Como vai ser o amor em agosto de 2023

Como vai ser o amor neste mês que se inicia? Algumas respostas para essa e outras perguntas relacionadas aos assuntos do coração podem vir da Numerologia e suas previsões para o amor em agosto de 2023.

Antes de mais nada, é importante lembrar que 2023 é o Ano Universal 7, e ingressamos em agosto no Mês Universal 6. Já adianto para você, porém, que este é um mês marcado pela importância de se superar as desconfianças nas relações.

Isso vale não só para as relações amorosas, mas também dentro da família e no ambiente de trabalho. Há muitos conflitos e divergências a serem conciliados, então é imperioso não esconder as insatisfações, nem guardar mágoas e ressentimentos.

Agosto de 2023 é um mês abundante em discussões da relação (as famosas DRs). Então, se você virar a cara para o que não está legal no contrato, na parceria e na relação, o risco é de rompimento, separação ou distanciamento. Ou, ainda, traição.

Portanto, o mês pede que os esforços sejam concentrados na busca por uma maior cumplicidade, companheirismo e amizade. A boa notícia é que isso pode vir do aperfeiçoamento da sua maneira de demonstrar amor pelas pessoas a seu redor.

Previsões para o amor em agosto de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para agosto de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Se não está se relacionando, possivelmente você vai preferir permanecer nessa condição. Especialmente se você considerar que uma relação vá lhe sufocar. Isso porque seu anseio por maior liberdade, independência e autonomia está intensificado neste mês.

Porém, se você perceber que é possível estar numa relação sem perder sua identidade e seu espaço para curtir os amigos e o que curte, ótimo. Pode ser a realização de um sonho afetivo e você engatar uma relação amorosa em agosto.

Caso você esteja se relacionando, pode ser um mês de crise. Há uma insatisfação maior, porque seu anseio é por mudanças e mais estímulos, inclusive sexuais. E também de ter mais liberdade, autonomia e independência neste relacionamento.

Se você quer ingressar numa nova fase na sua relação, é um mês apropriado para noivar, se casar ou mudar algo de forma bem marcante em seu vínculo. Mas se não houver espaço para o novo, há o risco de separação.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Caso você não esteja se relacionando, agosto de 2023 é um mês que pode apresentar o conflito entre a necessidade da companhia (2) e a busca por independência (1). Há um lado seu que deseja realizar alguma grande ambição pessoal ou profissional.

Consequentemente, você pode considerar que um relacionamento lhe tiraria tempo e foco do que quer tanto concretizar neste mês. Se optar por se relacionar, precisará de muito diálogo para ter o apoio da pessoa parceira em prol de seu projeto.

Se você está num vínculo afetivo, pode ser um mês de conflito, por conta de vontades que se chocam. Ora você pode se acomodar passivamente e a pessoa parceira agir de forma mais autoritária, ora pode ser você que se comporta de modo mais impositivo.

É o mês para ajustar a maneira como se posiciona em seu relacionamento. Nem humilhar, nem se deixar receber humilhação. Respeite a vontade e o poder pessoal da pessoa parceira, mas garanta também o respeito do seu par.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, este mês apresenta uma combinação numerológica bastante romântica. Há uma predisposição em se envolver afetivamente. O desejo de estar junto e curtindo o prazer sexual e afetivo está acentuado.

Caso você esteja num relacionamento, há alguma divergência ou muitos detalhes que até então não incomodavam em sua vida a dois que neste mês vão ser mais desconfortáveis. Por isso será tão importante o diálogo em agosto, para os devidos ajustes.

Assim, você poderá evitar a separação ou o distanciamento emocional repleto de mágoa e ressentimentos. A chave para isso será o amadurecimento emocional, melhorando a forma de dar e receber afeto.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 3

Caso você não esteja se relacionando, pode ser um mês marcado por mais leveza e abertura frente a uma nova história de amor. O desejo por mais prazer (inclusive sexual) num clima de mais segurança pode ser direcionado para a vivência de uma relação.

