Você sente realização no que faz? Afinal, o que é sucesso? E se eu disser que o seu Mapa Astral pode ajudar você a chegar às respostas que tanto busca? Vem comigo que explico a seguir como seu signo pode ter mais sucesso na vida.

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que o conceito de sucesso varia de pessoa para pessoa. O que é visto por alguém como sinônimo de realização pessoal, para outro pode ser algo trivial. É por isso que é tão importante mergulhar no autoconhecimento.

Engana-se quem pensa que o sucesso seja apenas uma questão de sorte. O que conquistamos está, claro, muito relacionado às oportunidades que tivemos. Mas, dentro dessas possibilidades, como conseguimos alcançar o que a gente queria é o que importa.

Isso porque existe uma relação muito direta entre sucesso, satisfação, intenção e propósito. O sucesso que vem da sensação de que conquistamos algo é ainda mais satisfatório quando colocamos intenção e propósito.

É por isso que encontrar o seu propósito de vida é tão importante (conheça o seu aqui). É o que move a sua vida, o que você busca e para onde devem estar direcionados os seus esforços.

Júpiter e o caminho para o sucesso

A essa altura, você já deve saber que seu Mapa Astral dá dicas preciosas sobre sua personalidade e os valores que são caros a você. Cada pessoa tem um Mapa Astral único, que considera sua data, hora e local de nascimento.

E quais são os planetas que indicam sucesso no Mapa? Existem alguns pontos que se destacam, como Saturno e suas cobranças ou Vênus e sua energia voltada ao prazer e conforto. Mas um dos fatores mais determinantes é Júpiter.

Júpiter é o planeta de infinitas possibilidades e vastos horizontes, que rompe limites e nos mostra novos mundos a explorar. Ele indica o nosso autodesenvolvimento, oportunidades e expansão. Mas também está ligado a onde encontramos generosidade e sorte.

Além disso, Júpiter é o planeta do conhecimento e da justiça. Por isso, ele também nos ajuda a ter otimismo e fé de que colheremos bons frutos daquilo que estamos plantando.

No Mapa Astral, as 12 Casas representam diferentes áreas da nossa vida (veja aqui o significado). Assim, a Casa onde estiver Júpiter é a área em que você tem mais chance de tentar crescer.

Graças ao senso de justiça de Júpiter e sua energia voltada à quebra de barreiras, também é nessa área que você tem mais chance de sucesso. Seja em situações que demandam esforço próprio, seja naquelas em que você pode obter ajuda externa para crescer.

Descubra Júpiter no seu Mapa Astral

Para você entender qual área de sua vida tem mais oportunidades de sucesso, é preciso descobrir como Júpiter aparece no seu Mapa Astral. Isso é fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

– Acesse o Mapa Astral grátis Personare, clicando neste link.

– Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico.

– Selecione a opção “Planetas“.

– Na lista, procure por Júpiter.

– No exemplo da imagem aqui exposta, a pessoa tem Júpiter em Câncer na Casa 1. Portanto, interessa a essa pessoa as dicas e características relacionadas à Casa 1.

– Agora que você já sabe em que casa está Júpiter, veja abaixo como seu signo pode ter mais sucesso na vida.

Dicas para o seu signo ter mais sucesso

Se você já sabe em que casa está Júpiter, então é hora de conhecer os talentos ou características que você pode explorar para ter mais sucesso. Se você quiser se aprofundar no tema, conheça aqui o curso de Propósito de Vida e o seu Mapa Astral.

Júpiter na Casa 1

Esta é a casa do “eu”, então provavelmente você sente que não pode ficar esperando a ajuda dos outros. Se você quiser ter sucesso, será recompensado por seus esforços próprios.

Estude, viaje quando possível, seja uma pessoa justa e invista no autoconhecimento. Cuidado com exageros, especialmente com ideias e projetos megalomaníacos.

Júpiter na Casa 2

Pessoas com esse perfil tendem a alcançar o sucesso financeiro quando investem no conhecimento por meio de cursos. É importante aplicar a sabedoria de Júpiter na forma como você ganha dinheiro,

Como Júpiter tem uma relação conflituosa com limites, tenha cuidado para não gastar demais e evite situações que envolvem apostar ou perder dinheiro por conta de generosidade excessiva.

Casa 3 com Júpiter

O sucesso tende a estar atrelado ao desenvolvimento intelectual, seja aprendendo ou ensinando. É interessante estudar e focar na comunicação, nas trocas diárias e na escrita.

É um perfil que se beneficia fazendo cursos que oferecem autodesenvolvimento. As relações com irmãos, parentes próximos ou vizinhos podem trazer algum benefício, assim como trabalhar com viagens curtas.

Júpiter na Casa 4

O sucesso aqui está ligado a tudo que gira em torno de suas raízes, família e ancestrais.

Sua vida familiar, os progenitores e seu lar influenciam. Acessar seus tesouros emocionais guardados e a segurança emocional te trazem expansão.

Júpiter na Casa 5

Você sente realização quando exercita sua criatividade e sua autoestima. Como esta é uma casa também ligada aos filhos, algumas pessoas podem encontrar mais sucesso após se tornarem mães ou pais.

É preciso ter cuidado com a falta de limites nos prazeres. O descanso, o entretenimento e os jogos podem ajudar, desde que dosados sabiamente.

Casa 6 com Júpiter em destaque

Para ter sucesso, você precisa de rotina, de cuidar da saúde, do bem-estar e de dedicar-se ao trabalho. Até porque essas coisas podem sair um pouco do controle.

Pode ser especialmente recompensador estudar ou trabalhar com assuntos relacionados a Júpiter, como justiça, ensino, viagens e expansão.

Casa 7 com Júpiter

Suas relações e parcerias podem ajudar você a atingir o sucesso, até com algum ganho material.

Pode ser interessante trabalhar com a pessoa com quem você se relaciona, ou procurar parcerias nos negócios que gostem de estudar e viajar. Esses benefícios podem vir também por meio de indicações ou conselhos.

Júpiter na Casa 8

Aqui, o sucesso pode vir do compartilhamento dos valores do outro. Isso pode vir, por exemplo, de heranças familiares, de dividir as contas com outra pessoa, ou mesmo de ter clientes cujas finanças estão sob sua responsabilidade.

O sucesso também pode estar atrelado à superação de uma perda, ou a um encerramento. Assuntos que trazem informações ocultas também podem ser proveitosos.

Júpiter na Casa 9

Invista nos estudos, em viagens e na sua expansão pessoal. O sucesso também pode estar atrelado a processos jurídicos, assim como o contato com a espiritualidade.

Porém, é preciso ter cuidado para não ficar esperando sempre coisas grandiosas acontecerem.

Casa 10 com Júpiter

É fundamental investir no propósito e na sua carreira. Pode parecer que estou insistindo no mesmo tema, mas fazer cursos que ajudem você a direcionar sua vida alinhada ao seu propósito será muito útil.

Viagens a trabalho são muito bem-vindas. Oportunidades em que você possa ter sua justiça e otimismo reconhecidos precisam ser aproveitadas.

Casa 11 com destaque para Júpiter

O sucesso vem das amizades e de saber ter bons impactos na sociedade.

Estudar sobre seu sucesso e a correlação com o coletivo pode fazer diferença. Unir pessoas para o bem comum pode te trazer mais expansão.

Júpiter na Casa 12

Para quem tem Júpiter na Casa 12, o sucesso vem de buscar vencer seus medos. Foque na sua saúde emocional e mental e na sua cura.

Ajudar pessoas pode ser um caminho para o sucesso, mas é importante ter cuidado com o excesso de generosidade.

