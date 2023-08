Você é do tipo que come muito quando tá com ansiedade? Ou acaba passando dos limites por pura felicidade? Cada pessoa tem uma relação diferente com a alimentação. Se você quer saber mais sobre os seus hábitos, te contamos a seguir o que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Mas não é sobre o signo solar que estamos falando. Isso porque ansiedade e felicidade, para ficar nos exemplos citados, são emoções. Por isso, o signo que indica como cada um de nós reage emocionalmente é o signo lunar.

Afinal, a Lua é o planeta relacionado às nossas emoções na Astrologia. Seja quando está em trânsito pelo céu e age sobre o nosso humor (veja aqui onde a Lua está agora), seja no nosso Mapa Astral, nos mostrando como reagimos emocionalmente e nos nutrimos.

Neste artigo, te contamos como cada signo lunar pode exagerar na comida. Mas se você quer ir além, descobrir de onde vêm os seus hábitos alimentares e como pode promover mudanças significativas na sua vida, conheça aqui o curso de Astrologia e Alimentação.

Descubra seu signo lunar

Primeiro, você precisa conferir o seu signo lunar. Siga o passo a passo abaixo:

– Acesse seu Mapa Astral grátis do Personare aqui.

– Então, inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro.

– Veja no seu Perfil Astrológico, na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa.

– Por fim, veja em qual signo você tem a Lua.

– No exemplo ao lado, perceba que a pessoa tem a Lua em Aquário na Casa 2.

Agora que você já sabe o seu signo lunar, a gente pode passar para a análise do que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Lembre-se de que esse é apenas um pequeno passo para entender como sua alimentação tem relação com o seu Mapa Astral. A Lua pode fazer aspectos com outros planetas que também vão trazer reflexões importantes.

O que faz cada signo exagerar na comida

LUA EM ÁRIES: Impaciência e irritabilidade podem levar a comer demais.

Impaciência e irritabilidade podem levar a comer demais. LUA EM TOURO: Recorre à comida quando falta afeto e/ou prazer em sua vida.

Recorre à comida quando falta afeto e/ou prazer em sua vida. LUA EM GÊMEOS: Pode usar o cigarro como moderador de apetite e forma de controlar a ansiedade.

Pode usar o cigarro como moderador de apetite e forma de controlar a ansiedade. LUA EM CÂNCER: Pode querer buscar colo, carinho e aconchego na comida.

Pode querer buscar colo, carinho e aconchego na comida. LUA EM LEÃO: Pode descontar na comida quando seus vínculos/relacionamentos não vão bem.

Pode descontar na comida quando seus vínculos/relacionamentos não vão bem. LUA EM VIRGEM: Sobrecarga de trabalho pode afetar a forma como se alimenta, descontando na comida.

Sobrecarga de trabalho pode afetar a forma como se alimenta, descontando na comida. LUA EM LIBRA: Pode descontar na comida quando tem desequilíbrio nas relações ou quando não conseguir lidar com conflitos.

Pode descontar na comida quando tem desequilíbrio nas relações ou quando não conseguir lidar com conflitos. LUA EM ESCORPIÃO: Quando o emocional não está bem, pode acabar descontando na comida.

Quando o emocional não está bem, pode acabar descontando na comida. LUA EM SAGITÁRIO: Quando sente que a vida está chata, desconta na comida!

Quando sente que a vida está chata, desconta na comida! LUA EM CAPRICÓRNIO: Cansaço, sobrecarga e não admitir que precisa de ajuda pode resultar em questões alimentares.

Cansaço, sobrecarga e não admitir que precisa de ajuda pode resultar em questões alimentares. LUA EM AQUÁRIO: O nervosismo pode influenciar a alimentação, levando a não querer comer ou a comer demais pra reduzir a ansiedade e o nervosismo.

O nervosismo pode influenciar a alimentação, levando a não querer comer ou a comer demais pra reduzir a ansiedade e o nervosismo. LUA EM PEIXES: Pode comer em excesso em momentos de sensibilidade, carência e desproteção.

Se precisar, busque ajuda

É fundamental ressaltar que problemas alimentares são complexos e desafiadores, e o acompanhamento de especialistas é essencial para o tratamento adequado.

As informações astrológicas aqui apresentadas servem como ferramentas para o autoconhecimento, mas não substituem a orientação médica e nutricional.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post O que pode fazer cada signo exagerar na comida? apareceu primeiro em Personare.