontecer e pode ser extremamente prazeroso, encantador!

Benefícios em ser avô

Os avós, perante os netos, são praticamente umas figuras mágicas: sabem como segurá-los para que a dor de barriga passe logo, têm paciência na hora da papinha, são mais rápidos para trocar a fralda e fazem rir.

São pessoas com muitas vozes e caretas e que adivinham a fome, a sede, os brinquedos mais legais. E depois inventam histórias, ao invés de apenas lerem histórias. Fazem teatrinho com os bichinhos de brinquedo e raramente se cansam.

Deixam dormir um pouco mais tarde porque brincar é divertido, dormem de mãos dadas com a vovó que, às vezes, dorme primeiro.

Os avós são confidentes: sabem das brigas na escola, sabem da coleguinha mais legal e sabem quando os pequenos levaram bronca dos pais. Mas, acima de tudo, sabem consolar os netos e dar esperança de momentos melhores.

Avós fazem uma farra descomunal com pequenas coisas, pois tudo parece ser tão importante na vida dos netos!

Os netos crescem e os avós já sabem quando choram por um amor não correspondido, por um amigo que não foi fiel. E com jeitinho conseguem saber deles o que aconteceu para ensinar que tudo na vida passa e que colo de vó é tão quentinho!

Todo tipo de avô

Também precisamos considerar que existem avós que não querem muita intimidade com os netos ou os que pensam que os netos devem servi-los. Não doando, dessa forma, aquela qualidade de amor e vivência tão importante para eles.

Porém, isso também pode ser investigado e transformado com trabalhos terapêuticos.

No entanto, na maioria das vezes, os avós são doces e os netos adoram ouvir suas histórias. Também encontram neles aquele conforto tão importante na formação emocional dessas pessoinhas especiais, filhos dos nossos filhos.

Os avós aprendem com os netos e dão a eles a noção de amizade, solidariedade, afeto desinteressado. Apresentam o universo da velhice como uma parte da vida que pode ser divertida e suave.

Avós podem ser, se quiserem, um bem precioso para seus netos. Mas se essa nova jornada trouxer medos ou inseguranças, sempre é tempo de buscar ajuda profissional!

Esse artigo foi escrito em parceria com a especialista em Aromaterapia Solange Lima.

Celia Lima

Psicoterapeuta Holística, utiliza florais e técnicas da psicossíntese como apoio ao processo terapêutico. Presta atendimento também por meio de terapia breve com encontros semanais, propondo uma análise lúcida e realista de questões pontuais propostas pelo cliente objetivando resultados de curto/médio prazo.

celiacalima@gmail.com

