Como é cada signo na Copa Feminina 2023

A bola está rolando na Austrália e na Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina de 2023. A nossa Seleção Brasileira estreou goleando o Panamá e nos deu ainda mais motivos para acreditar que o primeiro título mundial vem aí. Você também está iludido, é mais emotivo ou tá só pela festa? Vem ver como é o torcedor de cada signo na Copa Feminina 2023.

É O BRASA! QUE VITÓRIA!



Grande atuação na estreia da @FIFAWWC! A palavra é orgulho! Avisa que são elas… Vamos juntas por mais! Começamos a nossa caminhada #PelaPrimeiraEstrela em grande estilo! pic.twitter.com/MbgNCKTNry — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2023

As previsões indicam que uma das favoritas pode levar a taça, mas também que poderemos ter uma seleção estreante vencendo o Mundial. Veja aqui as previsões para a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Se você quer saber como é sua torcida segundo a Astrologia, nada de ver o seu signo solar. Quando o assunto é emoção e como sentimos, é o signo lunar que importa. Além disso, a Lua representa o povo em um país, estado ou cidade para a Astrologia.

Então, se não sabe ou não lembra qual é o seu signo lunar, abra aqui o Mapa Astral gratuito e veja qual signo aparece ao lado da Lua. Então, volta aqui para conhecer como cada torcedor tende a expressar sua paixão pela seleção.

Lua em Áries

A torcedora de Lua em Áries é intensa e expressiva. Ela vai gritar como se estivesse numa verdadeira batalha e precisa de espaço para extravasar toda a sua energia. Sua competitividade faz com que ela fique muito nervosa com a possibilidade de derrota, então algumas práticas de meditação podem ajudá-la a se acalmar entre os jogos. Saiba mais sobre sua Lua em Áries aqui.

Lua em Touro

A torcedora de Lua em Touro reage mais lentamente, mas partidas acirradas e tensas a deixarão um pouco ansiosa. Ela valoriza o conforto e o prazer dos momentos de torcida, apreciando o ambiente agradável, com boa comida e bebida para acompanhar os jogos. Saiba mais sobre sua Lua em Touro aqui.

Lua em Gêmeos

A torcedora de Lua em Gêmeos é a comentarista da galera. Ela estará atenta a cada detalhe do jogo e, ao mesmo tempo, enviará memes e atualizações nas redes sociais. Em ambientes com amigos, ela será a fonte de informações, compartilhando curiosidades e animando o grupo. Saiba mais sobre sua Lua em Gêmeos aqui.

Lua em Câncer

A torcedora de Lua em Câncer é emocionalmente envolvida com os jogos, especialmente nas partidas difíceis. Ela gosta de assistir às partidas em ambientes acolhedores e familiares, pensando nos mínimos detalhes para tornar o momento de torcer especial para todos. Ela também pode se lembrar de momentos marcantes de Copas passadas e compartilhá-los com os demais. Saiba mais sobre sua Lua em Câncer aqui.

Lua em Leão

A torcedora de Lua em Leão é uma das mais animadas durante os jogos. Ela não aceita críticas aos seus jogadores favoritos e adora fazer piadas para animar a torcida. Seu entusiasmo é contagiante, e ela não passa despercebida, criando um visual único para mostrar sua paixão. Saiba mais sobre sua Lua em Leão aqui.

Lua em Virgem

A torcedora de Lua em Virgem é detalhista e focada nos jogos. Ela é uma excelente comentarista, trazendo informações precisas sobre jogadores e equipes. Ela prefere ambientes tranquilos e controlados para que possa acompanhar os jogos com atenção. Saiba mais sobre sua Lua em Virgem aqui.

Lua em Libra

A torcedora de Lua em Libra valoriza a companhia dos outros durante os jogos. Ela gosta de aproveitar a ocasião para socializar, trocar ideias e impressões sobre as partidas. Se houver erros da arbitragem, ela será a primeira a reclamar da injustiça. Saiba mais sobre sua Lua em Libra aqui.

Lua em Escorpião

A torcedora de Lua em Escorpião pode inicialmente parecer desinteressada, mas quando se dá conta, está envolvida emocionalmente e gritando com as jogadas mais emocionantes. Ela conhece os pontos fracos dos adversários e não deixa nada passar despercebido. Saiba mais sobre sua Lua em Escorpião aqui.

Lua em Sagitário

A torcedora de Lua em Sagitário é animada e festeira. Ela adora estar em ambientes movimentados, onde possa torcer e extravasar suas emoções livremente. Seu entusiasmo pode levá-la a exagerar nas comemorações, mas ela leva a Copa a sério e se envolve verdadeiramente. Saiba mais sobre sua Lua em Sagitário aqui.

Lua em Capricórnio

A torcedora de Lua em Capricórnio pode parecer discreta e desinteressada, mas ficará chateada se a seleção não obtiver sucesso nos jogos. Ela é uma excelente organizadora de eventos e saberá liderar as situações para tornar a experiência de torcer mais agradável. Saiba mais sobre sua Lua em Capricórnio aqui.

Lua em Aquário

A torcedora de Lua em Aquário está sempre pronta para as festas da Copa muito antes do evento começar. Ela prefere encontros descontraídos e livres de regras, onde possa aproveitar o tempo com os amigos. Embora seja difícil encontrá-la nos dias dos jogos, é certo que ela se divertirá ao máximo com a galera. Saiba mais sobre sua Lua em Aquário aqui.

Lua em Peixes

A torcedora de Lua em Peixes se adapta facilmente ao clima do grupo e vai aproveitar a forma como os amigos escolherem curtir os jogos. Ela torce com paixão, mas também se envolve com as emoções do grupo, mantendo a atenção no que está acontecendo com seus amigos. Saiba mais sobre sua Lua em Peixes aqui.

