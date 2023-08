Superlua 2023: datas e significado do fenômeno

Quando vai ter Superlua em 2023? O que é a Superlua? Quando vai ser a próxima Superlua? Essas são algumas das perguntas mais frequentes quando o assunto é esse belo fenômeno do Céu.

E não é à toa: quando ocorre, a Lua parece mais brilhante e maior do que uma lua cheia normal.

De acordo com o astrólogo e “criador” do termo, Richard Nolle, são quatro Superluas em 2023. O número está na média, que varia de três a seis por ano, segundo a tabela de Superluas divulgada por Nolle.

A seguir, a gente explica o fenômeno do ponto de vista da Astronomia e da Astrologia, além de divulgar as datas da Superlua em 2023.

O que é a Superlua?

Superlua é quando a Lua está em sua máxima aproximação da Terra, que é o ponto chamado de perigeu. Por isso, ela parece maior e mais brilhante.

Segundo a Nasa, só temos Superlua quando estamos na fase da Lua Cheia, porque é quando a Lua fica visível. No entanto, Richard Nolle, que cunhou o termo em 1979, também considera as fases de Lua Nova.

O critério, para o astrólogo, é a Lua estar a pelo menos 90% do seu perigeu. Com isso, ela pode parecer, para quem está na Terra, 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (quando está mais distante).

Qual é o significado da Superlua na Astrologia?

Alguns astrólogos tendem a associar a Superlua ao aumento de catástrofes naturais, como terremotos e erupções vulcânicas, nos cinco dias antes e depois dela. No entanto, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, não há um consenso sobre seus efeitos.

“É preciso analisarmos o Céu na totalidade, não apenas a fase lunar, e os aspectos que estão ocorrendo entre os planetas nos dias anteriores e após a Superlua”, explica Vanessa.

Mas se for uma Superlua em Lua Cheia, o fenômeno pode amplificar o que estiver no Céu do momento – se forem trânsitos positivos, podem levantar o astral. Mas se forem aspectos tensos, podem sentir ainda mais.

Quando for uma Superlua na fase nova, a energia do momento é ótima para começos. “Sem falar que o que estiver no Céu deve se perpetuar por um mês, que é o período da lunação”, acrescenta Vanessa.

Quando vai ter super Lua em 2023?

Conforme Richard Nolle, teremos quatro Superluas em 2023, duas Superluas novas e duas Superluas Cheias.

21 de janeiro de 2023 , às 05h55min — Lua Nova

, às 05h55min — 20 de fevereiro de 2023, às 04h07 — Lua Nova

às 04h07 — 1º de agosto de 2023 , às 3h32 — Lua Cheia

, às 3h32 — 30 de agosto de 2023, às 22h36 — Lua Cheia (também será uma Lua Azul)

A última Superlua de 2023 você pode ver em alguns lugares como ocorrendo no dia 30 ou 31 de agosto, isso se deve a diferenças de fuso horário. No horário de Brasília, a Lua Cheia atinge seu ápice às 22h36 da quarta-feira, dia 30.

E além de Superlua, esta será uma Lua Azul. Apesar do nome, não se trata de uma mudança de cor ou na aparência do nosso satélite.

O apelido serve apenas para nomear segunda Lua Cheia em um mesmo mês — algo raro, que ocorre a cada dois anos e meio, em média. A próxima Lua Azul será em maio de 2026. Entenda melhor aqui o que é Superlua, Lua de Sangue e Lua Azul.

Algumas Superluas têm nomes?

Talvez você já tenha ouvido falar em Lua de Morango, Lua dos Cervos, Lua de Esturjão ou outros. Na verdade, elas não são nomes de Superluas, mas de Luas Cheias.

Segundo a Nasa, as denominações foram dadas por povos indígenas da América do Norte à cada Lua Cheia e têm relação com o período das colheitas ou outras tradições próprias deles. Segundo a astróloga Naiara Tomayno, esses apelidos não possuem nenhum significado especial na Astrologia.

Como ver a Superlua?

Para ver a Superlua, não é preciso usar nenhum equipamento especial. É possível ver a olho nu, desde que as condições climáticas estejam favoráveis, ou seja, sem nuvens.

Astrônomos aconselham dois horários como os mais propícios para quem quer ver a Superlua:

Um pouco antes de a Lua se pôr no horizonte

Ou minutos após ela surgir no céu, no início da noite

Isso porque, nesses horários, é possível ver a Lua mais brilhante e maior, devido à comparação que os nossos olhos fazem com elementos como prédios e montanhas.

O calendário lunar 2023 do Personare (que você pode ver aqui) indica o horário exato de início de cada lua.

Vale, ainda, ficar de olho em sites oficiais, como o da Nasa e o Observatório Nacional, que divulgam informações sobre os fenômenos astronômicos, indicando inclusive os melhores horários e lugares para observá-los.

