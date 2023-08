Falta de dinheiro? Medo de perder? Como a Astrologia pode ajudar

Qual é a sua maior DOR quando o assunto é Dinheiro? Neste artigo, destacamos algumas das principais questões e te contamos como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros.

Quando fizemos a pergunta do início do texto aos seguidores do Personare sobre as suas maiores dores, a maioria das respostas envolvia a falta de dinheiro e desafios para ganhar mais.

É importante reforçar que se a distribuição de renda não fosse um assunto tão complexo, a gente não teria tantos profissionais especializados nesse campo e tantas pessoas enfrentando desafios financeiros.

Como astróloga, posso compartilhar com vocês onde a gente pode encontrar na Astrologia respostas e caminhos para as nossas dores em relação ao dinheiro. A seguir, compartilho algumas possibilidades.

Já queria deixar o convite para conhecer aqui o curso de Propósito e Mapa Astral, em que a gente aprofunda muito nessa área, inclusive em como ser bem recompensado financeiramente naquilo que escolhemos como missão.

Como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros

Quando o assunto é dinheiro, o signo que temos na Casa 2 é mais importante de olharmos. Afinal, essa é a área do nosso Mapa Astral que mostra como cada pessoa lida com dinheiro.

Então, já abre o seu Mapa Astral e verifica qual signo você tem na Casa 2. A seguir, você pode entender melhor os problemas financeiros e como a Astrologia pode ajudar.

1. A falta de dinheiro

Procure entender o signo que está na sua Casa 2 e como você lida com dinheiro (aqui tem muita informação sobre isso). Ao compreender e implementar as características desse signo em nossa vida e trabalho, podemos lidar melhor com os desafios financeiros.

Além disso, outros fatores, como planetas nesta Casa ou o planeta regente desta Casa podem fornecer informações adicionais relevantes. No curso, abordamos todos esses aspectos.

2. Não conseguir viver da minha arte

Dependendo do signo da sua Casa 2, podemos ver se o tema “Arte” está bem colocado para você. Signos como Peixes, Leão ou Libra podem ter mais facilidade.

No entanto, independentemente do signo, podemos ter outros elementos e aspectos envolvendo a Casa 2 e também o signo de Vênus (planeta que rege as Artes e as finanças) indicações de como se posicionar de forma mais estratégica no mercado.

3. Perder dinheiro ou se endividar

A situação é parecida para quem teve dinheiro e não tem mais, quanto para quem passa por fases de endividamento. Alguns signos na Casa 2 podem ganhar dinheiro e picos — ou seja, ganhar muito num momento, e em outro nem tanto.

Além de analisar as condições desse signo, é importante verificar se existem planetas que podem indicar confusão, reviravoltas ou rupturas financeiras.

Ter essas informações pode ajudar você a se preparar, compreender e diferenciar uma situação da outra, para conseguir focar no real problema de maneira mais direcionada.

Se incomodar com outras pessoas que possuem mais dinheiro

“Gente que nem merece tendo muito, e eu que mereço mal tenho” foi uma das respostas que recebemos. Sei que às vezes temos essa impressão, mas precisamos pensar que o processo de cada um é muito individual.

Cada pessoa tem seu próprio caminho e o fluxo natural da vida pode recompensar a todos de maneira justa, mesmo que não compreendamos completamente os motivos.

Essa é uma oportunidade para revisar crenças limitantes sobre o dinheiro e perceber que não precisamos necessariamente de muito sacrifício e luta para obter sucesso financeiro. Afinal, tem algumas pessoas que nem estão fazendo isso e estão aí ganhando… certo?

Aqui você pode entender mais sobre crenças sobre dinheiro e como superá-las.

Medo de ficar sem dinheiro

Todos enfrentamos medos quando se trata de dinheiro, e esses medos podem estar relacionados ao signo presente na Casa 2.

Por exemplo, o signo de Touro, que valoriza a segurança e a estabilidade, pode ter medo de perder essa estabilidade financeira.

É importante analisar o signo e também verificar se algum planeta, como Saturno, pode estar contribuindo para que a gente se cobre, ou outro posicionamento que leve a preocupações com o futuro.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

O post Falta de dinheiro? Medo de perder? Como a Astrologia pode ajudar apareceu primeiro em Personare.