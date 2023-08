Horóscopo dos signos para agosto de 2023

Julho chega ao fim, e as previsões do horóscopo de agosto de 2023 são desafiadoras para todos os signos. Vênus segue em movimento retrógrado, e no dia 23 é a vez de Mercúrio fazer o mesmo. Portanto, podemos esperar um mês de fortes emoções!

Para completar o quadro, o alinhamento entre Mercúrio e Marte pode significar surpresas diferentes para cada signo. Atenção para o risco de incidentes domésticos e desentendimentos, sobretudo entre os dias 13 e 19 de agosto.

Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Assim, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de agosto de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

O horóscopo de agosto prevê um mês complicado para as pessoas do Signo de Áries, devido ao trânsito de seu planeta regente, Marte. O cotidiano estressante pode deixar as pessoas arianas predispostas ao conflito no ambiente profissional.

É claro que ter ciência disso já é um bom começo na tentativa de amenizar tais conflitos. Nem sempre o embate pode ser evitado, mas ao menos você poderá reduzir os danos. Há brigas que valem a pena, mas é importante saber os limites na defesa de seus ideais.

Vênus segue em movimento retrógrado ao longo de todo o mês. Para quem é de Áries, esse trânsito é uma oportunidade para resgatar antigos passatempos e prazeres adormecidos. O que você curtia no passado e que teve de deixar de lado?

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: atenção para o risco acentuado de discussões acaloradas no trabalho, pelo alinhamento entre Marte e Mercúrio. Cuidado para não criar situações incontornáveis.

atenção para o risco acentuado de discussões acaloradas no trabalho, pelo alinhamento entre Marte e Mercúrio. Cuidado para não criar situações incontornáveis. Ao longo do mês: agosto exigirá cuidados redobrados com a saúde. Se você está saudável, dificilmente precisará se preocupar. Mas as pessoas que já enfrentam algum tipo de enfermidade precisam ficar atentas e seguir à risca as recomendações médicas.

TOURO

Neste mês será importante para as pessoas do Signo de Touro evitar conflitos com autoridades. Isso porque a quadratura entre Júpiter (que está em Touro) e o Sol eleva o risco de as pessoas taurinas se portarem de maneira arrogante ou pretensiosa.

Nesse trânsito, especialmente entre os dias 3 e 12, será imprescindível resistir à tentação de se portar dessa forma. Além disso, há uma disposição competitiva decorrente do alinhamento de Mercúrio com Marte.

Esse ciclo afeta todos os signos ao longo de agosto, mas tende a ter efeitos intensificados nas pessoas de Touro. Se você não prestar atenção, pode tentar competir até mesmo com seus aliados, criando rivalidades desnecessárias.

Anote as datas!

Dia 16: a Lua Nova de agosto é uma boa janela para a ocorrência de algum evento que possibilite a renovação e melhoria de questões que envolvem a família e o lar.

a Lua Nova de agosto é uma boa janela para a ocorrência de algum evento que possibilite a renovação e melhoria de questões que envolvem a família e o lar. Ao longo do mês: Vênus segue em movimento retrógrado, o que beneficia a revisão de questões domésticas e familiares. Boa oportunidade para identificar problemas a serem corrigidos. Se você planeja uma reforma, convém esperar para iniciá-la em setembro.

GÊMEOS

O horóscopo de agosto reserva fortes emoções para as pessoas do Signo de Gêmeos. Se de um lado o alinhamento entre Mercúrio e Marte eleva o risco de conflitos, de outro o movimento retrógrado de Vênus propicia a revisão de questões passadas.

Ao longo de todo o mês, Vênus retrógrado favorece muito a retomada de leituras e estudos que haviam sido abandonados. Esse resgate será útil para você entender coisas que até então eram incompreensíveis, a partir de uma nova perspectiva.

É importante destacar que o momento não é propício para iniciar estudos ou leituras, e sim revisitar ou retomar algo. O mesmo vale para viagens: passeios rápidos por locais já conhecidos são muito bem-vindos, mas convém evitar se aventurar por locais novos.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: o alinhamento de Mercúrio com Marte torna o ambiente doméstico especialmente fértil para conflitos familiares e circunstâncias estressantes. Evite hospedar alguém ou se hospedar na casa dos outros nesse período.

CÂNCER

O movimento retrógrado de Vênus se mantém ao longo de todo o mês, o que pode ser benéfico para o Signo de Câncer. É uma mudança bem-vinda na forma canceriana de lidar com os bens materiais, que abre uma janela para você rever sua relação com o dinheiro.

No dia 16 ocorre a Lua Nova de agosto. É bem possível que nessa data (ou nos dias próximos a ela) aconteçam eventos que marquem uma virada de página na sua vida financeira. Portanto, é um período ótimo para fazer algum curso ou ler mais sobre o tema.

