Descubra qual é a carta do Tarot para agosto de 2023

As previsões do Tarot para agosto de 2023 são animadoras! Isso porque o arcano do mês é A Estrela, um símbolo de esperança frente ao que está por vir.

Depois da queda dA Torre (arcano que ditou o tom do primeiro semestre), A Estrela representa o recomeçar do zero. Um reinício após uma perda violenta, porém libertadora, e a verdade exposta ao cair das máscaras.

Assim, o Arcano XVII simboliza o aprendizado das experiências passadas que nos fazem olhar com otimismo para o futuro que se abre diante de nós, cheio de possibilidades.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para agosto de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais para você, faça aqui o Tarot Mensal.

A Estrela: os simbolismos do Tarot de agosto

Antes de mais nada, que tal conferir quais são os símbolos retratados na carta do Tarot de agosto de 2023?

A Estrela | Foto: Unsplash

No Arcano XVII vemos:

Uma mulher nua, ajoelhada à beira de um rio, derramando o conteúdo de duas ânforas (vasilhas antigas) na água. O semblante da mulher é tranquilo e não demonstra preocupação, pois não há nenhuma ameaça. Afinal, estrelas brilham no céu sobre a cabeça da mulher, banhando-a com a sua luz divina. Ao fundo da imagem, um pássaro pousa numa das duas árvores que compõem a paisagem. O corpo da mulher é exposto em sua nudez, nos lembrando do que é comum a todos nós, a nossa natureza humana.

Como vimos, A Estrela é uma carta do Tarot carregada de esperança. Sendo assim, agosto de 2023 se apresenta como um mês marcado por algum evento de grande relevância para a coletividade, que terá reverberações positivas no futuro próximo.

É como se fosse um marco de um novo momento da sociedade, mas que provavelmente só será reconhecido dessa forma posteriormente.

Depois de superadas as barreiras e interrupções, as situações que começam a andar trazem perspectivas mais favoráveis. Pode haver a recuperação de algo que se considerava perdido e que se revigora e ganha nova vida.

Os principais temas de agosto, segundo o Tarot

Devido à temática presente na carta, questões envolvendo a mulher podem ganhar destaque em agosto de 2023. Confira a seguir outros destaques deste mês:

1. Saúde pública

Provavelmente, teremos boas notícias no campo da saúde pública e coletiva.

Na Temperança, o Arcano XIV (que foi regente de maio deste ano), os conteúdos das ânforas estão sendo misturados, da mesma forma que unimos substâncias nos medicamentos e os aplicamos nos tratamentos.

Na Estrela, essa mistura se completa e o resultado é compartilhado com a sociedade. Afinal, o conteúdo é despejado nas águas do rio, que são usadas e consumidas por todos.

Isso nos remete a descobertas ou conclusões de trabalhos que podem trazer importantes avanços para prevenção, tratamento e cura de doenças e questões que envolvem o bem-estar.

Por outro lado, precisamos estar cientes de certas vulnerabilidades às doenças e infecções e à contaminação de solos e águas.

2. Verdade exposta

A nudez retratada nA Estrela pode nos remeter verdades que serão expostas de forma positiva, construtivas, pedagógicas e justas.

Além disso, o Arcano XVII se liga ao Arcano VIII, A Justiça, ao menos numerologicamente (leia-se: 17 | 1 + 7 = 8). Portanto, é provável que situações antes ocultas sejam desnudadas para que se possa fazer justiça em casos importantes.

3. Meio Ambiente

O meio ambiente ganha destaque ao longo deste mês a partir de questões climáticas, a água e a produção de energia limpa e renovável.

Por outro lado, é de grande importância termos atenção ao risco de contaminação de ambientes e elementos importantes para nossa sobrevivência.

Importante também ter visão de longo prazo, pois A Estrela é uma carta voltada ao futuro. Portanto, pequenas ações e decisões tomadas e praticadas em agosto ganharão mais sentido e dimensão no final deste ou no próximo ano.

4. Espaço

Poderão ser observados avanços e descobertas ligados a eventos celestes, no campo da astronomia e as ciências que observam o céu e seus elementos.

Amor em agosto

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em agosto de 2023, de acordo com o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você está em uma relação

De modo geral, seja como for a sua relação, é um período que tende para a paz e a tranquilidade, sem tendência para grandes tretas.

Quando estamos com alguém e nos sintonizamos com as frequências dA Estrela, o dia a dia de um casal se torna mais mágico, cheio de momentos que reforçam os laços e trazem alegria. Até mesmo as brigas acabam bem, e um término fica mais tranquilo.

Aproveitem essa fase boa! Não é hora de perder tempo com besteiras, é hora de viver o amor de forma leve, alegre e feliz.

Se você busca uma relação

O momento é de esperança. É deixar a vida fluir, abandonar o desespero e o medo da solidão, ter fé que, quando você menos esperar, alguém pode estar ao seu lado.

Uma boa dica para esta fase é ser leve, suave, evitar mentir e não ter medo de mostrar quem você é.

Se você não deseja se relacionar

É hora de curtir com os amigos, de ter as certezas e confirmações de quem realmente está ao seu lado. O momento é ideal para encontrar paz interior, conexão com a vida e um estado de tranquilidade e felicidade.

Trabalho e dinheiro

Para quem está empregado, é importante olhar para o futuro, pensando em seus planos de carreira, criando e executando projetos e definindo metas.

O momento também é favorável para você conseguir aumentos e promoções e melhorar a qualidade do trabalho. Essa melhora se estende ao seu ambiente de trabalho, apaziguando conflitos (caso haja algum) ou mantendo a harmonia entre colegas.

Para quem está desempregado, é hora de tornar sonhos realidade. Há uma forte possibilidade de sua situação de desemprego ser revertida e de que algo bom e próximo de suas expectativas se realize.

Como esta é uma previsão coletiva, essa realização dependerá de vários fatores. Então, busque o melhor dessas tendências unindo fé com ação. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Saúde

É importante não esquecer de se hidratar. Beber água é fundamental. Respirar ar puro também. O Arcano XVII fala da boa relação com nosso corpo e da busca da medida certa dos elementos.

São eles:

Terra – estou comendo bem?

Água – estou me hidratando?

Ar – estou respirando bem?

Fogo – estou me exercitando, me movimentando adequadamente?

Outro ponto importante de reflexão: qual a qualidade dos meios em que vivo? Tenho tido contato suficiente com a natureza, com o meio externo?

Espiritualidade

Uma energia sutil e mágica de purificação, proteção e realização de desejos está no ar. Use a noite para se conectar com ela. Uma sugestão é seguir o passo a passo abaixo:

Pegue um copo d’água e, enquanto o segura com as mãos, feche os olhos e imagine um céu estrelado. Sinta a força das estrelas e seu poder cósmico primordial criador. Conecte-se com ele. Imagine uma estrela-cadente nesse céu e, ao vislumbrá-la, faça os seus pedidos. Depois, peça que a energia das estrelas se manifeste e abençoe a água que está no copo. Deixe o copo na cabeceira da sua cama, ou num local seguro e acessível. Quando acordar, ainda em jejum, beba a água consciente de que está recebendo suas bênçãos. Agradeça e entregue para o Universo.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com

