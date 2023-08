Ao seguir algumas dicas do Feng Shui, é possível conquistar harmonia para encontrar e manter um relacionamento saudável. Por isso, compartilhamos a seguir um passo a passo para melhorar a energia do amor na sua casa.

Mais especificamente no seu quarto, um espaço sagrado e reservado para o relaxamento, reposição de energias e intimidade de seus ocupantes.

Esse cômodo é um espaço que pode acumular muitas energias positivas, mas também negativas. Por isso, se quiser outras dicas de Feng Shui para o quarto, clique aqui.

Passo a passo para melhorar a energia do amor

Para harmonizar o seu quarto e criar um padrão vibratório de amor e romance, siga estes passos durante três dias.

1º dia

É necessário tirar o antigo para permitir a entrada do novo. Para isso, limpar e organizar o quarto é o primeiro passo. Então:

Retire objetos que não fazem sentido e que já não fazem parte do seu momento de vida atual.

e que já não fazem parte do seu momento de vida atual. Coloque fora itens quebrados ou rasgados e itens que não estão sendo usados como roupas de cama, roupas (inclusive as íntimas), livros, remédios, maquiagem, bijuterias, joias e outras coisas. Faça isso verificando o armário, o guarda-roupa e as gavetas das mesas de cabeceira.

e itens que não estão sendo usados como roupas de cama, roupas (inclusive as íntimas), livros, remédios, maquiagem, bijuterias, joias e outras coisas. Faça isso verificando o armário, o guarda-roupa e as gavetas das mesas de cabeceira. Não guarde nada embaixo da cama , pois a energia vital (chi) entre a cama e o chão deve ser livre de obstáculos.

, pois a energia vital (chi) entre a cama e o chão deve ser livre de obstáculos. Se a sua cama tiver compartimentos para armazenar coisas, prefira deixar ali apenas algumas roupas de cama, toalhas, roupas que não usa muito – como casacos de inverno, mas deixe o mínimo de coisas possíveis.

Limpe o quarto, tire o pó, passe o aspirador ou pode varrer e depois passe um pano úmido pelo chão ao som de uma música romântica que fale de amor positivamente ou pode ser essa de frequência de amor aqui.

2º dia

Agora que seu quarto está limpo e organizado, permitindo que a energia vital circule, chegou a hora de limpar as energias negativas relacionadas ao amor.

Pela manhã, acenda um incenso no guá/canto dos relacionamentos do quarto. Veja aqui como identificar esse espaço.

O aroma do incenso pode ser rosas, sândalo, gerânio, jasmim ou o aroma que você mais gosta.

Então, respire profundamente três vezes e agradeça pelo amor que já existe em sua vida.

Coloque embaixo da sua cama um recipiente (pode ser um pote, uma xícara de chá ou um pires) com um punhado de sal grosso (poderoso para limpeza energética) . Deixe de um dia para o outro.

. Deixe de um dia para o outro. Mentalize a remoção de energias negativas e de conflitos relacionados ao amor e aos relacionamentos atuais e antigos.

3º dia

Por fim, chegou a hora de melhorar a energia do amor na sua casa. Para isso, siga o passo a passo.

Se você já vive um relacionamento:

Coloque algo novo na cama: duas almofadas (ou capas), uma manta ou roupa de cama. O importante é que o item que você escolher seja novo.

Para melhorar o amor consigo e com a outra pessoa, coloque do lado direito da cama um quartzo rosa e um quartzo verde juntos (ambos aproximadamente da mesma forma e tamanho).

juntos (ambos aproximadamente da mesma forma e tamanho). Se não houver mesa de cabeceira coloque no chão, sobre um tecido rosa ou um prato branco, que são as cores do guá dos relacionamentos.

Para quem está em busca de um par:

Coloque uma imagem ou escultura de casal felizes juntos, simbolizando amor, sintonia e entrosamento, na mesa de cabeceira ou no guá do relacionamento do quarto.

Acenda um incenso de rosas e mentalize que seu amor está ao seu encontro e que você está ao encontro do seu amor.

Para todos:

Faça as mentalizações com os olhos fechados e as mãos unidas em prece.

Respire profundamente três vezes, se conectando com as imagens do quarto renovado e harmonizado, repetindo:

“Eu acredito no amor, eu vivo o amor, eu sou o amor, o amor está presente na minha vida em todos os momentos, agradeço pelo amor que existe aqui e agora”.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com

O post Passo a passo para melhorar a energia do amor na sua casa apareceu primeiro em Personare.