6 curiosidades sobre Mercúrio Retrógrado

Embora muitas pessoas tenham ouvido falar sobre Mercúrio Retrógrado e outras tantas o culpem por seus problemas, nem todos sabem o que ele significa ou como ele pode agir nas nossas vidas. Neste artigo, vamos explorar seis curiosidades sobre Mercúrio Retrógrado sob o ponto de vista da Astrologia.

Mas saiba que, embora o período gera certa tensão, também pode ser muito benéfico em vários aspectos da vida se você conhecer o trânsito de verdade e souber aproveitá-lo.

Curiosidades sobre Mercúrio Retrógrado

1. Mercúrio não anda para trás

Mercúrio retrograda na perspectiva de quem observa aqui da Terra. Ou seja, não é que o planeta está andando para trás, é apenas uma ilusão de ótica, pois o planeta está mais lento e, por isso, parece que está retrocedendo em seu movimento.

2. Mercúrio não é o único a retrogradar

Apesar de ser o mais famoso, Mercúrio não é o único a retrogradar. Na verdade, todos os planetas retrogradam em algum momento ao longo dos anos, com exceção do Sol e da Lua. Em 2023, teremos oito planetas retrógrados – veja as datas aqui.

3. Não é um fenômeno raro

Apesar de chamar a atenção das pessoas, Mercúrio fica retrógrado de três a quatro vezes por ano, e dura cerca de três semanas. Portanto, em média, a cada três meses a gente vive esse trânsito. Veja as datas de Mercúrio Retrógrado em 2023 aqui.

4. É mais sobre revisão do que erros

Mercúrio Retrógrado tem a má fama de representar problemas de comunicação. De fato, eles podem estar presentes, porque a retrogradação significa que os assuntos do planeta (comunicação, pensamento e transportes) podem ter desafios ou menos clareza. Mas a palavra de ordem é revisão durante a retrogradação. Ou seja, mais reflexão e menos ação.

5. Como se preparar

O ideal é antecipar os assuntos regidos por Mercúrio ou deixar para depois que o planeta retomar seu movimento direto. Ou seja, assinatura de contratos, compras importantes, mudança de cada e DRs (discussões de relacionamento). Mas caso não consiga mudar a data, veja aqui várias dicas para se preparar para Mercúrio Retrógrado.

6. Nem todo mundo passa pelos mesmos desafios

Mercúrio vai passando pelos signos ao longo do ano e, assim, agindo sobre áreas diferentes do nosso Mapa Astral. Por isso, toda retrogradação pode representar efeitos em um setor da sua vida, como finanças, amizades, família, relacionamentos, etc. Você pode ver gratuitamente esse trânsito aqui no seu Horóscopo Personalizado e conferir as dicas conforme o seu Mapa.