Se você está numa relação, este mês apresenta a necessidade de mais atenção, afeto e prazer entre você e seu par. Será preciso desfrutar mais a vida a dois, como uma forma de renovar o vínculo. Seja com uma viagem ou curtindo momentos de maior romantismo.

Mas se não houver espaço nem abertura para mudanças mais estimulantes na vida a dois, tenha cuidado. A sua insatisfação pode ser o estopim para você se envolver emocionalmente com uma terceira pessoa.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está se relacionando, vai haver um conflito entre a necessidade de estar num vínculo sólido e duradouro em oposição ao medo de perder a liberdade.

O lado que deseja estar numa relação segura pode vencer e você iniciar a construção das bases de um relacionamento afetivo.

Caso você esteja numa relação, é um mês que vai apresentar a necessidade de reestruturar as bases desse vínculo. Será preciso renovar os ares entre você e seu par.

Isso pode vir com a renovação dos votos, uma viagem a dois, uma mudança de residência ou da dinâmica da casa (tal como o nascimento de um filho).

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Caso você não esteja se relacionando, o anseio por mudanças pode ser direcionado para o desejo apontado pelo 2 e o 6: de amar e receber amor num clima marcado por muito companheirismo.

Ou seja, pode haver a mudança de seu status afetivo e sair da condição solitária para “se relacionando”.

Se você está numa relação, agosto de 2023 é um mês de crise no amor, que traz uma sonora insatisfação com a pessoa parceira. Essa insatisfação pode vir ainda de certas intromissões familiares na vida do casal.

O mês vai demandar muita empatia e diplomacia para mudar as condições atuais, melhorando o nível de diálogo entre vocês. O objetivo é alcançarem um novo nível de companheirismo. Mas, se não conseguirem se entender, pode ser o mês da separação.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, é preciso tomar cuidado com sua exigência em relação ao amor em agosto de 2023. Seja a expectativa de encontrar alguém perfeito, ou de criar um vínculo sem conflitos, essa idealização pode impedir você de se comprometer.

Além disso, o desejo de não abrir mão da liberdade e sua privacidade no nível em que estão pode atrapalhar qualquer aprofundamento afetivo. De todo modo, uma amizade pode se tornar amor neste mês.

Caso você esteja num relacionamento, pode perceber muita insatisfação neste mês. Um anseio por um ideal romântico e uma mudança no nível de cumplicidade e intimidade entre você e seu par.

É preciso ter disposição de mudar, abertura ao novo e a atitude de confiar e se entregar para haver um vínculo mais profundo entre você e seu par. É melhor dizer o que quer de diferente do que carregar a insatisfação num silêncio que guarda mágoas.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está numa relação, agosto pode ser um período de reencontrar alguém do passado. No mínimo, refletir sobre uma história de amor e tentar amadurecer com os aprendizados do que houve de satisfatório e insatisfatório entre você e essa pessoa.

Você perceberá que talvez não queira se entregar a um novo alguém por ainda sentir dor, raiva e até mesmo frustração por outra pessoa.

Caso esteja num relacionamento, é um mês para conversar melhor sobre certos medos, tal como de traição ou da perda. Também é preciso abordar situações confusas ou ainda não esclarecidas sobre dinheiro, bens e como cada um está se impondo na relação.

Com maturidade e respeito mútuo, vocês podem chegar a um acordo sobre tais circunstâncias materiais, profissionais e práticas na relação.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

Caso você não esteja numa relação, pode ser que ainda esteja com a atenção no passado. Você pode, inclusive, reencontrar alguém neste mês. Será que vale a pena uma segunda chance?

De toda forma, essa situação pode ser uma oportunidade para refletir a respeito de como você pode amadurecer com o que viveu anteriormente. O desapego será crucial para viver uma nova história de amor.

Se você já estiver se relacionando, é um período para saber até que ponto ceder e até que ponto se impor de forma mais assertiva.

Também há necessidade de resolver alguma divergência por meio do diálogo maduro. Importante haver disposição em mudar hábitos que estão gerando atrito entre você e seu par, especialmente em relação a questões financeiras ou profissionais.q

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

