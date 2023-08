O que a Astrologia revela sobre relação entre pais e filhos

O Mapa Astral revela como é a relação entre pais e filhos ao longo da vida. O signo que se encontra na sua Casa 5 astrológica fala sobre a forma como lida com a prole.

É claro que apenas a leitura do signo na cúspide da Casa 5 é insuficiente para determinar que tipo de mãe ou pai você é, já que a avaliação de outros dados do seu Mapa Astral é fundamental para uma melhor compreensão da sua relação com os seus filhos e com a maternidade ou paternidade.

Nesse caso, é indicado realizar uma consulta individual com um astrólogo. No entanto, é possível identificar algumas tendências da relação que a pessoa nutre com os filhos, a partir de uma breve interpretação deste posicionamento.

Como é a sua relação com filhos

Para você conhecer o tipo de pai ou mãe que você é segundo a Astrologia, é preciso descobrir qual signo você tem na Casa 5. Isso é fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

1) Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.

2) Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo.

3) Então, veja o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.

4) Com isso, selecione a opção Casas Astrológicas.

5) Na lista mostrada, com todas as casas do seu Mapa, veja qual signo que está ao lado da Casa 5.

6) A imagem ao lado mostra um exemplo para ajudar você. Perceba que a pessoa com o Mapa do exemplo ao lado tem Aquário na Casa 5.

Agora que você já sabe o seu signo da Casa 5, pode ver abaixo o que a Astrologia indica sobre a sua relação com filho e o tipo de pai ou mãe que tende a ser.

Tipo de pai de cada signo

Casa 5 em Áries

Divertidas e impulsivas, pessoas com esta combinação costumam ter poucos filhos, já que amam a própria liberdade e independência antes de tudo.

Quando se tornam pais ou mães, porém, costumam ser muito generosos, ainda que impacientes e dominantes em sua relação com os pequenos.

Tendem a ensiná-los a serem autônomos desde pequenos, de maneira a reduzir sua necessidade de dedicação exclusiva a eles ao menor tempo possível. Quando os filhos crescem, porém, costumam ter uma relação leve e amigável com eles.

Casa 5 em Touro

Estáveis e constantes, pessoas com esta combinação costumam ser muito presentes na rotina dos próprios filhos.

Muito amorosas, trabalham duro para oferecer à prole uma vida na qual nada lhes falte, tanto material como emocionalmente.

Tranquilas, poucas coisas tiram essas pessoas do sério. Mas cometer injustiça com seus pequenos pode fazê-las reagir de maneira inesperada para aqueles que as julgam por sua aparência sempre pacífica. São extremamente protetoras em relação à própria cria.

Casa 5 em Gêmeos

Muito inteligentes e intelectuais, pessoas com esta combinação tendem a explicar cada “não” ou cada “sim” dado aos filhos, com todos os seus porquês. Isto porque elas têm uma natureza mais mental e entendem a vida racionalmente.

Por essa razão, costumam desfrutar mais da relação quando os filhos já são grandes o suficiente para conversar com elas. Além disso, podem ter um desejo oculto de que seus filhos sejam cultos e intelectualizados, e que reflitam a sua própria inteligência.

É preciso lembrar somente que filhos também precisam de carinho físico enquanto estão crescendo, não importa quanta atenção e conversa dediquem a eles.

Casa 5 em Câncer

Muito carinhosas, pessoas com esta combinação tendem a ser um pouco inconstantes em seus humores, o que pode ocasionar insegurança em seus filhos, caso não saibam lidar com as suas instabilidades emocionais.

Apesar de ter um instinto maternal ou paternal aguçado, pode ser difícil para essas pessoas canalizarem esse amor que sentem pelos filhos e usá-lo para orientá-los em seu crescimento.

Amantes da calma e da tranquilidade, a hiperatividade dos pequenos pode ser perturbadora para elas. Muito ligadas emocionalmente à própria cria, estas pessoas são as mais devotadas aos filhos e a quem amam.

Casa 5 em Leão

Ardentes e dramáticas, pessoas com esta combinação tendem a ser sensíveis a elogios, adoram ficar rodeadas pelos filhos e precisam sentir orgulho deles.

Só devem estar atentas para não projetar neles a responsabilidade por seus sonhos pessoais não realizados.

