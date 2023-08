A maioria das pessoas conhece Vênus como o planeta do amor – e, de fato, ele é, mas não só. Vênus também representa nossa relação com dinheiro e a beleza. Ou seja, mostra o que você valoriza e seus gostos. Neste artigo, te contamos como é a beleza para cada signo.

Na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor e da beleza, conhecida como Afrodite na mitologia grega.

No contexto astrológico, a posição de Vênus no Mapa Astral representa a forma como cada pessoa percebe a beleza, como se relaciona com os outros e onde se encontra os valores que você dá às coisas.

Por isso, cada signo astrológico que Vênus ocupa traz características únicas para a forma como essa pessoa lida com a beleza. Ao conhecer o seu, pode avançar noa jornada de autoconhecimento e se conectar com a sua potência.

Como é a beleza para cada signo

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e veja abaixo algumas características da sedução em cada posicionamento deste planeta.

Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries tem energia contagiante e enxerga beleza em tudo que for independente, aventureiro e dinâmico. Por isso, gosta de passar uma imagem mais alegre.

Vênus em Touro

Touro é um signo naturalmente voltado para a beleza (afinal, é regido por Vênus). Por isso, sabe discernir o que é esteticamente bonito. Só precisa cuidar para não ficar preso às aparências.

Vênus em Gêmeos

Para quem tem Vênus em Gêmeos, a beleza é intelectual e comunicativa. Por isso, a inteligência e habilidade de conversar são fundamentais para considerar algo belo.

Vênus em Câncer

Pessoas com Vênus em Câncer são emocionalmente profundas e acolhedoras e menos ligadas à aparência física. Enxergam beleza na capacidade de amar e cuidar.

Vênus em Leão

Vênus em Leão traz uma beleza magnética e cativante. Você reflete autoconfiança e poder pessoal. Tanto é que mesmo quando a paixão não é correspondida, o outro não consegue deixar de lhe notar.

Vênus em Virgem

Com Vênus em Virgem, sua beleza reside em sua simplicidade natural e estilo de vida despretensioso. Você não aprecia artifícios e evita exibicionismos.

Vênus em Libra

Libra é o signo do belo, pois é regido por Vênus. Por isso, quem tem Vênus em Libra tem uma atração natural pela beleza e tem um gosto estético muito apurado e sofisticado.

Vênus em Escorpião

Para quem tem Vênus em Escorpião as coisas e pessoas bonitas são as que parecem incomuns, quase sombrias, mas que irradiam força.

Vênus em Sagitário

Com Vênus em Sagitário, a beleza está em coisas e pessoas diferentes, culturalmente e na personalidade também. Além disso, mais do que a estética, importa ser divertido e leve.

Vênus em Capricórnio

A beleza de Vênus em Capricórnio está ligada à estabilidade e à segurança. Gosta de demonstrar-se uma pessoa bem sucedida e valoriza isso nos outros também.

Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário tem um original, um tanto quanto excêntrico. Por isso, vê beleza em pessoas inusitadas, criativas, inteligentes e, sobretudo, humanas.

Vênus em Peixes

Vênus em Peixes ama de maneira desinteressada e indiscriminada, por isso enxerga o outro como algo muito belo. Adapta-se facilmente ao outro, mas também pode facilmente se iludir.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Como é a beleza para cada signo? apareceu primeiro em Personare.