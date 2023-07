Dia dos Avós: quais habilidades você herdou deles segundo a Astrologia?

Nossos avós desempenham um papel importante na formação de quem somos, tanto geneticamente quanto emocionalmente. Mas você já se perguntou quais habilidades você herdou dos seus avós??

Neste Dia dos Avós, comemorado anualmente em 26 de julho, aproveitamos para honrar e celebrar aqueles que têm um papel significativo em nossas vidas e na nossa história familiar.

Enquanto ferramenta poderosa de autoconhecimento, o Mapa Astral revela informações sobre diversos aspectos da nossa vida, incluindo como foi a nossa infância e a influência da nossa família.

Esse tema está representado na Casa 4 do Mapa Astral. Por isso, o signo que está nessa parte do mapa descreve como lidamos com as circunstâncias e experiências dessa fase crucial, incluindo a relação com nossos avós.

Muitas das habilidades e heranças deles podem ser usadas hoje ou no futuro para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. Por isso, é tão importante se autoconhecer e usar nossas potencialidades.

O que você herdou dos seus avós?

Primeiro, você precisa descobrir o signo que governa a sua Casa 4 no seu Mapa Astral. É super simples. Basta seguir o passo a passo:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui. Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico. Selecione a opção Casas astrológicas. Então, veja qual signo aparece ao lado da Casa 4.

Então, agora que você já sabe, veja abaixo a análise sobre o que você herdou dos seus avós e como pode usar isso na sua carreira.

Áries na Casa 4

Talvez tenha herdado dos seus avós a capacidade de se envolver em desafios e projetos com iniciativa e dinamismo. Nesse sentido, essas características pioneiras podem servir como base para a sua carreira.

Touro na Casa 4

Você pode ter herdado dos seus avós o talento para cuidar do corpo, apreciar a estética e se conectar com a natureza. Essa habilidade de amparar e oferecer suporte pode ser muito valiosa na sua carreira.

Gêmeos na Casa 4

A curiosidade, versatilidade e capacidade analítica que você tem podem ter sido herdadas de seus avós. Nesse sentido, podem lhe ajudar ou ajudarão a lidar com pessoas e compartilhar conhecimentos na sua carreira.

Câncer na Casa 4

A sensibilidade, empatia e capacidade de oferecer apoio emocional são atributos que você pode ter herdado de seus avós. Essas habilidades podem ser aplicadas em sua carreira, permitindo que você crie conexões significativas com clientes ou colegas.

Leão na Casa 4

É possível que o seu avô ou outra figura masculina tenha exercido uma forte influência em sua infância. Você pode ter herdado, ainda, de seus avós a criatividade, o talento artístico e a habilidade de liderar e inspirar, características que podem ser a base de sua carreira.

Virgem na Casa 4

Você pode ter herdado a capacidade de ser uma pessoa prestativa, atenta aos detalhes e desejosa de ser útil e competente dos seus avós. Essas características podem ser produtivas em seu desempenho profissional.

Libra na Casa 4

Você pode ter presenciado uma união harmoniosa entre seus avós ou então um ambiente bem conturbado com divergências e brigas. Isso lhe proporcionou a oportunidade de desenvolver habilidades de conciliação e análise justa. Além disso, O talento artístico, filosófico ou o senso estético podem também ser alicerces para a sua vida profissional.

Escorpião na Casa 4

É possível que você tenha perdido seus avós cedo, enfrentado mudanças significativas em sua infância ou vivido em um ambiente marcado por manipulação. Por isso, você tende a ser capaz de catalisar mudanças e oferecer apoio emocional a outras pessoas.

Sagitário na Casa 4

Você pode ter herdado dos seus avós a capacidade de ensinar, aconselhar, alegrar e inspirar as pessoas. Ao exercer suas vocações, procure levar essas habilidades expansivas e professorais, buscando um propósito maior em seu trabalho.

Capricórnio na Casa 4

A ambição de alcançar reconhecimento, respeito e sucesso, com resiliência para atingir seus objetivos, pode ter sido uma herança de seus avós. Sua capacidade de empreender, estruturar e oferecer suporte competente pode ser valiosa para os seus clientes.

Aquário na Casa 4

Talvez você tenha herdado a genialidade, a originalidade e a habilidade de quebrar tabus de seus avós. Ser diferente, inovador e original pode, hoje, contribuir para o seu desenvolvimento profissional.

Peixes na Casa 4

A capacidade de emocionar, confortar, sensibilizar, curar e ajudar pessoas ou animais é uma herança valiosa que você recebeu de seus avós. Utilize esses talentos como base para sua carreira.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Dia dos Avós: quais habilidades você herdou deles segundo a Astrologia? apareceu primeiro em Personare.