Previsões para a semana de 06 a 12 de agosto 2023 alertam para exageros e términos

As previsões para a semana de 06 a 12 de agosto 2023 alertam para os excessos. Com a quadratura entre Sol em Leão e Júpiter em Touro mais forte, a possibilidade de exagerar é alta. Por outro lado, também estaremos mais animados dos que nas últimas semanas.

Confira o resumo astrológico da semana:

Sol em quadratura com Júpiter forte até quinta-feira (10)

Vênus faz quadratura com Urano e Mercúrio faz trígono com Júpiter a semana toda

Marte em faz trígono com Urano a partir de sexta-feira (11)

Continue lendo o artigo para entender o que cada trânsito pode significar e as dicas coletivas para aproveitá-los da melhor forma. Mas para entender como podem agir na sua vida, confira o seu Horóscopo Personalizado.

Até quinta: Sol quadra Júpiter

Desde o dia da Superlua em Aquário em 1º de agosto, o Sol em Leão faz uma quadratura (aspecto tenso) com Júpiter em Touro, com tendência irresistível de excessos, na alimentação, nos gastos ou em outras áreas.

Essa configuração fica particularmente forte até a quinta-feira (10), momento em que aumenta a chance de exagerarmos no consumo e na generosidade — conosco ou com outras pessoas.

Sabe quando você encontra um amigo no meio da semana e jura que será uma saída tranquila, mas, quando se dá conta, volta só de madrugada, mesmo tendo trabalho no dia seguinte? Então…

Júpiter sempre acha que dá conta, mas acaba não sendo bem assim. Por isso, é necessário manter a moderação, estabelecendo alguns limites. Administre a ansiedade do tudo-ao-mesmo-tempo-agora.

Outro cuidado importante é com a superconfiança em si, reconhecendo os seus limites e falhas. Além de tomar cuidado com a arrogância e a teimosia, por haver tendência de se achar acima do bem e mal.

A partir de sexta: Marte faz trígono com Urano

A partir de sexta-feira (11), Marte em Virgem começa um trígono (aspecto favorável) com Urano em Touro, se estendendo na próxima semana.

Tende a ser um momento bastante propício para inovações, criatividade e mudanças, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Pode ser positivo, ainda, para destravar assuntos que andaram empacados.

Além disso, pensando na Copa do Mundo Feminina 2023, teremos um momento de muito gás, energia e surpresas. Podemos esperar um grande espetáculo, mas imprevisível.

Com este aspecto, é bom possível que dê zebra! Veja aqui as previsões completas e quem tem chance de ganhar a Copa Feminina.

Semana toda: Vênus quadra Urano

Vênus em Leão vem fazendo quadratura com Urano em Touro desde a semana passada e segue também nas previsões para a semana de 06 a 12 de agosto 2023.

Por isso, temos um momento propício para muitas mudanças. É a hora de revisar padrões de relações, aproveitando que Vênus está retrógrado, sem descartar rompimentos.

Não se assuste se deparar com notícias de término entre famosos, com pessoas próximas ou na sua vida. Isso vale não apenas para relações afetivas, como mudança de empresa, plano de saúde, seguradora, etc.

Podem surgir imprevistos por toda a parte, bem como situações inesperadas com pessoas próximas.

É importante, ainda, tomar cuidado com gastos não planejados e compras precipitadas. Reflita antes de sair usando o cartão de crédito, em especial porque esta é a tal semana dos exageros, lembra?

Semana toda: Mercúrio faz trígono com Júpiter

Ao longo da semana, Mercúrio em Virgem faz trígono (aspecto favorável) com Júpiter em Touro. Por isso, podemos viver uma fase de expansão mental, pois é um ótimo aspecto para busca por conhecimento.

Ou seja, é um bom momento para investir em cursos, desde que não seja nada somente por impulso — lembre-se dos excessos.

Ademais, sugere boas notícias nesta semana e ajuda a dar aquele up no ânimo, algo que não acontecia há semanas.