Coisas que antes eram entendidas como prioritárias agora podem ser vistas como supérfluas. Se o momento for encarado com seriedade, agosto de 2023 pode permitir uma nova e mais positiva atitude em relação às finanças.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: o alinhamento de Mercúrio com Marte sugere maior risco de desentendimentos com vizinhos, parentes ou colegas. Atenção também em passeios ou viagens rápidas, já que há uma tendência a passar por circunstâncias irritantes.

LEÃO

A maioria das pessoas do Signo de Leão faz aniversário em agosto, então trata-se de um mês especial. Se esse é o seu caso, é uma ótima oportunidade para fazer a sua Revolução Solar, que permitirá a você verificar as tendências do próximo ano.

Em 2023, o horóscopo de agosto ainda é marcado pelo movimento retrógrado de Vênus em Leão. Esse trânsito é um momento especial para que as pessoas leoninas revejam seus próprios valores.

A questão central que você deve se fazer é: “Quais são as coisas, pessoas e ideias que eu valorizo? Devo reavaliá-las?”. É bastante provável que você encerre agosto com uma nova visão de mundo.

Vênus retrógrado também pode gerar alguma insatisfação com a sua própria aparência. Você pode sentir um impulso para promover mudanças radicais, mas é importante resistir e postergá-las. O ciclo não é favorável a alterações significativas no visual.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: há risco de brigas por dinheiro, potencializado pelo alinhamento de Mercúrio com Marte. Evite emprestar ou pedir empréstimo e não faça compras desnecessárias. Acima de tudo, não misture amizade com negócios!

VIRGEM

O horóscopo de agosto de 2023 vem recheado de acontecimentos significativos para as pessoas do Signo de Virgem. Aliás, se você faz aniversário neste mês, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.

Primeiramente, cabe ressaltar que em agosto temos Marte transitando por Virgem, um evento que só ocorre em média a cada dois anos. É um ciclo que confere energia extra para as pessoas virginianas, que terão mais disposição para o trabalho e atividades físicas.

Obstáculos que antes pareciam intransponíveis serão finalmente superados. Como nem tudo é perfeito, a energia extra de Marte também aumenta o risco de agressividade. Porém, nada que não seja possível suavizar com um mínimo de autoconsciência.

Além disso, a Lua Nova do dia 16 marcará uma virada de chave. É bastante provável que você tome consciência de uma série de comportamentos de autossabotagem. Será um processo um tanto libertador, que permitirá a você romper esses padrões.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: o alinhamento de Mercúrio com Marte aumenta a sua predisposição a entrar em bate-bocas. Talvez você tenha que se posicionar com veemência, mas procure manter uma voz clara e firme para evitar desentendimentos.

o alinhamento de Mercúrio com Marte aumenta a sua predisposição a entrar em bate-bocas. Talvez você tenha que se posicionar com veemência, mas procure manter uma voz clara e firme para evitar desentendimentos. A partir do dia 23: com Mercúrio entrando em movimento retrógrado em Virgem, coisas ditas impulsivamente precisarão ser retificadas.

LIBRA

Será um mês difícil para as pessoas do Signo de Libra, segundo o horóscopo de agosto, pois vários processos autocríticos iniciados em julho persistem. A boa notícia é que esse ciclo está chegando ao fim, e as perspectivas para setembro são mais animadoras.

Mas voltemos a agosto: o mês é marcado pelo movimento retrógrado de Vênus, justamente o planeta regente de Libra. E isso pode ser significativo especialmente na vida social das pessoas librianas.

É hora de reavaliar a sua participação em grupos e definir quais amizades continuam a fazer sentido. E quais, por diferentes razões, deixaram de fazer.

A segunda quinzena do mês tende a ser mais difícil, pelo risco de separações dramáticas. Saber disso com antecedência é uma oportunidade de evitar um rompimento traumático. Lembre-se de que as separações podem ser tão gentis quanto as aproximações.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: Mercúrio alinhado com Marte pode desencadear uma série de pensamentos negativos. Porém, cabe ressaltar que a maioria desses pensamentos não passa de paranoia. Tome cuidado para não se perder na autossabotagem.

ESCORPIÃO

Agosto de 2023 é um mês desafiador para quase todos os signos do zodíaco, e não é diferente com o Signo de Escorpião. O movimento retrógrado de Vênus representa um longo processo de revisão da vida profissional. Isso envolve também a relação com colegas.

A carreira, aliás, deve ser o tema central dos desafios do mês, sobretudo na segunda quinzena. Entre os dias 13 e 19, o alinhamento de Marte e Mercúrio amplifica a tendência a discussões acaloradas.

Tome cuidado para que o excesso de sinceridade não leve você a ofender as pessoas no seu entorno. Note que não se trata de agir com falsidade, mas saber que há uma fronteira entre a sinceridade e a grosseria que não deve ser ultrapassada.

