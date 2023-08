É culpa de Mercúrio Retrógrado? Veja o que é verdade ou não sobre o trânsito

Entra ano e sai ano, e Mercúrio Retrógrado sempre volta a fazer parte das conversas, dos memes e das desculpas. Mas será que tudo que falam é culpa de Mercúrio Retrógrado? Neste artigo, entenda o que é verdade ou não sobre o trânsito.

É importante saber, afinal, ele é super comum e ocorre pelo menos três vezes ao ano. Estamos vivendo a terceira retrogradação do ano e ainda teremos uma quarta em dezembro. Veja aqui as datas de Mercúrio retrógrado em 2023.

É culpa de Mercúrio Retrógrado?

A seguir, entenda se as tradicionais “culpas” da retrogradação são verdade ou não segundo a astróloga Marcia Fervienza.

Problemas na internet e sistemas

Talvez. Mercúrio é o planeta que rege comunicação, rotina, transportes, a mente e o pensamento. Ou seja, esses são temas que podem “dar problema” quando durante a retrogradação. Mas não significa que só quando fica retrocedendo é que esses assuntos podem não fluir bem.

Erros em compras e vendas

Talvez. Dependendo da Casa onde está Mercúrio no seu Mapa (por exemplo, se estiver na Casa 2, que é a área do dinheiro e dos bens), é bom evitar comprar ou vender coisas muito importante, pois podem não dar certo. Para saber onde Mercúrio está, clique aqui no seu Horóscopo Personare, que é gratuito, e veja as previsões para a retrogradação na sua vida.

Problemas com contratos

Talvez. Durante a retrogradação é hora de revisar, não de agir. Por isso a dica principal para Mercúrio retrógrado é: não assine, nem compre, nem venda nada muito importante nesse momento, para evitar retrabalhos depois.

Confusões no dia a dia

Talvez. Mercúrio é um planeta pessoal rápido, o que significa que seu movimento isolado no céu raramente será sentido pela gente. Mas podemos sentir “pequenas aporrinhações”, mas são problemas mais chatos do que realmente perturbadores.

Término de relacionamentos

Talvez. A questão é que Mercúrio Retrógrado por si só não determina que algo vai acabar ou que vai durar, mas pede que esperemos até o final do trânsito para confirmar se você ainda vai querer aquilo e se a pessoa ou a situação ainda estará presente.

Tudo é TALVEZ?

Sim, porque tudo depende da situação do momento e para quem. Mercúrio está transitando pelo céu e traz questões diferentes para cada pessoa. Isso porque uma área da sua vida está em destaque para Mercúrio. Essas áreas, na Astrologia, são chamadas de casas astrológicas e têm significados distintos.

Mercúrio Retrógrado acontece três vezes por ano e sempre vai passar por uma área diferente da sua vida, que é também diferente para suas amizades, sua família, seus colegas…

Você pode ver gratuitamente esse trânsito aqui no seu Horóscopo Personalizado. Essa análise mostra para você como o seu Mapa Astral está sendo ativado pelos trânsitos astrológicos que estão acontecendo no céu de agora.

