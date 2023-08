Cada signo possui suas próprias características e motivações, o que pode impactar diretamente na busca por objetivos e conquistas. Neste artigo te contamos quais são os signos mais ambiciosos do Zodíaco.

Embora muitas vezes vista como algo negativo, a ambição é uma força motivadora poderosa que impulsiona as pessoas a irem além de seus limites, a persistirem mesmo diante de obstáculos e a se esforçarem para conquistar o que desejam.

Claro que ela também pode ser mal intencionada — como tudo na vida. Mas, neste artigo, estamos falando de ambição como o desejo intenso de alcançar metas, objetivos e sucesso em diversas áreas da vida, seja no âmbito profissional, pessoal, financeiro, amoroso, entre outros.

Estamos falando da ambição que te ajuda a realizar seu propósito de vida e a chegar no lugar mais alto possível. E a Astrologia pode ajudar nesse sentido. Entenda tudo sobre propósito de vida na Astrologia aqui.

Onde está a ambição no Mapa Astral

A Casa 10 (também chamada de Meio do Céu) é o ponto mais alto do Mapa Astral, porque indica o que cada pessoa quer alcançar na vida, ou seja, o mais longe e alto que quer chegar. E isso tem tudo a ver com ambição.

Assim, o Meio do Céu representa sua projeção social e o motivo pelo qual você busca reconhecimento no que faz. Veja aqui qual é a ambição de cada signo.

Todo mundo tem a Casa 10 no Mapa Astral. Então, se você quer saber se está entre os signos mais ambiciosos, siga o passo a passo:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui. Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico. Na lista, procure por Meio do Céu. Por exemplo, na imagem ao lado, a pessoa tem Meio do Céu em Câncer, significa que ela tem seu propósito ligado a características cancerianas.

Agora que você já sabe o seu signo do Meio do Céu, veja abaixo os signos em rodem dos mais ambiciosos para o menos de acordo com a Casa 10 (Meio do Céu).

Mas reforçando que essa é uma visão geral e isolada dos signos, para você avançar um pouco no processo de autoconhecimento. Outros pontos do seu Mapa Astral podem te tornar uma pessoa mais ou menos ambiciosa também; por isso, é importante conhecer todo o seu Mapa.

Signos mais ambiciosos

A seguir, listamos alguns dos posicionamentos mais ambiciosos do zodíaco. Mas ninguém é um signo só e muitos aspectos devem ser considerados para traçar a personalidade de uma pessoa. Por isso, analisar o Mapa Astral completo é fundamental.

No entanto, olhando para a Casa 10, podemos entender um pouco sobre como a ambição se manifesta.

1. Áries na Casa 10

Áries é o pioneiro do zodíaco, conhecido por sua energia e determinação. Essa energia intensa se reflete em sua ambição, pois busca constantemente novos desafios e metas para conquistar.

Áries é movido pela competitividade com uma natureza incansável para alcançar seus objetivos. Sua ambição está ligada à necessidade de se destacar e liderar, buscando sempre a primeira posição.

2. Capricórnio na Casa 10

Capricórnio é representado pela cabra que está subindo a montanha em busca de seus objetivos, sendo regido por Saturno, o planeta da ambição e disciplina. Essa combinação faz dele um dos signos mais ambiciosos do zodíaco.

Pessoas capricornianas são conhecidas por sua determinação, persistência e foco em suas metas de longo prazo. E também trabalham incansavelmente para atingir o sucesso e a estabilidade, muitas vezes dispostos a assumir responsabilidades e sacrificar o lazer em prol de seus objetivos.

3. Leão na Casa 10

Leão é conhecido por seu espírito nobre e sua autoconfiança. Sua ambição é guiada pelo desejo de ser uma pessoa reconhecida e admirada. São pessoas que buscam constantemente ser o centro das atenções e brilhar em tudo o que fazem.

Nesse sentido, sua ambição está ligada à necessidade de serem os melhores (na comparação consigo mesmo) e de se destacarem em suas áreas de interesse (na comparação com os demais).

