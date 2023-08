Quais potenciais você herdou do seu pai

Qual papel da figura paterna na sua vida? O que você ama no seu pai, do que sente orgulho e o que acha que ele poderia fazer diferente? Aqui, convido você a conhecer os potenciais que você herdou do seu pai, que talvez não tenham sido expressos por ele.

Segundo a Numerologia, todos herdamos talentos dos nossos pais (sim, do pai e da mãe), que podemos descobrir através dos Números dos Desafios em nosso Mapa Numerológico.

Os números obtidos através do dia, mês e ano do nosso nascimento revelam aptidões que nossos pais talvez não tenham realizado completamente.

Nós temos a oportunidade de ir além, mas, muitas vezes, sentimos culpa ao conquistar algo que eles não foram capazes de alcançar e limitamos nossa evolução. É aqui que entra o meu convite.

Como usar Numerologia a seu favor

É comum encontrarmos barreiras em nosso processo de autodesenvolvimento causadas pela culpa de superar medos e resistências que nossos pais sentiram.

Por exemplo, uma pessoa que possui o Desafio do 8, pode ter herdado (do pai ou da mãe) o medo e a dificuldade de lidar com dinheiro, caso tenham passado por dificuldades financeiras ou encarado a abundância material com preconceito.

Assim, pode herdar essas crenças, hábitos e anseios no que diz respeito a lidar com as finanças.

Então, para evitar a culpa, pode, inconscientemente, se relacionar afetivamente com uma pessoa que sabe administrar as finanças e é bem-sucedida na vida.

Dessa forma, ela consegue experimentar, indiretamente, aquilo que seus pais não foram capazes de vivenciar.

Como fazer diferente?

Para evitar essa armadilha de vivenciar indiretamente o que seus pais não foram capazes de desenvolver, é fundamental compreender que a vida é um processo contínuo de evolução.

Assim como nossos pais foram até determinado ponto, cabe a nós ir além. Depois, nossos filhos também terão a oportunidade de superar os desafios que nós tivemos.

Quando cada um assume a responsabilidade de desenvolver e expressar seus potenciais, homenageia seus pais e a vida como um todo. Não está errado – muito pelo contrário.

A culpa é apenas uma barreira de autossabotagem, mas que precisa ser superada para alcançarmos a autorrealização e vivermos com mais propósito – leia mais sobre isso aqui.

Descubra quais potenciais você herdou

A seguir, apresento os Desafios Numerológicos e os talentos que representam, bem como os medos que precisamos superar para desenvolvê-los.

Antes, siga o passo a passo para descobrir os seus Desafios Numerológicos:

Acesse aqui o Mapa Numerológico – é gratuito.

Preencha seus dados e então gere o seu Mapa.

Então, na tabela, procure por DESAFIOS .

. Aparecerão abaixo quatro números, e todos eles são os seus Desafios Numerológicos. Anote!

Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem como Desafios os números 2, 3, 4 e 7.

Agora que você já sabe os seus Desafios, descubra a seguir os potenciais que você herdou dos seus pais e os medos que você precisa superar.

Desafio do 1

Você tem o potencial de ser autossuficiente e líder ao superar o medo de não conseguir alcançar sua independência.

Desafio do 2

Você é capaz de ser protetor, detalhista e sensível ao vencer o medo de desempenhar o papel de cuidar de outras pessoas.

Desafio do 3

Confie em sua criatividade e expressividade para superar o medo de se expor, brilhar e se comunicar.

Desafio do 4

Você é capaz de construir sua família e adquirir credibilidade profissional ao não se deixar desanimar pelo receio de não dar conta das responsabilidades.

Desafio do 5

Você tem plenas condições de mudar e dar um novo rumo à sua vida quando a insatisfação com a rotina chegar. Não precisa temer as barreiras do tradicionalismo.

Desafio do 6

Existe o potencial de ter saúde e uma família unida ao vencer o medo de repetir os padrões dos pais em termos de convivência afetiva e de cuidados com o corpo.

Desafio do 7

Você tem a coragem de se conhecer e a aptidão de estudar e fazer os cursos de aperfeiçoamento pessoal e profissional que seus pais não conseguiram fazer.

Desafio do 8

Você tem o poder de usar o dinheiro construtivamente e ser muito bem-sucedido profissionalmente ao superar o medo do fracasso e da ambição desmedida.

Desafio do 9

Existe o potencial de se tornar uma referência para outras pessoas ao compartilhar seu conhecimento e expressar seu lado humanitário. Supere a resistência em ser visto como exemplo ou de não conseguir ajudar tantas pessoas quanto seus pais sonhavam.

Lembre-se de que a vida é uma jornada de crescimento e aprendizado. Ao desenvolvermos nossos talentos e superarmos nossos medos, honramos nossos pais e seguimos em direção a uma realização mais plena de nosso potencial.

