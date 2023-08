Mantra para cada signo em agosto 2023

O mês traz consigo desafios astrológicos para todos os signos. Com Vênus e Mercúrio retrógrados, é importante estar de prontidão para lidar com os obstáculos que podem surgir ao longo do mês. Pensando nosso, veja um mantra para cada signo em agosto.

Você pode ver aqui o Horóscopo completo para o seu signo. Depois, para ajudar a enfrentar os desafios, confira alguns mantras para cada signo deste mês.

É interessante olhar tanto o seu signo solar quanto o Ascendente, porque é para este signo que as previsões são direcionadas. Se não sabe o seu, veja aqui no Mapa Astral gratuito.

Mantra para cada signo em agosto

Lembrando que o mantra para cada signo em agosto podem ser usados como ferramentas para fortalecer a mente e a intenção, mas não substituem a ação consciente em nossas vidas.

ÁRIES: Eu estabeleço limites e busco o equilíbrio.

Agosto pode ser um mês complicado para as pessoas arianas, com o trânsito de Marte trazendo possíveis conflitos no ambiente profissional. Para lidar com essas situações estressantes, repita este mantra diariamente e lembre-se de impor limites em suas defesas, buscando sempre o equilíbrio.

TOURO: Eu resisto à arrogância e busco a harmonia.

Pessoas taurinas podem enfrentar conflitos com autoridades devido à quadratura entre Júpiter (que está em Touro) e o Sol. Para evitar comportamentos arrogantes, repita este mantra e busque a harmonia em suas relações.

GÊMEOS: Eu revisito o passado com serenidade e compreensão.

Agosto traz fortes emoções para os geminianos, com o alinhamento de Mercúrio e Marte e o movimento retrógrado de Vênus. Para lidar com essas energias, repita este mantra e aproveite o período de Vênus retrógrado para revisitar o passado com serenidade.

CÂNCER: Eu renovo minha relação com o dinheiro e busco a calma.

Com Vênus retrógrado durante todo o mês, as pessoas cancerianas têm a oportunidade de revisar sua relação com os bens materiais e o dinheiro. Repita este mantra para auxiliar nessa jornada de renovação financeira e busque a calma em meio a possíveis desentendimentos.

LEÃO: Eu valorizo o que realmente importa e separo negócios de amizade.

Agosto é um mês especial para os leoninos, mas o movimento retrógrado de Vênus pode trazer reflexões sobre seus valores. Por isso,, repita este mantra para revisar o que realmente importa em sua vida. Lembre-se também de separar negócios de amizades para evitar brigas.

VIRGEM: Eu me liberto de padrões negativos e penso antes de falar.

Com Marte em trânsito por Virgem, os virginianos têm mais energia e disposição. Por isso, use esse impulso positivo para se livrar de padrões negativos repetitivos, repetindo este mantra. Além disso, com o movimento retrógrado de Mercúrio, pense antes de falar.

LIBRA: Eu encerro relações que não agregam e escolho ser gentil em minhas decisões.

O movimento retrógrado de Vênus pode trazer dificuldades para os librianos em suas relações interpessoais. Por isso, para lidar com esses desafios, repita este mantra e busque ser gentil e assertivo em suas decisões. Esteja aberta para encerrar relações que não agregam mais.

ESCORPIÃO: Eu resolvo questões pendentes e comunico-me claramente.

Agosto pode ser desafiador para os escorpianos, com Vênus, Marte e Mercúrio em oposição. Por isso, utilize este mantra para lidar com questões pendentes e buscar uma comunicação clara com os outros, evitando atritos.

SAGITÁRIO: Eu amplio minha visão sem medo e analiso minhas finanças com cuidado.

Para as pessoas sagitarianas, agosto é um mês para explorar novos pontos de vista, mas cuidado com Vênus retrógrado em relação a viagens. Por isso, repita este mantra para ampliar sua visão sem medo e analisar cuidadosamente suas finanças.

CAPRICÓRNIO: Eu foco nas ações futuras e respeito as opiniões dos outros.

Para lidar com o alinhamento de Mercúrio e Marte, repita este mantra e evite debates acalorados sobre religião e filosofia. Nesse sentido, foque nas ações futuras e respeite as opiniões dos outros, buscando um equilíbrio em suas relações.

AQUÁRIO: Eu me comunico claramente e reviso minhas relações íntimas.

Com Vênus retrógrado, as pessoas aquarianas têm a oportunidade de revisar suas relações íntimas. Utilize este mantra para se comunicar claramente com seus entes queridos e evitar atritos. Portanto, analise também suas finanças com cuidado.

PEIXES: Eu quebro ciclos negativos e cuido da minha saúde.

Para as pessoas piscianas, agosto é um mês desafiador, com Marte e Mercúrio em oposição. Assim, utilize este mantra para quebrar ciclos negativos e buscar atitudes objetivas. Cuide da sua saúde e mantenha uma comunicação clara com seus entes queridos para evitar atritos.

