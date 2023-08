O que significa ter o ciclo menstrual curto?

Ter um ciclo menstrual curto, ou seja, de 21 a 25 dias, sugere que você é alguém que costuma aumentar sua agressividade para ser ouvida. Segundo a Medicina Chinesa, um ciclo curto tem relação com excesso de energia Yang na vida das pessoas que menstruam.

Possivelmente, você aprendeu a se destacar agindo com mais autoritarismo e agressividade. Às vezes, pode parecer mais rude nas palavras e não tem muito tato para falar as verdades, podendo magoar as pessoas de seu convívio.

Um ciclo menstrual curto também aponta para mais energia Yang do Rim. Isso significa que você pode estar alimentando medos e inseguranças, pois no passado já passou por rejeição, ou algum tipo de luto muito cedo.

Você tem assumido uma postura mais ríspida e na defensiva, como uma arma de defesa? Deve ser porque essa foi a forma que você encontrou de se adaptar ao seu meio para evitar a dor.

Como calcular seu ciclo menstrual?

Primeiro, é importante esclarecer que quando falamos em ciclo menstrual, não estamos nos referindo à quantidade de dias que a mulher fica menstruada.

Seu ciclo menstrual é contado a partir do primeiro dia de menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Portanto, se do primeiro dia da sua menstruação até o primeiro dia da próxima tem entre 21 e 25 dias, você pode dizer que o seu ciclo menstrual é curto.

No calendário menstrual gratuito que disponibilizo de presente para vocês, eu ensino a calcular seu ciclo e entendê-lo melhor. Para baixar essa ferramenta gratuita, basta clicar aqui.

Como normalizar o ciclo menstrual curto?

Se você se identificou com os sinais de um ciclo curto, isso é um indicador de que seu corpo não está conseguindo fazer o trabalho de limpeza. Assim, você é possível que você esteja retendo muitas emoções negativas no útero e canal vaginal.

Essa é uma visão de profissionais que tratam os órgãos reprodutivos e a saúde da mulher de forma holística. A Medicina Tradicional trata a saúde da mulher a partir de outra visão.

Na minha perspectiva de trabalho, analisei que estes órgãos que guardam as memórias emocionais de todas as nossas experiências de vida. O sangue menstrual é a limpeza natural do nosso corpo das memórias que acumulamos e nosso organismo tenta liberar.

Quando há muitos registros nocivos instalados no útero, o corpo não consegue atender essa demanda e o primeiro sinal que ele envia é justamente pela menstruação. Um dos sintomas é quando o ciclo desregula ou fica mais curto, a mulher passa a ter muitas cólicas, e outros sintomas.

Por isso, eu oriento que todas as minhas pacientes primeiro passem por alguma técnica de limpeza uterina. Afinal, enquanto uma mulher não limpa seu útero dessas memórias, não existirá espaço para que nenhuma reabilitação aconteça.

O método que costuma ser mais eficaz neste sentido é a Reconsagração do Ventre. Nesta vivência online, você ativa o corpo para se libertar do excesso de memórias celulares – que são as responsáveis por seus problemas físicos, amorosos e sexuais. Enquanto não colocar para fora tudo que está acumulado em si, você e seu ciclo continuarão adoecendo.

Mulheres que usam anticoncepcionais não ciclam!

Quando a mulher faz uso de anticoncepcionais hormonais (pílula, Mirena, anel vaginal, por exemplo) ela não menstrua de verdade. O que isso significa? A não descida de sangue todo mês dá por privação hormonal porque seu corpo para de ciclar naturalmente, por conta do uso do anticoncepcional.

Também é importante esclarecer que a menstruação é a limpeza emocional do corpo. Todo mês, nosso corpo cicla no intuito de eliminar, por meio do sangue menstrual, parte das memórias nocivas que estão concentradas em seu útero e canal vaginal.

Os registros celulares de nossas experiências de vida ficam concentrados nestes órgãos. Quando essas memórias têm ligação com emoções nocivas, como, por exemplo, dor, traição, decepção, começam a fazer sinapses com o cérebro, primeiro alterando comportamentos e emoções. Depois, cria-se problemas no amor e na cama. E, por último, se condensam em forma de doenças íntimas.

Portanto, uma mulher que não menstrua naturalmente, pode acabar deixando seu útero ainda mais sobrecarregado. Neste caso, é fundamental que se submeta a alguma terapia de limpeza das memórias uterinas, para ajudar seu corpo a liberar esses registros. A mais eficaz delas é a Reconsagração do Ventre.

Calendário Menstrual e Lunar também ajuda a regularizar ciclo

Existe uma outra ferramenta que funciona de forma paliativa nestes casos, que é o caso do Calendário Menstrual, uma ferramenta milenar, que ajuda a mulher a acompanhar seu ciclo e regularizá-lo.

Neste artigo, eu expliquei detalhadamente como funciona o Calendário Menstrual e porque esta é a ferramenta mais poderosa de autoconhecimento e tomada de decisões.