Anote as datas!

Dia 16: na data da Lua Nova e nas suas imediações, há a possibilidade de você ter mudanças na sua vida profissional. Isso pode vir na forma de um convite ou alguma notícia inesperada. Que tal fazer aqui seu Mapa Profissional?

SAGITÁRIO

Este será um mês em que as pessoas do Signo de Sagitário poderão reavaliar crenças absolutas e certezas estabelecidas. É hora de se questionar e entender que a dúvida não é algo necessariamente ruim. Pelo contrário, ela pode ser libertadora.

É essa dúvida que permitirá a você explorar novos pontos de vista e ampliar seus horizontes. Figurativamente, é claro, porque o mês não é muito favorável para viagens a locais desconhecidos. Com Vênus retrógrado, prefira passeios por locais familiares.

Entre os dias 13 e 19 chega ao ápice o alinhamento entre Mercúrio e Marte. Para as pessoas de Sagitário, isso significa um risco elevado de discussões no trabalho. O lado bom é que esse ciclo dá um impulso dinâmico à carreira, ampliando a sensação de progresso.

Anote as datas!

A partir do dia 23: Mercúrio entra em movimento retrógrado. Se você não souber controlar seus impulsos durante o alinhamento entre Mercúrio e Marte, é possível que tenha de se desculpar por alguma fala desproporcional.

CAPRICÓRNIO

As pessoas do Signo de Capricórnio tendem neste mês a remoer coisas do passado recente. Você pode ter a sensação de que está andando em círculos. Afinal, convenhamos, não é lá muito eficiente ficar se ressentindo do que deveria ter sido feito e não foi.

O horóscopo de agosto está aqui para te ajudar, já que saber dessa tendência é o primeiro passo para romper esse ciclo. Não perca tempo remoendo o passado e foque no que pode ser feito daqui em diante. Tome atitudes!

Mercúrio e Marte se alinham ao longo de agosto, sobretudo entre os dias 13 e 19. Para as pessoas capricornianas, isso simboliza uma inclinação a debates acalorados sobre religião, filosofia ou ideologias. Tome cuidado para não expor suas convicções de modo autoritário.

Anotes as datas!

Dias 1º, 5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 e 29: essas datas sugerem momentos de vulnerabilidade emocional para as pessoas de Capricórnio. Adote a cautela nesses dias e evite o contato com pessoas que não sejam construtivas.

AQUÁRIO

Ao longo de todo o mês de agosto, Vênus seguirá em movimento retrógrado, em oposição ao Signo de Aquário. Para as pessoas aquarianas, isso tende a ressaltar questões não resolvidas em relacionamentos íntimos ou em sociedades.

É importante que você reflita objetivamente sobre o que espera de suas parcerias. Acima de tudo, expresse isso de forma clara para evitar atritos. Afinal, ninguém é telepata para adivinhar o que se passa na cabeça e no coração da outra pessoa.

Portanto, o seu dever de casa em agosto é manter um canal de comunicação aberto e claro com seus entes queridos. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e compartilhar suas preocupações. Lembre-se de que o apoio mútuo é a chave para superar obstáculos.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 19: o alinhamento de Mercúrio e Marte proporciona um período de introspecção e análise crítica das finanças. O momento é indicado para você analisar seus investimentos e dívidas, caso as tenha.

o alinhamento de Mercúrio e Marte proporciona um período de introspecção e análise crítica das finanças. O momento é indicado para você analisar seus investimentos e dívidas, caso as tenha. Dia 16: a Lua Nova age no terreno dos relacionamentos. Portanto, as datas próximas a ela são uma boa janela para aprimorar suas relações, reelaborar contratos e acordos e chegar a consensos.

PEIXES

O horóscopo de agosto prevê a continuidade de um ciclo difícil para o Signo de Peixes, iniciado ainda em julho. No mês passado, Marte começou a transitar em oposição a Peixes. Agora, além de Marte, temos também o signo de Mercúrio oposto a esse signo.

Se a situação em julho não era das mais fáceis, o desafio agora é multiplicado. É como se as pessoas piscianas se vissem no meio de um cabo de guerra. Há uma tensão entre a mente lógica e a intuição, entre a busca pela perfeição e a aceitação das imperfeições.

O caminho para enfrentar essa situação é apelar à organização e à atenção aos detalhes. Elas serão instrumentos poderosos para se chegar a um equilíbrio entre as exigências práticas e seus idealismos. Evite assumir mais compromissos do que você pode dar conta.

Anote as datas!

Dia 16: a Lua Nova ressalta a importância de você cuidar da própria saúde. Ao mesmo tempo, também sugere a possibilidade de você ter de resolver questões delicadas envolvendo seus empregados, caso os tenha.

