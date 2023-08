O que você precisa saber sobre a Superlua de 1º de agosto de 2023

Agosto de 2023 começa e termina com Superlua. A primeira delas é a Superlua de 1º de agosto. Normalmente, temos apenas uma Lua Cheia por mês. Mas agosto vem com esse sabor de lua especial, às 15h31, no signo de Aquário.

A Lua Cheia que dá início ao mês ocorre no signo de Aquário e a que fecha agosto será em Peixes. Para Astrologia, os meses lunares começam a cada Lua Nova. Assim, o tom das previsões de cada mês lunar se dá com o signo desta Lua Nova.

Desse modo, a Lua Cheia é sempre o ápice de um mês lunar. Isso significa dizer que a SuperLua de 01/08, será o ápice da Lua Nova em Câncer.

O que é uma Superlua?

Uma Superlua ocorre quando a Lua chega bem próxima da Terra, parecendo maior e mais brilhante. O fenômeno atrai a atenção de muitas pessoas.

No entanto, também podemos ter Superlua na fase da Lua Nova. A diferença é que o fenômeno não é visível. Você pode ver aqui o Calendário Lunar de 2023 completo, com todas as datas e signos das fases lunares.

Quando será a próxima Superlua?

A Superlua de 1º de agosto vai atingir seu ápice às 15h31. Portanto, se as condições do tempo permitirem, será possível ver esse belo fenômeno no Céu.

Os melhores momentos para isso são um pouco antes de a Lua se pôr no horizonte ou minutos após ela surgir no céu, no início da noite.

O que significa Superlua em Aquário?

Embora o tamanho de uma Superlua seja impressionante e realmente bonito, a repercussão no seu humor e na sua vida não é maior do que uma Lua Cheia “normal”.

Para Astrologia, a Lua Cheia é o ápice da lunação que começa na Lua Nova. Esse momento cheio lunar pode indicar intensificação de outros trânsitos astrológicos que estejam ocorrendo neste período.

A Superlua de 1º de agosto vai acontecer no signo de Aquário, enquanto o Sol está em Leão e, além disso, durante trânsito Vênus retrógrado em Leão.

Por isso, o seu lado leonino pode aflorar e a pergunta “onde você quer brilhar?” pode se fazer presente na sua vida. Mas também será importante olhar para o coletivo, tema de Aquário.

Ou seja, esta Superlua pode trazer à tona uma interessante dinâmica:

entre a expressão pessoal (Leão) e o papel que você desempenha no coletivo (Aquário)

entre viver a sua individualidade (Leão) sem perder a conexão com seus grupos (Aquário).

Além disso, temos Júpiter (o planeta da expansão e dos exageros) em Touro (signo ligado às finanças). Por isso, esta Superlua de 1º de agosto pode intensificar gastos com conforto, comida e coisas que abastecem o nosso emocional.

A Superlua na sua vida

Além das previsões gerais mencionadas, esta Superlua em Aquário pode se destacar em uma parte específica da sua vida, onde estará o seu foco, brilho e desejo de realização.

Para saber que área é essa, é só conferir que parte do seu Mapa Astral estará sendo ativada pela Lua nesta terça-feira, no ápice da Superlua.

E como ver isso? Siga o passo a passo:

1) Abra o seu Horóscopo Personare gratuito aqui.

2) Nos seus trânsitos ativos, veja em qual Casa astrológica a Lua está.

3) Anote a Casa que aparece no seu Horóscopo e, então, volte aqui para ver quais temas podem ser destacados na sua vida.

4) Veja no exemplo ao lado que a pessoa estará com a Lua na Casa 5, portanto, os assuntos dessa casa podem ficar em destaque neste período.

A sua Superlua

Agora, veja quais assuntos estarão em evidência com a Superlua de 01/08 para você. E não esqueça de ler suas previsões completas no Horóscopo Personare gratuito.

Lua caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo!

novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo! Lua caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima.

destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima. Lua caindo na Casa 3: momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque.

momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque. Lua caindo na Casa 4: enfânse para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal.

enfânse para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal. Lua caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade.

temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade. Lua caindo na Casa 6: ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde.

ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde. Lua caindo na Casa 7: momento importante para relacionamentos e parcerias.

momento importante para relacionamentos e parcerias. Lua caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo.

assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo. Lua caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão.

mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Lua caindo na Casa 10: novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos.

novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos. Lua caindo na Casa 11: podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro.

podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro. Lua caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos pode ocorrer. Ou seja, é uma boa hora para terapia.

Cada fase da lua tem pontos favoráveis e outros não muito indicados. Saiba aqui como usar as fases da lua a seu favor.