Como são competitivas e gostam de vencer, elas podem acabar orientando os filhos a seguirem carreiras ou atividades, apenas para exibi-los como um troféu que reflete seu próprio valor.

Casa 5 em Virgem

De natureza pacífica, pessoas com esta combinação tendem a ser muito presentes na rotina dos filhos, detalhistas no cuidado com eles, e exigentes a respeito de sua performance. Tudo isso devido à veia perfeccionista de Virgem na quinta casa.

Esta exigência pode fazer com que os pequenos se tornem adultos trabalhadores ou, em outro extremo, bastante inseguros a respeito das próprias capacidades.

A maior dificuldade na relação parental é com a disciplina e a obediência: sua natureza paciente e harmoniosa faz com que seja mais difícil para estas pessoas imporem limites e fazer com que os cumpram.

Casa 5 em Libra

Criativas e comunicativas, pessoas com essa combinação tendem a manter uma relação mais mental e intelectual com os filhos.

Sua falta de afinidade com tudo que envolve os primeiros anos de vida, incluindo fraldas, mamadeiras e chupetas, faz com que estas pessoas desfrutem mais da relação com os filhos quando estes já são mais velhos e independentes.

De natureza refinada e muito sociável, desfrutarão de reuniões familiares e com amigos, nas quais os filhos – já adultos – estejam presentes.

Casa 5 em Escorpião

De natureza profundamente emocional, estas pessoas tendem a ser protetoras e possessivas no que se refere aos filhos.

Seus cuidados com a prole serão dificilmente delegados a outros, e a maternidade ou paternidade exercerá papel fundamental na formação de suas personalidades. Por ciúme da própria cria, podem ter dificuldade em aceitar dividir os filhos com a pessoa parceira.

Também são generosas ao oferecer aos filhos tudo aquilo que eles necessitam. Por esse motivo, podem ter dificuldades de entender que sua prole pode desejar da vida algo além daquilo que elas oferecem.

Casa 5 em Sagitário

Generosas e otimistas, pessoas com esta combinação costumam ter uma relação muito próxima com os próprios filhos, porque estes buscam sua presença e companhia.

São apaixonadas pela própria cria e geralmente os filhos também são apaixonados por elas, porque se sentem compreendidos e respeitados na relação, gerando proximidade entre ambos.

O amor dessas pessoas é caloroso e aconchegante, sem sufocar, permitindo uma troca saudável com a prole.

Casa 5 em Capricórnio

As pessoas com esta combinação são extremamente orientadas ao cuidado dos próprios filhos, mas não costumam ser muito carinhosas.

Os pequenos terão acesso desde o início à melhor educação possível e às melhores condições para poderem crescer e se tornar membros responsáveis e produtivos na sociedade.

Também podem ser muito severas no que diz respeito à imposição e ao cumprimento de regras e disciplina.

Casa 5 em Aquário

Geralmente simpáticas e sofisticadas, pessoas com esta combinação não costumam ser muito orientadas à maternidade ou paternidade. Ter filhos pode não estar entre as suas prioridades, mas se os tiver, se relacionarão melhor com eles quando forem adultos.

Isso porque Aquário na quinta casa tende a viver segundo os próprios códigos e regras, além de respeitar muito a liberdade alheia. Com isso, é mais difícil para essas pessoas imporem regras e fazerem com que estas sejam cumpridas.

Logo, se dificulta exercer o controle e manter os pequenos disciplinados. Uma vez superada esta tendência, é uma das pessoas que mais nutre amizade na relação com os filhos.

Casa 5 em Peixes

Muito românticas e com tendências artísticas, pessoas com esta combinação podem ter vários filhos e possivelmente nutrirão uma relação profundamente amorosa com eles, quase idealizada.

Caso exagerem nas expectativas com a prole, podem sofrer alguma desilusão no convívio com os filhos, já que estes dificilmente conseguirão corresponder aos seus desejos inalcançáveis.

Estas pessoas devem ficar atentas para não estabelecerem com o filho uma relação de espelho, na qual elas projetam sobre a prole suas próprias expectativas – tanto positivas quanto negativas. Os filhos podem ser, ainda, suas fontes de inspiração criativa.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com

O post O que a Astrologia revela sobre relação entre pais e filhos apareceu primeiro em Personare.