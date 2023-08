Como fazer uso seguro de óleos essenciais

A Aromaterapia tem sido um assunto bastante em alta já há algum tempo. Muito se fala do uso dos óleos essenciais e seus benefícios terapêuticos. No entanto, nem todos dizem o quanto é preciso ver essa prática terapêutica com cuidado e utilizá-la com segurança.

O nome é Aromaterapia pois de fato é uma técnica terapêutica baseada em aromas, seja por meio de inalação, uso tópico ou ingestão. Você pode entender aqui o que é a Aromaterapia.

Agora, pense só: 1 gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Você ingere tudo isso em chá por dia? Então imagine tomar 3 gotas 3 vezes ao dia, ou seja, 225 xícaras de chá. O que isso pode causar ao seu corpo e organismo?

A quantidade é apenas um dos cuidados que devemos ter no uso de óleos essenciais. A seguir, compartilho mais informações e dicas.

Muitos benefícios, mas contraindicações também

Os óleos essenciais não são apenas um “cheirinho agradável” nos ambientes. Eles possuem em sua composição mais de 200 componentes químicos e seu uso indiscriminadamente pode ser perigoso se usada sem conhecimento.

Como aromaterapeuta há mais de 16 anos, estudo todos os dias, leio pesquisas, artigos e procuro sempre estar atualizada com relação à Aromaterapia e o uso dos óleos essenciais.

Portanto, quero deixar claro que nem todo mundo entende os benefícios e efeitos dos óleos essenciais: por isso a importância de se estudar muito e sempre. Você pode saber mais sobre as contraindicações da Aromaterapia aqui.

Assim, é importante buscar a ajuda de um profissional qualificado: o aromaterapeuta. De preferência, que seja uma pessoa que tenha referência no mercado, que saiba o que fala e que entenda da química e farmacologia dos óleos essenciais.

Não sou contra a ingestão de óleos, mas não faço essa prática, porque o uso tópico e inalatório já apresentam excelentes resultados para o meu trabalho.

Desse modo, indico outros profissionais quando o assunto é ingestão. Tenho consciência dos benefícios da ingestão da forma correta, segura e com acompanhamento profissional da área de saúde ou da Aromaterapia.

Como fazer uso seguro de óleos essenciais

Deixo abaixo alguns pontos que considero importantes para quem se interessa por Aromaterapia e deseja fazer uso seguro dos óleos essenciais:

Os óleos essenciais são extraídos de plantas e flores, mas não é porque são naturais que podemos utilizá-los de forma abusiva e sem controle.

No Brasil, a Anvisa considera os óleos essenciais como cosméticos. Não se deve usá-los sem orientação, principalmente por gestantes, idosos, crianças, bebês e pessoas com comorbidades .

. Nem todo óleo pode ser ingerido. Algumas empresas brasileiras têm registro na Anvisa como óleos gourmet, específicas para uso culinário .

. Os óleos essenciais podem, sim, causar intoxicações e queimaduras quando usados puros na pele sem nenhuma orientação .

. Eles são altamente concentrados e por isso precisam ser diluídos em bases carreadoras, com a dosagem e concentração correta para uso tópico, de forma segura.

Os óleos essenciais podem ser ferramentas de apoio a algumas doenças, principalmente quando a partir de uma boa anamnese (avaliação do terapeuta) e acompanhamento com um bom profissional. Os resultados são efetivos.

Os tratamentos com os óleos essenciais são individualizados. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, cada pessoa é única, sendo preciso levar isso em consideração para poder ser realizada a prescrição correta para cada caso.

O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, cada pessoa é única, sendo preciso levar isso em consideração para poder ser realizada a prescrição correta para cada caso. A inalação dos óleos essenciais no ambiente, no caso dos difusores elétricos ou ultrassônicos, entram no nosso sistema límbico através do nosso olfato, alterando nossos comportamentos e emoções.

Quem nunca sentiu o aroma da lavanda e se sentiu mais tranquilidade e calmaria? Ou da hortelã-pimenta e sentiu uma alta de energia? É real e funciona mesmo.

Faça um teste

Lembra das 3 gotas 3 vezes ao dia e do equivalente a 225 xícaras de chá? Sabia que mesmo se você pingar 1 gota na água, o óleo não se dilui? Lembre-se do que aprendemos na escola: óleo e água não se misturam.

Portanto, se você optar pela ingestão de óleos essenciais, é o mesmo que pingar o óleo puro na boca.

Deixo aqui uma dica para quem tiver interesse e curiosidade:

Se você tem algum óleo essencial em casa, pingue uma gota dele em um isopor e aguarde alguns segundos.

Observe como o material vai sendo corroído.

Ainda assim, você ainda teria coragem de colocar isso no seu corpo através da ingestão? É para se pensar, não é mesmo? Portanto, é da maior importância o uso seguro dos óleos essenciais.

Estude e busque ajuda

Tenho vários artigos onde falo da Aromaterapia, de alguns óleos essenciais e ensino algumas receitinhas básicas. Assim, estou sempre à disposição para dúvidas e esclarecimentos no uso.

Caso tenha alguma questão, não hesite em questionar e perguntar. Um dos meus propósitos dentro da Aromaterapia é a educação, para que, assim, mais pessoas possam se beneficiar da forma segura, sustentável e com responsabilidade.

Quer conversar comigo? Me cham no meu perfil do Instagram.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Como fazer uso seguro de óleos essenciais apareceu primeiro em Personare.