4. Câncer na Casa 10

Pouco se fala nessa característica de Câncer, mas este é um signo muito ambicioso. Ainda que não demonstre muito, a pessoa canceriana é movida por um forte desejo de segurança emocional.

Embora seja bem sensível, é um signo com pulso firme, gosta de ser útil sendo dedicado às pessoas. Sua ambição está intimamente ligada à criação de um ambiente acolhedor e protegido, e não se importa com o tempo em que suas conquistas vão levar.

5. Virgem na Casa 10

Apesar de sua natureza modesta, Virgem é um dos signos mais ambiciosos do zodíaco. Pessoas virginianas têm um forte senso de dever e responsabilidade, e sua ambição está ligada à busca pela perfeição e excelência em tudo o que fazem.

Nesse sentido, Virgem está sempre em busca de aprimorar suas habilidades e conhecimentos, e são incansáveis na busca por melhorias em todas as áreas de suas vidas.

6. Touro na Casa 10

Touro é conhecido por sua determinação e perseverança. Sua ambição está ligada à busca por estabilidade financeira e segurança material.

Pessoas taurinas têm uma natureza prática e estão dispostas a trabalhar duro para alcançar suas metas, principalmente financeiras e materiais. Touro é persistente em suas buscas e não desiste facilmente, mostrando uma grande força de vontade para conquistar o que deseja.

7. Escorpião na Casa 10

Escorpião é um signo profundamente motivado pela sua paixão e intensidade emocional. Sua ambição é alimentada por um desejo de transformação e renascimento. Por isso, são pessoas obstinadas em suas buscas e não desistem facilmente.

Escorpianas mostram uma grande determinação em atingir suas metas, principalmente quando se trata de seus desejos mais profundos e pessoais. Além disso, ter reconhecimento incentiva a escorpiana a produzir sempre mais e melhor.

8. Sagitário na Casa 10

Sagitário encontra sua ambição na busca por novos horizontes e expansão de conhecimento. Na Casa 10, Sagitário fala de pessoas que são movidas por uma sede de aventura e crescimento pessoal.

Nesse sentido, sua ambição está enraizada na busca por experiências e aprendizado, e estão dispostas a se esforçar para conquistar seus objetivos, especialmente aqueles que os levam a explorar diferentes culturas e horizontes.

9. Aquário na Casa 10

Aquário, o visionário do zodíaco, encontra sua ambição na busca por inovação e mudança. Na Casa 10, Aquário indica pessoas motivadas por sua natureza progressista e desejam deixar um impacto duradouro no mundo.

Nesse sentido, sua ambição é alimentada pela necessidade de desafiar o status quo e introduzir novas ideias e abordagens. Se esforçam para alcançar metas que estejam alinhadas com suas visões únicas.

10. Gêmeos na Casa 10

Gêmeos encontra sua ambição na busca por comunicação, conexão e aprendizado constante. Na Casa 10, Gêmeos fala de pessoas que têm ambições relacionadas à disseminação de informações e ao compartilhamento de ideias.

Nesse sentido, sua curiosidade nata os leva a buscar metas que envolvam a troca de conhecimento, seja por meio da escrita, da fala ou da educação. A ambição de Gêmeos está enraizada na expansão de horizontes mentais.

11. Peixes na Casa 10

Peixes encontra sua ambição na busca por realização espiritual e emocional. Na Casa 10, Peixes indica pessoas motivadas pelo desejo de compreender o significado mais profundo da vida e de ajudar os outros.

Nesse sentido, sua ambição está ligada a metas que envolvem empatia, compaixão e serviço aos demais. Podem sacrificar seus próprios interesses em prol do bem-estar coletivo e da busca por conexões espirituais.

12. Libra na Casa 10

Libra, o signo da balança e da busca pela harmonia, encontra sua ambição na busca por equilíbrio nas relações e na vida em geral. Assim, na Casa 10, Libra indica pessoas motivadas pela necessidade de estabelecer conexões significativas e construir relacionamentos saudáveis.

Nesse sentido, sua ambição está enraizada na busca pela justiça, na criação de um ambiente harmonioso e na contribuição para a cooperação entre as pessoas.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

O post Quais são os signos mais ambiciosos? apareceu primeiro em Personare.